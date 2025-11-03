در پی اظهارات اخیر سرپرست ستاد امر به معروف و نهی از منکر درباره بازداشت فردی که مدعی «مقابله مسلحانه با بدحجابی» بود، بررسی‌های میدانی و اطلاعات خبرنگار فارس، ابعاد تازه‌ای از این پرونده را روشن کرده است.

بر اساس این اطلاعات، فرد مذکور هیچ‌گونه سلاح سازمانی یا حتی سلاح شخصی دارای مجوز در اختیار نداشته و اقدامات او صرفاً جنبه نمایشی و تبلیغی برای جلب توجه و ترغیب دیگران به همراهی با خود داشته است.

بررسی‌های اولیه نیز نشان می‌دهد علت اصلی این رفتار‌ها آسیب‌های روحی و روانی ناشی از حوادث و ضرباتی است که وی در جریان ناآرامی‌های موسوم به «زن، زندگی، آزادی» متحمل شده و در نتیجه، زندگی خانوادگی‌اش از هم پاشیده است.

منابع مطلع اعلام کرده‌اند که خانواده این فرد التزامی به موازین شرعی نداشته‌اند و دختر وی سابقه بازداشت در جریان ناآرامی‌های سال ۱۴۰۱ (فتنه زن زندگی آزادی) دارد.

همچنین تصاویر مربوط به کشف حجاب اعضای خانواده‌اش در پلتفرم‌های اجتماعی به صورت عمومی منتشر شده و نشان می‌دهد خانواده او نیز از حامیان جریان‌های معارض فرهنگی بوده‌اند.

گزارش‌ها حاکی است که فرد یادشده در هیچ نهاد انقلابی یا حاکمیتی عضویت، همکاری یا مسئولیت نداشته و تمامی اقداماتش خودسرانه، فاقد مجوز قانونی و بدون هرگونه هماهنگی با مراجع رسمی انجام شده است.