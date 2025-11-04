رمضانعلی سنگدوینی؛ نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، در ارتباط با افزایش 35 درصدی برق، اظهار کرد: در بحث افزایش قیمت های برق و گاز، معاون وزیر و مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران را به کمیسیون دعوت کردیم تا در این موضوع و بخش پلکانی افزایش قیمت توضیحات لازم را به نمایندگان بدهند.
لاکچری نشینها باید هزینه مصرف بالای برق را بپردازند
وی افزود: بنده معتقدم آن دسته از افرادی که به اصطلاح زندگی لاکچری دارند و مصارف برقشان نیز بالاستف باید هزینه این مصرف بالا را پرداخت کنند.
نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس ادامه داد: لازم است که وزارتخانه های نفت، نیرو و شرکت های ملی گاز و توانیر، حتما به این مسائل توجه کنند و اگر در این موضوع بی توجهی صورت بگیرد، مجلس و کمیسیون انرژی موضوع را به جد پیگیری و سراغ آنها خواهیم رفت.
دهکهای پایین نباید قربانی تعرفههای جدید شوند
سنگدوینی تاکید کرد: در تعیین قبوض و قیمت برق حتما باید دهک های پایین جامعه و افرادی که در واحدهای مسکونی کوچک 50 تا 100 متری زندگی می کنند در نظر گرفته شوند و تعیین تعرفه برای آنها با افرادی که در سطح بسیار بالاتری برق مصرف می کنند، یکسان نباشد.
وی در ادامه افزود: باید تجهیزات و کالاهای مصرفی مانند بخاری، سیستم پکیج، کولرهای آبی و گازی که در اختیار مردم قرار می گیرند، مصرف کمتر و در عین حال بازدهی بالایی داشته باشند. باید این موارد را مد نظر قرار بدهیم.
نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس گفت: آیا ساختمان های قدیمی دارای پنجره دوجداره دارند؟ بعید می دانم در همه شهرها و روستاها چنین امکاناتی وجود داشته باشد. ما در کمیسیون این موارد را دنبال می کنیم تا در حق مردم اجحافی صورت نگیرد و نسبت به اصلاح ان اقدام می کنیم.
احضار مسئولان توانیر به مجلس در ارتباط با افزایش 35 درصدی قبوض برق
سنگدوینی در پایان تصریح کرد: در ارتباط با افزایش 35 درصدی قبوض برق مسئولان وزارت نیرو را به کمیسیون انرژی دعوت می کنیم و از آنها توضیح می خواهیم که افزایش قبوض برق به چه صورت است تا دهک های پایین جامعه دچار مشکل نشوند.