تابناک بررسی کرد؛

جهش چشم‌گیر سود خالص بانک پارسیان در نیمه اول ۱۴۰۴

بانک پارسیان در نیمه اول سال ۱۴۰۴ با ثبت سود خالص قابل توجه و رشد چشم گیر نسبت به مدت مشابه سال قبل، نشان داد که توانایی بالایی در تحقق اهداف مالی و عملیاتی خود دارد.
جهش چشم‌گیر سود خالص بانک پارسیان در نیمه اول ۱۴۰۴

بانک پارسیان با سرمایه ثبتی ۱۵ هزار و ۶۳۴ میلیارد تومان، در نیمه نخست سال جاری، عملکردی قابل قبول و پرسود برای سهامدارانش رقم زده است.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، بر اساس جدیدترین آمار از عملکرد شش‌ماهه بانک پارسیان در نیمه نخست امسال، این بانک خصوصی بیش از ۱,۱۳۴ میلیارد تومان سود خالص به دست آورده است؛ رقمی که نسبت به دوره مشابه سال قبل، شاهد جهش ۱۴۵ درصدی است. همچنین، سود شناسایی‌شده به ازای هر سهم پارسیان در بازار سرمایه، معادل ۷۳ ریال ثبت شده است که نشانگر رشد ۱۴۵ درصدی نسبت به نیمه اول سال قبل است.

جهش چشم‌گیر سود خالص بانک پارسیان در نیمه اول ۱۴۰۴ + سند
 
 

رشد خیره‌کننده درآمدهای بانک پارسیان

در بخش عملیات در حال انجام، درآمد تسهیلات اعطایی توسط بانک پارسیان در این دوره به بیش از ۲۲ هزار میلیارد تومان رسیده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل، رشد ۷۳ درصدی داشته است. علاوه بر این، درآمد حاصل از سپرده‌گذاری در بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی با جهش بی‌نظیر ۳۷۶ درصدی، به بیش از ۲,۱۰۱ میلیارد تومان در پایان شهریور رسیده است. درآمد سرمایه‌گذاری در اوراق بدهی نیز با افزایش قابل توجه ۳۰۸ درصدی، نسبت به سال قبل، به بیش از ۲,۳۰۰ میلیارد تومان رسیده است.

همچنین، سود حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار در نیمه نخست امسال، با رشد ۴۷ درصدی، به بیش از ۷۹۱ میلیارد تومان رسیده است. از سوی دیگر، بانک پارسیان در این مدت، بیش از ۲,۶۲۴ میلیارد تومان از محل کارمزدها درآمد کسب کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل، افزایش قابل توجهی را نشان می‌دهد.

وضعیت دارایی‌ها و نقدینگی پارسیان

در بخش دارایی‌ها، بانک پارسیان در پایان شهریورماه، دارایی‌هایی به ارزش بیش از ۷۴۲ هزار میلیارد تومان داشته است که نسبت به پایان سال قبل، رشد ۲۶ درصدی را نشان می‌دهد. موجودی نقد بانک نیز در این مدت، به بیش از ۹۴ هزار میلیارد تومان رسیده است که افزایش ۲۶ درصدی را نسبت به پایان سال قبل نشان می‌دهد. مطالبات بانک از بانک‌ها به بیش از ۵۶ هزار میلیارد تومان و مطالبات از دولت نیز در پایان شهریورماه، بیش از ۲۹۱ میلیارد تومان ثبت شده است.

سود انباشته بانک پارسیان بیشتر شد

در کل، دارایی‌های بانک در این مدت، با رشد هم‌زمان، به بیش از ۷۴۲ هزار میلیارد تومان رسیده است. همچنین، مشتریان بانک در این مدت، بیش از ۴۳۷ هزار میلیارد تومان نقدینگی در بانک سپرده‌گذاری کرده‌اند که نشان از اعتماد و رضایت آنان است. در پایان، سود انباشته بانک پارسیان در شهریورماه، به بیش از ۳۰ هزار و ۷۳۶ میلیارد تومان افزایش یافته است.

 

