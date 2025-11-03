En
دستور پزشکیان برای افتتاح ۴ پروژه مهم

مراسم افتتاح پروژه‌های آب و برق صبح امروز با حضور برخط دکتر مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور، دکتر علی‌آبادی وزیر نیرو و با حضور دکتر زندیه‌وکیلی، استاندار مرکزی در محل نهاد ریاست جمهوری برگزار شد.
کد خبر: ۱۳۳۸۰۵۴
به گزارش خبرنگار تابناک از استان مرکزی مراسم افتتاح پروژه‌های آب و برق صبح امروز با حضور برخط دکتر مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور، دکتر علی‌آبادی وزیر نیرو و با حضور دکتر زندیه‌وکیلی، استاندار مرکزی در محل نهاد ریاست جمهوری برگزار شد.

مجموع پروژه‌هایی که در این مراسم در بخش نیروگاه‌های تجدیدپذیر و بهینه‌سازی مصرف برق افتتاح شد به ظرفیت ۹۱۷ مگاوات و ارزش سرمایه‌گذاری ۱۶۵۸۷ میلیارد تومان بوده که از این میزان ۳۳۷ مگاوات شامل پروژه‌های نیروگاه‌های تجدیدپذیر به ارزش ۱۰۲۷۷ میلیارد تومان و ۵۸۰ مگاوات به ارزش ۶۳۱۰ میلیارد تومان مربوط به پروژه‌های بهینه‌سازی مصرف برق است.

این طرح‌ها شامل افتتاح ۱۱۲ مگاوات نیروگاه خورشیدی و ۶۰ مگاوات پروژه‌های بهینه‌سازی مصرف برق است همچنین آغاز عملیات اجرایی ۲۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی و ۵۲۰ مگاوات پروژه‌های بهینه‌سازی مصرف برق را دربرمی‌گیرد.

امروز با دستور رئیس جمهور ۹ نیروگاه ۳ مگاواتی با مجموع ظرفیت ۲۷ مگاوات در شهرستان‌های ساوه، محلات و دلیجان به بهره‌برداری رسید، همچنین عملیات اجرایی جایگزینی ۵ هزار موتور کولر‌های آبی قدیمی با موتور‌های BLDC آغاز و خمین به عنوان نخستین شهر LED کشور معرفی شد.

نیروگاه سیکل ترکیبی سهند، تصفیه خانه فاضلاب و خطوط جمع‌آوری فاضلاب رباط کریم و پروژه انتقال آب از سد طالقان (آبگیر زیاران) به تصفیه‌خانه‌های آب استان‌های البرز و تهران از دیگر طرح‌هایی بود که با دستور رئیس جمهور افتتاح شد.

