En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

تهدید مسلحانه در لیگ برتر انگلیس!

یک ستاره ۶۰ میلیون پوندی لیگ برتر انگلیس در میانه شب و در خیابان‌های شلوغ با استفاده از اسلحه تهدید شد.
کد خبر: ۱۳۳۷۹۹۶
| |
3 بازدید
ماجرای عجیب اسلحه‌کشی در فوتبال انگلیس!
به گزارش تابناک به نقل از ورزش سه، یک فوتبالیست لیگ برتر انگلیس در جریان حادثه‌ای ترسناک در یکی از خیابان‌های شلوغ لندن، با اسلحه تهدید شد. یک ایجنت معروف فوتبال در ارتباط با این ماجرا بازداشت شده است.
 
بازیکن جوانی که ارزش او حدود ۶۰ میلیون پوند تخمین زده می‌شود، در حالیکه همراه یکی از دوستانش در خیابان قدم می‌زد هدف این تهدید مسلحانه قرار گرفت. پلیس ساعت ۱۱:۱۴ شب ششم سپتامبر به محل حادثه فراخوانده شد.
 
یک ایجنت ۳۱ ساله که مدیریت چند بازیکن، از جمله یکی از ملی‌پوشان انگلیسی را برعهده دارد، ماه گذشته به ظن استفاده از سلاح گرم با هدف ایجاد رعب و وحشت بازداشت شد. او همچنین به اتهام اخاذی و تهدید دوست این بازیکن تحت تحقیق قرار گرفته است. با اینحال هنوز هیچ اتهامی به‌صورت رسمی علیه او مطرح نشده است.
 
بازیکن مورد نظر که به دلایل قانونی نامش فاش نشده، به همراه دوستش از این حادثه بدون آسیب جسمی بیرون آمد و جان سالم به در برد. دو روز بعد، نیرو‌های پلیس به خانه دو میلیون پوندی ایجنت مد نظر در هرتفوردشایر یورش بردند. او روز نهم سپتامبر با قرار وثیقه آزاد شد و حق تماس با بازیکن را ندارد.
 
یکی از منابع مطلع به روزنامه انگلیسی سان گفت: "این اتفاق واقعاً وحشتناک بود و شوک بزرگی به دنیای فوتبال و به خصوص فوتبال انگلیس وارد کرده است. بازیکن کاملاً شوکه شده بود، چرا تهدید شدن با اسلحه تجربه‌ای بسیار تکان‌دهنده است. او فوراً موضوع را گزارش داد، کاری که برای حفظ امنیتش لازم بود. دوستان و باشگاهش از او حمایت کرده‌اند و امیدوارند این ماجرا روی عملکردش تأثیر نگذارد. اما حالا پرسش‌هایی جدی درباره علت وقوع این اتفاق مطرح است که پلیس در تلاش برای پاسخ به آنها است. "
 
پلیس همچنین برای ایجنت مورد نظر محدودیتی وضع کرده که بر اساس آن، ایجنت مظنون اجازه ورود به محل تمرین باشگاهی که این بازیکن برایش بازی می‌کند را ندارد. او همچنین تا زمانی که قاضی دادگاه با تغییر شرایط وثیقه موافقت نکرد، حق خروج از کشور را نداشت. گفته می‌شود وی پس از دریافت گذرنامه‌اش برای سفر‌های از پیش رزروشده از بریتانیا خارج شده، اما موظف است هنگام بازگشت در ماه آینده دوباره گذرنامه را به پلیس تحویل دهد.
 
سخنگوی پلیس لندن (Met) تأیید کرد که تحقیقات درباره این پرونده همچنان ادامه دارد.
اشتراک گذاری
برچسب ها
فوتبال انگلیس دلالی در فوتبال دلالان فوتبال
افزایش ارز ترجیحی به 70 هزار تومان صحت ندارد/آخرین وضعیت استیضاح وزیر کار
جزئیاتی از زمان قطعی مرگ مغزی صابر کاظمی/ نقش تقوی و فدراسیون والیبال در روایت‌سازی
رمزگشایی از ۴ برابر شدن قیمت برنج پاکستانی! / با گران‌ترین برنج جهان آشنا شوید
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
اقدام معنادار شهید رئیسی قبل از سقوط هلی کوپتر  (۲۰۹ نظر)
‏اعتراض ژاپنی‌ها به رفتار نخست‌وزیرشان با ‎ترامپ  (۱۵۲ نظر)
ویدیوهای تازه از پژمان جمشیدی با شلوارک در کانادا  (۱۱۳ نظر)
درگذشت ملی‌پوش والیبال؛ صابر کاظمی فوت کرد؟  (۱۰۸ نظر)
درخواست کمک نظامی ونزوئلا از ایران  (۱۰۷ نظر)
بازگشت سیمرغ به آسمان ایران/ هر آنچه باید درباره هواپیمای تمام ایرانی بدانیم!  (۹۱ نظر)
استعفا یا برکناری؟ / سرنوشت وزیر جهاد در جلسه فوری سران قوا چه شد؟  (۸۴ نظر)
زنان موتورسوار به مدرسه رسیدند / ترک‌نشینی دانش‌آموزان روی خط ریسک  (۷۹ نظر)
تلاش نافرجام عباس عراقچی برای دستبوسی  (۷۴ نظر)
چهار بانک خصوصی دیگر هم در آینده منحل می‌شوند/ ماجرای لابی‌های دهه ۸۰ و ضرر و زیان پنج بانک خصوصی به مردم  (۷۰ نظر)
طعنه امیرمحمد زند به برگزاری هالووین در ایران  (۵۹ نظر)
فرار از کمیسیون اصل ۹۰ به مقصد ساری / ریخت و پاش میلیاردی برای «بازی وسطی» !  (۵۹ نظر)
مطالبه بمب اتم وظیفه نماینده مجلس نیست/ باید شنبه ها با آمریکا مذاکره می کردیم، دوشنبه ها با چین!  (۵۷ نظر)
ویدیوی جنجالی خواهر پژمان جمشیدی را ببینید  (۵۴ نظر)
سردار سپاه: موشک 23000 کیلومتری تست کردیم، حمله کنند قلب آمریکا را می‌زنیم!  (۴۹ نظر)
tabnak.ir/005c4a
tabnak.ir/005c4a