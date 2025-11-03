به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ چندی پیش خبری در برخی رسانهها مبنی بر لغو تمام کنسرتهای برج میلاد از آذرماه تا پایان سال اعلام شد که البته منبع رسمی نداشت، اما موجب ایجاد حواشی بسیار و روانه شدن سیلی از انتقادات به شهرداری تهران شد. اکنون، اما عبدالمطهر محمدخانی، سخنگوی شهرداری تهران، در یک نشست رسانهای این خبر را کذب خوانده و گفته که شهرداری به برگزاری برنامههای هنری در حوزه موسیقی ادامه خواهد داد و همین امر پاسخی به این شایعات بیاساس خواهد بود.
این اتفاق در شرایطی رخ داد که پس از پیگیریها از سمت یکی از تهیهکنندگان موسیقی، عنوان شد که برج میلاد به صورت قطعی به آنها اعلام کرده است که کلیه کنسرتها از آذرماه تا پایان سال لغو خواهند شد و حتی برج میلاد اعلام کرده بود که تصمیمگیرنده این مسئله شهرداری بوده است و آنها دخالتی در این مسئله نداشتهاند.
حالا به نظر میرسد ایجاد تغییرات در برگزای برنامههای هنری و موسیقی در این مجموعه رخ داده است؛ چراکه سخنگوی شهرداری گفته است که احتمالا در فرآیند برنامهریزی مجدد برخی رویدادهای برج میلاد تغییراتی ایجاد شده باشد که منجر به نارضایتی یا برداشت نادرست از سوی برخی تهیهکنندگان شده است، اما این مسئله به معنای لغو کامل کنسرتها نیست.
به هر جهت سخنگوی شهرداری تهران در واکنش به خبر لغو کنسرتها در برج میلاد، این خبر را «بیاساس و بامزه» توصیف کرده و گفته است: من هم خبر لغو کنسرتها را در برخی رسانهها دیدم، اما منشأ آن مشخص نیست. البته حدسهایی درباره منشأ انتشار چنین اخبار داریم. معمولاً هرچه به زمان انتخابات نزدیکتر میشویم، برخی تلاش میکنند دوگانههای فرهنگی و هنری ایجاد کنند؛ بهگونهای که یک طرف ماجرا را طرفدار آزادی، موسیقی و شادی مردم و طرف دیگر را مخالف همه اینها نشان دهند. این دوگانهسازیها و دوقطبیسازیها موضوع تازهای نیست و سالهاست که در فضای رسانهای تجربهشان کردهایم. بهنظر من برای مردم هم این نوع روایتهای تکراری دیگر جذابیتی ندارد و از اساس غلط است.
محمدخانی تأکید کرده که برج میلاد همچنان میزبان برنامههای فرهنگی، هنری و کنسرتهای فاخر خواهد بود و گفته است: تا پایان سال، مجموعه برج میلاد رویدادهای جذاب و باکیفیتی در حوزه موسیقی و هنر برگزار خواهد کرد. همین برنامهها بهترین پاسخ به این شایعه بیپایه خواهد بود. کافی است چند هفته صبر کنیم تا مردم خودشان شاهد برگزاری این کنسرتها باشند.
او در ادامه با اشاره به سابقه انتشار اخبار غیرواقعی درباره شهرداری تهران اظهار کرده است: از همان سالهای ابتدایی حضورمان در شهرداری، از این دست خبرهای عجیب زیاد منتشر شده است. بهعنوان مثال، زمانی شایعه شد که شهردار تهران دستور داده کوهها در ایام عزاداری تعطیل شوند! ما به چنین خبرسازیهایی عادت داریم.