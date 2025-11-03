En
قیمت دلا و سکه امروز دوشنبه ۱۲ آبان

در این گزارش، جدیدترین قیمت انواع ارز و سکه در بازار امروز دوشنبه ۱۲ آبان ۱۴۰۴ را می‌خوانید.
قیمت دلا و سکه امروز دوشنبه ۱۲ آبان

ن،بر اساس قیمت های اعلام شده توسط اتحادیه طلا و سکه قیمت انواع ارز، طلا و سکه امروز در بازار افزایش یافت. در ادامه قیمت انواع ارز، طلا و سکه در بازار امروز را می خوانید:

قیمت ارز امروز دوشنبه ۱۲ آبان ۱۴۰۴

قیمت دلار آزاد در بازارهای رسمی به محدوده ‎‎۱۰۸ هزار و ۷۹۰ تومان رسیده است. قیمت یورو نیز ‎‎۱۲۵ هزار و ۵۳۰‎ تومان می باشد. همچنین درهم امارات امروز به محدوده ۲۹ هزار و ۶۳۲ تومان رسیده است. لیر ترکیه امروز به قیمت ۲ هزار و ۵۹۰‎ تومان معامله می شود. قیمت امروز دینار عراق ‎۸۴ می باشد.

قیمت سکه امروز دوشنبه ۱۲ آبان ۱۴۰۴

قیمت سکه امامی امروز به ‎۱۱۱ میلیون و ۹۴۰ هزارتومان رسید. همچنین قیمت سکه بهارآزادی به ‎‎۱۰۵ میلیون و ۱۸۰ هزارتومان رسیده است. نیم سکه امروز حوالی ۵۸ میلیون و ۸۶۰ هزارتومان معامله می‌شود. قیمت ربع سکه و سکه گرمی نیز به ترتیب در کانال ۳۳ و ۱۶ میلیونی قرار دارد.

تغییرات قیمت دلار، طلا و سکه امروز دوشنبه ‎۱۲ آبان ۱۴۰۴‎
نوع

قیمت امروز ‎۱۲ آبان ۱۴۰۴‎

 (تومان)

قیمت دیروز ‎۱۱ آبان ۱۴۰۴‎

 (تومان)

 تغییر (تومان)
دلار ۱۰۸٬۷۹۰ ۱۰۸٬۳۲۰ +۴۷۰
یورو ۱۲۵٬۵۳۰ ۱۲۴٬۹۶۰ +۵۷۰
درهم امارات ۲۹٬۶۳۲ ۲۹٬۴۸۹ +۱۴۳
لیر ترکیه ۲٬۵۹۰ ۲٬۵۸۰ +۱۰
دینار عراق ۸۴ ۸۲
طلای ۱۸ عیار ۱۰٬۴۸۷٬۸۰۰ ۱۰٬۴۹۷٬۰۰۰ −۹٬۲۰۰
انس طلا (دلار) ۴٬۰۱۶٫۸۲ ۴٬۰۰۱٫۸۵ +۱۴٫۹۷
سکه امامی ۱۱۱٬۹۴۰٬۰۰۰ ۱۱۱٬۶۵۰٬۰۰۰ +۲۹۰٬۰۰۰
سکه بهار آزادی ۱۰۵٬۱۸۰٬۰۰۰ ۱۰۴٬۴۹۰٬۰۰۰ +۶۹۰٬۰۰۰
نیم سکه ۵۸٬۸۶۰٬۰۰۰ ۵۸٬۵۰۰٬۰۰۰ +۳۶۰٬۰۰۰
ربع سکه ۳۳٬۹۶۰٬۰۰۰ ۳۳٬۶۰۰٬۰۰۰ +۳۶۰٬۰۰۰
سکه گرمی ۱۶٬۵۳۰٬۰۰۰ ۱۶٬۵۳۰٬۰۰۰ ۰
