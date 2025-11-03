En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

قرعه جنجالی جام حذفی؛ جدال تراکتور و پرسپولیس

براساس قرعه‌کشی انجام‌شده، تیم‌های تراکتور و پرسپولیس در مرحله یک‌ شانزدهم نهایی مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاه‌های کشور با هم روبه‌رو خواهند شد.
کد خبر: ۱۳۳۸۰۳۶
| |
442 بازدید

قرعه جنجالی جام حذفی؛ جدال تراکتور و پرسپولیس

به گزارش تابناک؛ قرعه‌کشی مرحله یک شانزدهم رقابت‌های فوتبال جام حذفی باشگاه‌های کشور (یادواره آزادسازی خرمشهر) با حضور نمایندگان ۱۶ تیم راه‌یافته از مرحله سوم به همراه ۱۶ تیم حاضر در مسابقات لیگ برتر از ساعت ۱۵ امروز (دوشنبه - ۱۲ آبان ماه) در مرکز ملی فوتبال ایران با حضور نمایندگان باشگاه‌ها و در حضور اهالی رسانه برگزار شد و تیم‌های حاضر در این مسابقات حریفان خود را شناختند.

برنامه دیدار‌های مرحله یک شانزدهم نهایی جام حذفی به شرح زیر است:

* شمس آذر قزوین - نیروی زمینی تهران

* هوادار تهران - برق شیراز

* مس رفسنجان - داماشیان گیلان

* مس شهر بابک - فجر شهید سپاسی شیراز

* بعثت کرمانشاه - نفت و گاز گچساران

* تراکتور تبریز - پرسپولیس

* چادرملو اردکان - ذوب‌آهن اصفهان

* خیبر خرم‌آباد - کیا تهران

* گل‌گهر سیرجان - شناورسازی قشم

* فولاد هرمزگان - چوکای تالش

* استقلال خوزستان - فولاد خوزستان

* پیکان تهران - شهرداری نوشهر

* مس کرمان - سپاهان

* سایپا - نساجی مازندران

* آلومینیوم اراک - ملوان بندر انزلی

* استقلال - کشت و صنعت خلخال

- اسامی تیم‌های میزبان در ابتدا آمده است.

دیدار‌های مرحله یک شانزدهم نهایی مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاه‌های کشور طی روز‌های بیست‌وهشتم آبان ماه تا اول آذر ماه ۱۴۰۴ به انجام خواهد رسید.

اشتراک گذاری
برچسب ها
قرعه کشی جام حذفی تراکتور پرسپولیس
افزایش ارز ترجیحی به 70 هزار تومان صحت ندارد/آخرین وضعیت استیضاح وزیر کار
جزئیاتی از زمان قطعی مرگ مغزی صابر کاظمی/ نقش تقوی و فدراسیون والیبال در روایت‌سازی
رمزگشایی از ۴ برابر شدن قیمت برنج پاکستانی! / با گران‌ترین برنج جهان آشنا شوید
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
تصمیم مدیرعامل پرسپولیس درباره یک پست مهم
واکنش احساسی طارمی به خداحافظی برانکو
نگرانی پرسپولیسی‌ها درباره قرارداد اوسمار
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
اقدام معنادار شهید رئیسی قبل از سقوط هلی کوپتر  (۲۰۹ نظر)
‏اعتراض ژاپنی‌ها به رفتار نخست‌وزیرشان با ‎ترامپ  (۱۵۲ نظر)
ویدیوهای تازه از پژمان جمشیدی با شلوارک در کانادا  (۱۱۳ نظر)
درگذشت ملی‌پوش والیبال؛ صابر کاظمی فوت کرد؟  (۱۰۸ نظر)
درخواست کمک نظامی ونزوئلا از ایران  (۱۰۷ نظر)
بازگشت سیمرغ به آسمان ایران/ هر آنچه باید درباره هواپیمای تمام ایرانی بدانیم!  (۹۱ نظر)
استعفا یا برکناری؟ / سرنوشت وزیر جهاد در جلسه فوری سران قوا چه شد؟  (۸۴ نظر)
زنان موتورسوار به مدرسه رسیدند / ترک‌نشینی دانش‌آموزان روی خط ریسک  (۷۹ نظر)
تلاش نافرجام عباس عراقچی برای دستبوسی  (۷۴ نظر)
چهار بانک خصوصی دیگر هم در آینده منحل می‌شوند/ ماجرای لابی‌های دهه ۸۰ و ضرر و زیان پنج بانک خصوصی به مردم  (۷۰ نظر)
طعنه امیرمحمد زند به برگزاری هالووین در ایران  (۵۹ نظر)
فرار از کمیسیون اصل ۹۰ به مقصد ساری / ریخت و پاش میلیاردی برای «بازی وسطی» !  (۵۹ نظر)
مطالبه بمب اتم وظیفه نماینده مجلس نیست/ باید شنبه ها با آمریکا مذاکره می کردیم، دوشنبه ها با چین!  (۵۷ نظر)
ویدیوی جنجالی خواهر پژمان جمشیدی را ببینید  (۵۴ نظر)
سردار سپاه: موشک 23000 کیلومتری تست کردیم، حمله کنند قلب آمریکا را می‌زنیم!  (۴۹ نظر)
tabnak.ir/005c5E
tabnak.ir/005c5E