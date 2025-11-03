قیمت دلا و سکه امروز دوشنبه ۱۲ آبان

ن،بر اساس قیمت های اعلام شده توسط اتحادیه طلا و سکه قیمت انواع ارز، طلا و سکه امروز در بازار افزایش یافت. در ادامه قیمت انواع ارز، طلا و سکه در بازار امروز را می خوانید:

قیمت ارز امروز دوشنبه ۱۲ آبان ۱۴۰۴

قیمت دلار آزاد در بازارهای رسمی به محدوده ‎‎۱۰۸ هزار و ۷۹۰ تومان رسیده است. قیمت یورو نیز ‎‎۱۲۵ هزار و ۵۳۰‎ تومان می باشد. همچنین درهم امارات امروز به محدوده ۲۹ هزار و ۶۳۲ تومان رسیده است. لیر ترکیه امروز به قیمت ۲ هزار و ۵۹۰‎ تومان معامله می شود. قیمت امروز دینار عراق ‎۸۴ می باشد.

قیمت سکه امروز دوشنبه ۱۲ آبان ۱۴۰۴

قیمت سکه امامی امروز به ‎۱۱۱ میلیون و ۹۴۰ هزارتومان رسید. همچنین قیمت سکه بهارآزادی به ‎‎۱۰۵ میلیون و ۱۸۰ هزارتومان رسیده است. نیم سکه امروز حوالی ۵۸ میلیون و ۸۶۰ هزارتومان معامله می‌شود. قیمت ربع سکه و سکه گرمی نیز به ترتیب در کانال ۳۳ و ۱۶ میلیونی قرار دارد.