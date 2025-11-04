در پی اعلام افزایش ۳۵ درصدی تعرفه برق، نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس خواستار پاسخگویی مسئولان وزارت نیرو و شرکت‌های مرتبط شد. او تاکید کرد که دهک‌های پایین جامعه نباید قربانی این تعرفه ها شوند و مصرف‌کنندگان پرمصرف باید هزینه واقعی مصرف خود را بپردازند.

رمضانعلی سنگدوینی؛ نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، در ارتباط با افزایش 35 درصدی برق، اظهار کرد: در بحث افزایش قیمت های برق و گاز، معاون وزیر و مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران را به کمیسیون دعوت کردیم تا در این موضوع و بخش پلکانی افزایش قیمت توضیحات لازم را به نمایندگان بدهند.

لاکچری نشین‌ها باید هزینه مصرف بالای برق را بپردازند

وی افزود: بنده معتقدم آن دسته از افرادی که به اصطلاح زندگی لاکچری دارند و مصارف برقشان نیز بالاستف باید هزینه این مصرف بالا را پرداخت کنند.

نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس ادامه داد: لازم است که وزارتخانه های نفت، نیرو و شرکت های ملی گاز و توانیر، حتما به این مسائل توجه کنند و اگر در این موضوع بی توجهی صورت بگیرد، مجلس و کمیسیون انرژی موضوع را به جد پیگیری و سراغ آنها خواهیم رفت.

دهک‌های پایین نباید قربانی تعرفه‌های جدید شوند

در تعیین قبوض و قیمت برق حتما باید دهک های پایین جامعه و افرادی که در واحدهای مسکونی کوچک 50 تا 100 متری زندگی می کنند در نظر گرفته شوند و تعیین تعرفه برای آنها با افرادی که در سطح بسیار بالاتری برق مصرف می کنند، یکسان نباشد.

وی در ادامه افزود: باید تجهیزات و کالاهای مصرفی مانند بخاری، سیستم پکیج، کولرهای آبی و گازی که در اختیار مردم قرار می گیرند، مصرف کمتر و در عین حال بازدهی بالایی داشته باشند. باید این موارد را مد نظر قرار بدهیم.

نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس گفت: آیا ساختمان های قدیمی دارای پنجره دوجداره دارند؟ بعید می دانم در همه شهرها و روستاها چنین امکاناتی وجود داشته باشد. ما در کمیسیون این موارد را دنبال می کنیم تا در حق مردم اجحافی صورت نگیرد و نسبت به اصلاح ان اقدام می کنیم.

احضار مسئولان توانیر به مجلس در ارتباط با افزایش 35 درصدی قبوض برق

سنگدوینی در پایان تصریح کرد: در ارتباط با افزایش 35 درصدی قبوض برق مسئولان وزارت نیرو را به کمیسیون انرژی دعوت می کنیم و از آنها توضیح می خواهیم که افزایش قبوض برق به چه صورت است تا دهک های پایین جامعه دچار مشکل نشوند.