اظهارات عجیب سرپرست ستاد امر به معروف درباره حجاب

سرپرست ستاد امر به معروف و نهی از منکر گفت: وجود زباله گرد در کشور به معنای پیشرفت و ثروتمند بودن کشور است. وضع مالی مردم ایران خیلی خوب است.

برخی پزشکان در نورولوژی عفاف و حجاب تاثیر بی حجابی بر اشعه چشم را تایید کردند

به گزارش تابناک به نقل از انصاف نیوز؛ حجت‌الاسلام محمدحسین طاهری آکردی درباره تشکیل «حکمرانی دینی» را مقدم بر هر چیز دیگری دانست و گفت: «آنچه من بار‌ها در جلسه‌ها در این باره توضیح داده‌ام، باعث استقبال دیگران شده است و اگر این شیوه از حکمرانی را اجرا کنیم، خواهیم دید که بسیاری از مشکلات مردم حل خواهد شد.»

به نظر او، تقلیل امر به معروف و نهی از منکر به موضوع عفاف و حجاب اشتباه است و گستره‌ی امر به معروف آن‌قدر وسیع است که شامل حفاظت از محیط‌زیست، پرداخت مالیات، رعایت قوانین، ریشه‌کن کردن فقر و زندگی بهتر می‌شود و مخاطبان آن شامل و مسئولان و مردم می‌شود.

طاهری برخی نقد‌ها نسبت به ستاد امر به معروف و نهی از منکر را وارد دانست و گفت: «برخی‌ها به اسم امر به معروف و نهی از منکر، خودشان منکر‌هایی را انجام می‌دهند که باعث بی‌اعتمادی مردم شده است و فحشش را به ستاد می‌دهند!»

این استاد دانشگاه، دوقطبی‌سازی‌ها را مانع وحدت جامعه دانست و اضافه کرد: «مردم در جنگ دوازده روزه نشان دادند چقدر ایران را دوست دارند. حتی کسانی که اعتراض داشتند هم پای ایران ماندند و امروز می‌دانیم حفاظت از ایران چقدر اهمیت دارد.»

این استاد حوزه بار‌ها در موارد مختلف، از اروپا و آمریکا مثال‌هایی را مطرح و بر این نکته تاکید کرد که: «همان کسانی که تندرو هستند و از غرب حمایت می‌کنند، حاضر نیستند برخی از قوانین همان کشور‌ها را در ایران اجرا کنیم.

به عنوان مثال گفتم قوانینی را که برای فضای مجازی در آمریکا وجود دارد، در ایران اجرا کنیم تا فضای مجازی از این شکل رها شده خارج شود، اما عده‌ای نمی‌پذیرند.»

به نظر سرپرست ستاد امر به معروف و نهی از منکر، مردم نسبت به برخی موضوعات متفاوت واکنش نشان می‌دهند؛ او در مثالی گفت: «درباره‌ی بازیگر مشهور دیدیم که خیلی‌ها نظر نوشتند که نباید زود قضاوت کرد، اما درباره‌ی آقای صدیقی چنین واکنشی نبود. چرا باید این‌طور باشد؟»

طاهری وجود هر نوع گشت ارشاد منتسب به ستاد را تکذیب کرد و گفت: «اینکه بعضی‌ها می‌گویند ستاد گشت ارشاد به خیابان فرستاد اشتباه است. درباره‌ی پیامک‌های حجاب هم نکاتی مطرح شد، اما موضوعی نبود که برای کسی دردسر درست کند.»

سرپرست ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکرگفت: مدتی قبل فردی بازداشت شد که به نام مبارزه با بدحجابی به دنبال تشکیل گروهی مسلحانه و ترور مسئولان کشور بود.