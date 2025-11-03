توقیف یک فیلم سینمایی با بازی پژمان جمشیدی

به گزارش تابناک به نقل از همشهری؛ در اقدامی قابلتوجه در جهت صیانت از حقوق مالکیت فکری در حوزه سینما و نمایش خانگی، با شکایت سید حسین روحانی، فیلم سینمایی «آنتیک» بهدلیل کپیبرداری غیرمجاز از فیلمنامهی «پستفطرتهای محترم» نوشتهی پژمان تیمورتاش توقیف شد.
مالکیت فیلمنامه «پستفطرتهای محترم» بر عهده پلتفرم آپرا است و بنا بود یک سریال بر اساس آن تولید شود.
پس از طرح شکایت از سوی مالک اثر و انجام سه مرحله کارشناسی رسمی، نهایتاً هیأت پنجنفره کارشناسان رسمی دادگستری وقوع کپیبرداری غیرمجاز از اثر ثبتشده متعلق به شاکی را تأیید کرد.
پیشتر نیز در جریان برگزاری جشنواره فیلم فجر، خبر طرح شکایت بابت سرقت ادبی مطرح شده بود؛ اما بهمنظور صیانت از حقوق طرفین و با تصمیم بازپرس محترم دادسرای فرهنگ و رسانه، اجرای تصمیم توقیف تا پایان بررسیهای نهایی کارشناسی به تعویق افتاد.
این تصمیم، گامی مهم در راستای پاسداشت حقوق مؤلفان و تقویت اعتماد به نظام حقوقی مالکیت فکری در کشور ارزیابی میشود.
گفتنی است که یکی از بازیگران اصلی این فیلم پژمان جمشیدی بود که طی هفتههای گذشته حاشیههای بسیاری پیرامون این بازیگر مطرح شد.