تهدید مسلحانه در لیگ برتر انگلیس!

به گزارش تابناک به نقل از ورزش سه، یک فوتبالیست لیگ برتر انگلیس در جریان حادثه‌ای ترسناک در یکی از خیابان‌های شلوغ لندن، با اسلحه تهدید شد. یک ایجنت معروف فوتبال در ارتباط با این ماجرا بازداشت شده است.

بازیکن جوانی که ارزش او حدود ۶۰ میلیون پوند تخمین زده می‌شود، در حالیکه همراه یکی از دوستانش در خیابان قدم می‌زد هدف این تهدید مسلحانه قرار گرفت. پلیس ساعت ۱۱:۱۴ شب ششم سپتامبر به محل حادثه فراخوانده شد.

یک ایجنت ۳۱ ساله که مدیریت چند بازیکن، از جمله یکی از ملی‌پوشان انگلیسی را برعهده دارد، ماه گذشته به ظن استفاده از سلاح گرم با هدف ایجاد رعب و وحشت بازداشت شد. او همچنین به اتهام اخاذی و تهدید دوست این بازیکن تحت تحقیق قرار گرفته است. با اینحال هنوز هیچ اتهامی به‌صورت رسمی علیه او مطرح نشده است.

بازیکن مورد نظر که به دلایل قانونی نامش فاش نشده، به همراه دوستش از این حادثه بدون آسیب جسمی بیرون آمد و جان سالم به در برد. دو روز بعد، نیرو‌های پلیس به خانه دو میلیون پوندی ایجنت مد نظر در هرتفوردشایر یورش بردند. او روز نهم سپتامبر با قرار وثیقه آزاد شد و حق تماس با بازیکن را ندارد.

یکی از منابع مطلع به روزنامه انگلیسی سان گفت: "این اتفاق واقعاً وحشتناک بود و شوک بزرگی به دنیای فوتبال و به خصوص فوتبال انگلیس وارد کرده است. بازیکن کاملاً شوکه شده بود، چرا تهدید شدن با اسلحه تجربه‌ای بسیار تکان‌دهنده است. او فوراً موضوع را گزارش داد، کاری که برای حفظ امنیتش لازم بود. دوستان و باشگاهش از او حمایت کرده‌اند و امیدوارند این ماجرا روی عملکردش تأثیر نگذارد. اما حالا پرسش‌هایی جدی درباره علت وقوع این اتفاق مطرح است که پلیس در تلاش برای پاسخ به آنها است. "

پلیس همچنین برای ایجنت مورد نظر محدودیتی وضع کرده که بر اساس آن، ایجنت مظنون اجازه ورود به محل تمرین باشگاهی که این بازیکن برایش بازی می‌کند را ندارد. او همچنین تا زمانی که قاضی دادگاه با تغییر شرایط وثیقه موافقت نکرد، حق خروج از کشور را نداشت. گفته می‌شود وی پس از دریافت گذرنامه‌اش برای سفر‌های از پیش رزروشده از بریتانیا خارج شده، اما موظف است هنگام بازگشت در ماه آینده دوباره گذرنامه را به پلیس تحویل دهد.

سخنگوی پلیس لندن (Met) تأیید کرد که تحقیقات درباره این پرونده همچنان ادامه دارد.