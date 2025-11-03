قیمت دلا و سکه امروز دوشنبه ۱۲ آبان

ن،بر اساس قیمت های اعلام شده توسط اتحادیه طلا و سکه قیمت انواع ارز، طلا و سکه امروز در بازار افزایش یافت. در ادامه قیمت انواع ارز، طلا و سکه در بازار امروز را می خوانید:
قیمت دلار آزاد در بازارهای رسمی به محدوده ۱۰۸ هزار و ۷۹۰ تومان رسیده است. قیمت یورو نیز ۱۲۵ هزار و ۵۳۰ تومان می باشد. همچنین درهم امارات امروز به محدوده ۲۹ هزار و ۶۳۲ تومان رسیده است. لیر ترکیه امروز به قیمت ۲ هزار و ۵۹۰ تومان معامله می شود. قیمت امروز دینار عراق ۸۴ می باشد.
قیمت سکه امامی امروز به ۱۱۱ میلیون و ۹۴۰ هزارتومان رسید. همچنین قیمت سکه بهارآزادی به ۱۰۵ میلیون و ۱۸۰ هزارتومان رسیده است. نیم سکه امروز حوالی ۵۸ میلیون و ۸۶۰ هزارتومان معامله میشود. قیمت ربع سکه و سکه گرمی نیز به ترتیب در کانال ۳۳ و ۱۶ میلیونی قرار دارد.
|
تغییرات قیمت دلار، طلا و سکه امروز دوشنبه ۱۲ آبان ۱۴۰۴
|نوع
|
قیمت امروز ۱۲ آبان ۱۴۰۴
(تومان)
|
قیمت دیروز ۱۱ آبان ۱۴۰۴
(تومان)
|تغییر (تومان)
|دلار
|۱۰۸٬۷۹۰
|۱۰۸٬۳۲۰
|+۴۷۰
|یورو
|۱۲۵٬۵۳۰
|۱۲۴٬۹۶۰
|+۵۷۰
|درهم امارات
|۲۹٬۶۳۲
|۲۹٬۴۸۹
|+۱۴۳
|لیر ترکیه
|۲٬۵۹۰
|۲٬۵۸۰
|+۱۰
|دینار عراق
|۸۴
|۸۲
|+۲
|طلای ۱۸ عیار
|۱۰٬۴۸۷٬۸۰۰
|۱۰٬۴۹۷٬۰۰۰
|−۹٬۲۰۰
|انس طلا (دلار)
|۴٬۰۱۶٫۸۲
|۴٬۰۰۱٫۸۵
|+۱۴٫۹۷
|سکه امامی
|۱۱۱٬۹۴۰٬۰۰۰
|۱۱۱٬۶۵۰٬۰۰۰
|+۲۹۰٬۰۰۰
|سکه بهار آزادی
|۱۰۵٬۱۸۰٬۰۰۰
|۱۰۴٬۴۹۰٬۰۰۰
|+۶۹۰٬۰۰۰
|نیم سکه
|۵۸٬۸۶۰٬۰۰۰
|۵۸٬۵۰۰٬۰۰۰
|+۳۶۰٬۰۰۰
|ربع سکه
|۳۳٬۹۶۰٬۰۰۰
|۳۳٬۶۰۰٬۰۰۰
|+۳۶۰٬۰۰۰
|سکه گرمی
|۱۶٬۵۳۰٬۰۰۰
|۱۶٬۵۳۰٬۰۰۰
|۰