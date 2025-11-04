En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
سنگدوینی در گفتگو با تابناک مطرح کرد:

لاکچری نشین‌ها باید هزینه مصرف بالای برق را بپردازند / دهک‌های پایین نباید قربانی تعرفه‌های جدید شوند

در پی اعلام افزایش ۳۵ درصدی تعرفه برق، نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس خواستار پاسخگویی مسئولان وزارت نیرو و شرکت‌های مرتبط شد. او تاکید کرد که دهک‌های پایین جامعه نباید قربانی این تعرفه ها شوند و مصرف‌کنندگان پرمصرف باید هزینه واقعی مصرف خود را بپردازند.
کد خبر: ۱۳۳۸۰۰۶
| |
612 بازدید
|
۳

لاکچری نشین‌ها باید هزینه مصرف بالای برق را بپردازند / دهک‌های پایین نباید قربانی تعرفه‌های جدید شوند

رمضانعلی سنگدوینی؛ نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، در ارتباط با افزایش 35 درصدی برق، اظهار کرد: در بحث افزایش قیمت های برق و گاز، معاون وزیر و مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران را به کمیسیون دعوت کردیم تا در این موضوع و بخش پلکانی افزایش قیمت توضیحات لازم را به نمایندگان بدهند.

لاکچری نشین‌ها باید هزینه مصرف بالای برق را بپردازند

وی افزود: بنده معتقدم آن دسته از افرادی که به اصطلاح زندگی لاکچری دارند و مصارف برقشان نیز بالاستف باید هزینه این مصرف بالا را پرداخت کنند. 

نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس ادامه داد: لازم است که وزارتخانه های نفت، نیرو و شرکت های ملی گاز و توانیر، حتما به این مسائل توجه کنند و اگر در این موضوع بی توجهی صورت بگیرد، مجلس و کمیسیون انرژی موضوع را به جد پیگیری و سراغ آنها خواهیم رفت.

دهک‌های پایین نباید قربانی تعرفه‌های جدید شوند

در تعیین قبوض و قیمت برق حتما باید دهک های پایین جامعه و افرادی که در واحدهای مسکونی کوچک 50 تا 100 متری زندگی می کنند در نظر گرفته شوند و تعیین تعرفه برای آنها با افرادی که در سطح بسیار بالاتری برق مصرف می کنند، یکسان نباشد. 

سنگدوینی تاکید کرد: در تعیین قبوض و قیمت برق حتما باید دهک های پایین جامعه و افرادی که در واحدهای مسکونی کوچک 50 تا 100 متری زندگی می کنند در نظر گرفته شوند و تعیین تعرفه برای آنها با افرادی که در سطح بسیار بالاتری برق مصرف می کنند، یکسان نباشد. 

وی در ادامه افزود: باید تجهیزات و کالاهای مصرفی مانند بخاری، سیستم پکیج، کولرهای آبی و گازی که در اختیار مردم قرار می گیرند، مصرف کمتر و در عین حال بازدهی بالایی داشته باشند. باید این موارد را مد نظر قرار بدهیم.

نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس گفت: آیا ساختمان های قدیمی دارای پنجره دوجداره دارند؟ بعید می دانم در همه شهرها و روستاها چنین امکاناتی وجود داشته باشد.  ما در کمیسیون این موارد را دنبال می کنیم تا در حق مردم اجحافی صورت نگیرد و نسبت به اصلاح ان اقدام می کنیم.

احضار مسئولان توانیر به مجلس در ارتباط با افزایش 35 درصدی قبوض برق

سنگدوینی در پایان تصریح کرد: در ارتباط با افزایش 35 درصدی قبوض برق مسئولان وزارت نیرو را به کمیسیون انرژی دعوت می کنیم و از آنها توضیح می خواهیم که افزایش قبوض برق به چه صورت است تا دهک های پایین جامعه دچار مشکل نشوند.

اشتراک گذاری
برچسب ها
قبوض برق افزایش وزارت نیرو مجلس رمضانعلی سنگدوینی
سکوت بانک مرکزی در برابر یک ادعای ارزی/ میلیاردها دلار ارز صادراتی کجاست؟
افزایش ارز ترجیحی به 70 هزار تومان صحت ندارد/آخرین وضعیت استیضاح وزیر کار
جزئیاتی از زمان قطعی مرگ مغزی صابر کاظمی/ نقش تقوی و فدراسیون والیبال در روایت‌سازی
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
فعلاً خبری از گرانی حامل‌های انرژی نیست
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۳
انتشار یافته: ۳
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۱۶ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۳
1
1
پاسخ
دقيقا بايد همينطور باشه....
شکور خوشدل
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۲۴ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۳
0
0
پاسخ
برق مصرفی یکستگاه یخچال ویکدستگاه تلویزیون ال سی دس و 12 عدد لامپ 12 آمپر در ماه چقدر است ؟

بنده کمتر از 2000 تومان فیش واریزی ندارم آیا پر مصرف هستیم ؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۴۲ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۳
0
0
پاسخ
همیشه این شعار رو میدین ولی همیشه قشر پایین باید تاوانشو پس بده
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
اقدام معنادار شهید رئیسی قبل از سقوط هلی کوپتر  (۲۲۸ نظر)
‏اعتراض ژاپنی‌ها به رفتار نخست‌وزیرشان با ‎ترامپ  (۱۹۲ نظر)
ویدیوهای تازه از پژمان جمشیدی با شلوارک در کانادا  (۱۱۳ نظر)
درگذشت ملی‌پوش والیبال؛ صابر کاظمی فوت کرد؟  (۱۱۰ نظر)
درخواست کمک نظامی ونزوئلا از ایران  (۱۰۷ نظر)
بازگشت سیمرغ به آسمان ایران/ هر آنچه باید درباره هواپیمای تمام ایرانی بدانیم!  (۹۲ نظر)
استعفا یا برکناری؟ / سرنوشت وزیر جهاد در جلسه فوری سران قوا چه شد؟  (۸۴ نظر)
تلاش نافرجام عباس عراقچی برای دستبوسی  (۷۴ نظر)
چهار بانک خصوصی دیگر هم در آینده منحل می‌شوند/ ماجرای لابی‌های دهه ۸۰ و ضرر و زیان پنج بانک خصوصی به مردم  (۷۰ نظر)
تصاویر مجری مرد صداوسیما که تغییر جنسیت داد  (۶۰ نظر)
طعنه امیرمحمد زند به برگزاری هالووین در ایران  (۶۰ نظر)
پاسخ دفتر حسن روحانی به هجمه‌های صداوسیما  (۵۹ نظر)
فرار از کمیسیون اصل ۹۰ به مقصد ساری / ریخت و پاش میلیاردی برای «بازی وسطی» !  (۵۹ نظر)
ویدیوی جنجالی خواهر پژمان جمشیدی را ببینید  (۵۴ نظر)
سردار سپاه: موشک 23000 کیلومتری تست کردیم، حمله کنند قلب آمریکا را می‌زنیم!  (۴۹ نظر)
tabnak.ir/005c4k
tabnak.ir/005c4k