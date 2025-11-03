پخش مستقیم بازی استقلال به خاطر یاسر آسانی

علاوه بر تلویزیون ایران و اردن، ۴ شبکه‌ تلویزیونی دیگر نیز پخش مستقیم دیدار استقلال و الوحدات را در برنامه خود قرار داده‌‌اند.

یاسر آسانی خیلی زود در ترکیب استقلال جا افتاد و حالا یکی از ستاره‌های تیم ریکاردو ساپینتو محسوب می‌شود.

به گزارش تابناک به نقل از خبرورزشی، یاسر یکی از ارکان بی‌بدیل اوج گرفتن استقلال طی ۴ بازی اخیر بوده و قطعاً ریکاردو ساپینتو در جدال مقابل الوحدات اردن نگاه ویژه‌ای را معطوف به او خواهد کرد. البته ظاهرا فقط سرمربی و هواداران استقلال نیستند که چشم‌های خود را به ساقهای یاسر آسانی می‌دوزند بلکه حالا فوتبالدوستان اهل آلبانی هم ملی پوش کشورشان را در خاورمیانه به طور ویژه دنبال می‌کنند.

تا صبح دوشنبه دوازدهم آبان جدا از تلویزیون ایران و اردن که قطعاً مسابقه چهارشنبه شب استقلال و الوحدات را به طور زنده پخش خواهند کرد، ۴ شبکه‌ تلویزیونی دیگر نیز پخش مستقیم این دیدار را در برنامه خود قرار داده‌ بودند. یکی از کانال‌های تلویزیون آلبانی نیز از جمله شبکه‌هایی است که اعلام کرده بازی استقلال را به طور زنده روی آنتن می‌فرستد و بدون هیچ شک و تردیدی دلیل اتخاذ تصمیم فوق، حضور یاسر آسانی در تیم ایرانی است چون در غیر این صورت اصلاً دلیلی نداشت آلبانیایی‌ها بازی نماینده ایران برابر حریف اردنی را پخش مستقیم کنند.

لازم به ذکر است که تلویزیون قطر، دو شبکه تلویزیونی اوکراین و اسلوونی و همچنین کانال کنفدراسیون فوتبال آسیا در یوتیوب نیز از جمله شبکه‌های دیگری هستند که قرار است بازی چهارشنبه شب استقلال مقابل الوحدات را به طور زنده پخش کنند.