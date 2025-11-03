سرهنگ داگلاس مک‌گرگور، کهنه سرباز آمریکایی می‌گوید: «کشور ما را گروه کوچکی از افراد بسیار ثروتمند یا همان الیگارش‌های میلیاردر اداره می‌کنند... ما از نظر مالی در وضعیت بسیار خطرناکی هستیم و یک انگیزهٔ واقعی‌ برای کنترل منابع وجود دارد تا بتوان این بحران را جبران کرد... با همان هزینه‌ای که برای بیرون کشیدن یک بشکه نفت در آمریکا می‌پردازیم، احتمالاً می‌توانیم در ایران سه بشکه نفت استخراج کنیم... ایران همچنان با سرسختی ایستاده است پس برای نفت ونزوئلا نقشه کشیدیم...» با زیرنویس فارسی می‌بینید و می‌شنوید.