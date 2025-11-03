En
کد خبر:۱۳۳۸۰۱۹
ته چین

روش تشخیص روغن زیتون اصل

صنعت روغن زیتون به واسطه قیمت این محصول با انواع تقلب در تولید مواجه است. روش تشخیص روغن زیتون اصل و مواردی که باید موقع خرید روغن زیتون دقت کرد را می‌بینید.
