ضرر مذاکره با آمریکا بیشتر از نفع آن است/ زیر بار تحمیل و زور نمی رویم

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران هیچ گاه باب دیپلماسی و گفت‌و‌گو را نبسته، گفت: اگر مذاکره‌ای مثل مذاکره با آمریکا، بی فایده و یا ضرر آن بیشتر از نفعش باشد از آن استقبال نمی‌کنیم.

ابراهیم رضایی؛ سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، در ارتباط با اخباری مبنی بر درخواست آمریکا از میانجی ها برای مذاکره با ایران، اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران هیچ گاه باب دیپلماسی و گفتگو را نبسته و همواره اهل مذاکره، دیپلماسی و گفتگو است.

وی افزود: اما طبیعتا اگر مذاکره ای مثل مذاکره با آمریکا، بی فایده و یا ضرر آن بیشتر از نفعش باشد از آن استقبال نمی کنیم.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس خاطر نشان کرد: از ابتدای سال جاری، 6 دور مذاکره با آمریکا داشتیم اما در بحبوحه مذاکرات، رژیم صهیونیستی با مشارکت و چراغ سبز آمریکا به کشورمان حمله کرد. چه تضمینی وجود دارد که دیگر از این اتفاقات رخ ندهد؟

آمریکایی ها قبل از مذاکره برای ما تعیین شرط و تکلیف می کنند که ما غنی سازی صفر داشته باشیم. این دیگر مذاکره نیست بلکه یک اجبار، تحمیل و دیکته کردن حرف هایشان است.

رضایی با اشاره به اینکه تجربه تلخ حمله رژیم صهیونیستی و آمریکا را در جریان مذاکرات به کشورما را داریم، گفت: آمریکایی ها قبل از مذاکره برای ما تعیین شرط و تکلیف می کنند که ما غنی سازی صفر داشته باشیم. این دیگر مذاکره نیست بلکه یک اجبار، تحمیل و دیکته کردن حرف هایشان است.

وی در پایان تاکید کرد: ما یک ملت مستقل هستیم و زیر بار تحمیل و زور نمی رویم.