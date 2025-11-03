En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
رضایی در گفتگو با تابناک مطرح کرد؛

ضرر مذاکره با آمریکا بیشتر از نفع آن است/ زیر بار تحمیل و زور نمی رویم

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران هیچ گاه باب دیپلماسی و گفت‌و‌گو را نبسته، گفت: اگر مذاکره‌ای مثل مذاکره با آمریکا، بی فایده و یا ضرر آن بیشتر از نفعش باشد از آن استقبال نمی‌کنیم.
کد خبر: ۱۳۳۷۹۸۷
| |
519 بازدید
|
۲

ضرر مذاکره با آمریکا بیشتر از نفع آن است

ابراهیم رضایی؛ سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، در ارتباط با اخباری مبنی بر درخواست آمریکا از میانجی ها برای مذاکره با ایران، اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران هیچ گاه باب دیپلماسی و گفتگو را نبسته و همواره اهل مذاکره، دیپلماسی و گفتگو است.

وی افزود: اما طبیعتا اگر مذاکره ای مثل مذاکره با آمریکا، بی فایده و یا ضرر آن بیشتر از نفعش باشد از آن استقبال نمی کنیم.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس خاطر نشان کرد: از ابتدای سال جاری، 6 دور مذاکره با آمریکا داشتیم اما در بحبوحه مذاکرات، رژیم صهیونیستی با مشارکت و چراغ سبز آمریکا به کشورمان حمله کرد. چه تضمینی وجود دارد که دیگر از این اتفاقات رخ ندهد؟ 

آمریکایی ها قبل از مذاکره برای ما تعیین شرط و تکلیف می کنند که ما غنی سازی صفر داشته باشیم. این دیگر مذاکره نیست بلکه یک اجبار، تحمیل و دیکته کردن حرف هایشان است.

رضایی با اشاره به اینکه تجربه تلخ حمله رژیم صهیونیستی و آمریکا را در جریان مذاکرات به کشورما را داریم، گفت: آمریکایی ها قبل از مذاکره برای ما تعیین شرط و تکلیف می کنند که ما غنی سازی صفر داشته باشیم. این دیگر مذاکره نیست بلکه یک اجبار، تحمیل و دیکته کردن حرف هایشان است.

وی در پایان تاکید کرد: ما یک ملت مستقل هستیم و زیر بار تحمیل و زور نمی رویم.

اشتراک گذاری
برچسب ها
مذاکره ایران و آمریکا رژیم صهیونیستی جنگ ۱۲ روزه عمان میانجی مذاکرات غیرمستقیم ایران و آمریکا در عمان
افزایش ارز ترجیحی به 70 هزار تومان صحت ندارد/آخرین وضعیت استیضاح وزیر کار
جزئیاتی از زمان قطعی مرگ مغزی صابر کاظمی/ نقش تقوی و فدراسیون والیبال در روایت‌سازی
رمزگشایی از ۴ برابر شدن قیمت برنج پاکستانی! / با گران‌ترین برنج جهان آشنا شوید
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
ادعای عجیب ترامپ درباره توان هسته‌ای ایران!
عراقچی: آماده مذاکره از موضع برابر هستیم
در جنگ ۱۲‌روزه حتی یک موشک به شهر موشکی ما نخورد
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲
mojtaba
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۳ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۲
1
2
پاسخ
مجلس رو رها کنید ، اینها چهاردرصدی هستن ، برید سراغ وزارت امورخارجه و ...
ناشناس
|
United Arab Emirates
|
۱۲:۵۵ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۲
1
3
پاسخ
جالبه همه تعیین تکلیف میکنند. مملکت وزارت امور خارجه و شورای عالی امنیت داره
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
اقدام معنادار شهید رئیسی قبل از سقوط هلی کوپتر  (۲۰۶ نظر)
‏اعتراض ژاپنی‌ها به رفتار نخست‌وزیرشان با ‎ترامپ  (۱۳۵ نظر)
ویدیوهای تازه از پژمان جمشیدی با شلوارک در کانادا  (۱۱۳ نظر)
درگذشت ملی‌پوش والیبال؛ صابر کاظمی فوت کرد؟  (۱۰۸ نظر)
درخواست کمک نظامی ونزوئلا از ایران  (۱۰۷ نظر)
بازگشت سیمرغ به آسمان ایران/ هر آنچه باید درباره هواپیمای تمام ایرانی بدانیم!  (۹۱ نظر)
استعفا یا برکناری؟ / سرنوشت وزیر جهاد در جلسه فوری سران قوا چه شد؟  (۸۳ نظر)
زنان موتورسوار به مدرسه رسیدند / ترک‌نشینی دانش‌آموزان روی خط ریسک  (۷۹ نظر)
تلاش نافرجام عباس عراقچی برای دستبوسی  (۷۴ نظر)
چهار بانک خصوصی دیگر هم در آینده منحل می‌شوند/ ماجرای لابی‌های دهه ۸۰ و ضرر و زیان پنج بانک خصوصی به مردم  (۶۹ نظر)
فرار از کمیسیون اصل ۹۰ به مقصد ساری / ریخت و پاش میلیاردی برای «بازی وسطی» !  (۵۹ نظر)
مطالبه بمب اتم وظیفه نماینده مجلس نیست/ باید شنبه ها با آمریکا مذاکره می کردیم، دوشنبه ها با چین!  (۵۷ نظر)
ویدیوی جنجالی خواهر پژمان جمشیدی را ببینید  (۵۴ نظر)
طعنه امیرمحمد زند به برگزاری هالووین در ایران  (۵۳ نظر)
سردار سپاه: موشک 23000 کیلومتری تست کردیم، حمله کنند قلب آمریکا را می‌زنیم!  (۴۸ نظر)
tabnak.ir/005c4R
tabnak.ir/005c4R