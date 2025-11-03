En
/
فا
En العربیة
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
در جنگ 12 روزه حتی نتوانستند یک موشک به شهرک موشکی ما بزنند!
تعداد بازدید : 203
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی
کد خبر:۱۳۳۸۰۲۲
کد خبر:۱۳۳۸۰۲۲
887 بازدید
نبض خبر

به جای یک بشکه نفت در آمریکا، می‌توانیم سه بشکه در ایران استخراج کنیم!

سرهنگ داگلاس مک‌گرگور، کهنه سرباز آمریکایی می‌گوید: «کشور ما را گروه کوچکی از افراد بسیار ثروتمند یا همان الیگارش‌های میلیاردر اداره می‌کنند... ما از نظر مالی در وضعیت بسیار خطرناکی هستیم و یک انگیزهٔ واقعی‌ برای کنترل منابع وجود دارد تا بتوان این بحران را جبران کرد... با همان هزینه‌ای که برای بیرون کشیدن یک بشکه نفت در آمریکا می‌پردازیم، احتمالاً می‌توانیم در ایران سه بشکه نفت استخراج کنیم... ایران همچنان با سرسختی ایستاده است پس برای نفت ونزوئلا نقشه کشیدیم...» با زیرنویس فارسی می‌بینید و می‌شنوید.
گزارش خطا
برچسب‌ها:
نبض خبر داگلاس مک گرگور آمریکا ایران ونزوئلا نفت ویدیو
اخبار مرتبط
لحظات توقیف کشتی ونزوئلا توسط نیروی دریایی آمریکا
تصاویر F35 آمریکایی که آماده حمله به ونزوئلا شدند
تصاویر تمرین تفنگداران دریایی آمریکا نزدیک ونزوئلا
سخنان ترامپ درباره حمله زمینی به ونزوئلا
لحظه حمله تازه آمریکا به قایق‌های ونزوئلا
اعزام ناو هواپیمابر «جرالد آر. فورد» به سواحل ونزوئلا
حافظ‌خوانی سفیر ونزوئلا در تهران را ببینید
اتهام جنجالی ماچادو پس از دریافت نوبل به ایران و ونزوئلا
تصاویر مانور نظامی گسترده آمریکا نزدیک مرز ونزوئلا
تصاویر نخستین حمله آمریکا به ونزوئلا
تصاویر پرواز جنگنده‌های اف 35 در ساحل ونزوئلا
تصاویر پرواز F-16 های ونزوئلا بر فراز ناو آمریکا / ترامپ: بزنیدشان! +زیرنویس
لحظه انهدام زیردریایی توسط جنگنده آمریکا
ادعاهای ترامپ درباره انهدام و توقیف قایق‌های ونزوئلا
لحظه انهدام دومین قایق ونزوئلا توسط آمریکا
لحظه انهدام یک کشتی دیگر توسط هواگردهای آمریکا
ترامپ برنامه حمله به ونزوئلا را تایید کرد + زیرنویس
مقایسه معنادار عراق با ونزوئلا توسط مادورو
مادورو به ترامپ: مراقب باش، مارکو روبیو می‌خواهد دستانت را به خون آلوده کند
لحظات حمله آمریکا و انهدام سومین قایق ونزوئلا
دریبل سه بازیکن ونزوئلا بدون لمس توپ را ببینید
درخواست مادورو از مردم آمریکا برای جلوگیری از جنگ
مادورو: هیچ ماهواره‌ای قادر به رهگیری گوشی‌ام نیست!
مسی آخرین رکورد علی دایی را هم شکست!
پشت پرده بغل کردن مادر چاوز توسط احمدی‌نژاد
ویدیوهای مرتبط
نمایش بیشتر
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟