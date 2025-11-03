قرعه جنجالی جام حذفی؛ جدال تراکتور و پرسپولیس

براساس قرعه‌کشی انجام‌شده، تیم‌های تراکتور و پرسپولیس در مرحله یک‌ شانزدهم نهایی مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاه‌های کشور با هم روبه‌رو خواهند شد.

به گزارش تابناک؛ قرعه‌کشی مرحله یک شانزدهم رقابت‌های فوتبال جام حذفی باشگاه‌های کشور (یادواره آزادسازی خرمشهر) با حضور نمایندگان ۱۶ تیم راه‌یافته از مرحله سوم به همراه ۱۶ تیم حاضر در مسابقات لیگ برتر از ساعت ۱۵ امروز (دوشنبه - ۱۲ آبان ماه) در مرکز ملی فوتبال ایران با حضور نمایندگان باشگاه‌ها و در حضور اهالی رسانه برگزار شد و تیم‌های حاضر در این مسابقات حریفان خود را شناختند.

برنامه دیدار‌های مرحله یک شانزدهم نهایی جام حذفی به شرح زیر است:

* شمس آذر قزوین - نیروی زمینی تهران

* هوادار تهران - برق شیراز

* مس رفسنجان - داماشیان گیلان

* مس شهر بابک - فجر شهید سپاسی شیراز

* بعثت کرمانشاه - نفت و گاز گچساران

* تراکتور تبریز - پرسپولیس

* چادرملو اردکان - ذوب‌آهن اصفهان

* خیبر خرم‌آباد - کیا تهران

* گل‌گهر سیرجان - شناورسازی قشم

* فولاد هرمزگان - چوکای تالش

* استقلال خوزستان - فولاد خوزستان

* پیکان تهران - شهرداری نوشهر

* مس کرمان - سپاهان

* سایپا - نساجی مازندران

* آلومینیوم اراک - ملوان بندر انزلی

* استقلال - کشت و صنعت خلخال

- اسامی تیم‌های میزبان در ابتدا آمده است.

دیدار‌های مرحله یک شانزدهم نهایی مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاه‌های کشور طی روز‌های بیست‌وهشتم آبان ماه تا اول آذر ماه ۱۴۰۴ به انجام خواهد رسید.