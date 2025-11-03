روایت شمسایی از نشتی گاز در ریاض

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ وحید شمسایی درباره مشکلی که برای اعضای کادر فنی تیم ملی فوتسال ایران به دلیل نشتی گاز در محل تمرین روز گذشته (یکشنبه) این تیم در ریاض ایجاد شد، گفت: برای تمرین به یک مجموعه ورزشی رفتیم و منتظر تمرین بودیم که نشتی گاز ایجاد شد. سپس همه تیم‌ها را از آن محوطه خارج کردند.

وی در مورد شرایط خود و دستیارانش اظهار داشت: کمی بی‌حال شدیم و کاظم صادقی (مربی دروازه‌بانان تیم ملی) بیشتر اذیت شد. دچار سوزش چشم و حالت تهوع شدیم که خدا را شکر برطرف شد. سالن اصلی ۳۸ کیلومتر با محل اسکان تیم‌ها فاصله دارد و امروز اولین جلسه تمرینی خودمان را در این سالن برگزار می‌کنیم تا با زمین و شرایط مسابقه آشنا شویم.

سرمربی تیم ملی فوتسال ایران در مورد تأثیر چالش‌های میزبانی عربستان از بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی بر عملکرد ملی‌پوشان خاطرنشان کرد: مشکلات در حال برطرف شدن است و این مسائل اهمیتی ندارد. همه تیم‌ها می‌خواهند شروع خوبی داشته باشند و باید گام به گام پیش برویم.

شمسایی درباره انتقام شکست جام جهانی ۲۰۲۴ از مراکش در بازی فردا عنوان کرد: به بازی‌های کشور‌های اسلامی به چشم یک تورنمنت نگاه می‌کنیم و افغانستان و تاجیکستان را هم پیش رو داریم. به برد یا باختی که در گذشته رقم خورده، فکر نمی‌کنیم. آمده‌ایم که بهترین عملکردمان را ارائه کنیم و فقط به فکر بازی با مراکش یا انتقام از این تیم نیستیم.

وی در مورد شیوه برقراری ارتباط با داوید راموس باراگان دستیار اسپانیایی خودش که به زبان انگلیسی مسلط نیست و گفته می‌شد حسین طیبی مترجم او خواهد بود، تصریح کرد: نمی‌خواهم تمرکز طیبی به هم بریزد که مترجم راموس باشد. او «چَک و لگدی» انگلیسی صحبت می‌کند، اما نه به آن معنا که بر انگلیسی تسلط داشته باشد.

سرمربی تیم ملی فوتسال ایران با اشاره به غیبت مترجم اسپانیایی‌زبان راموس به تسنیم گفت: با توجه به حضور رشته‌ها و تیم‌های مختلف ورزشی، شرایط محدودی برای بُردن افراد مختلف به عربستان داشتیم. با دستگاه ترنزلیتر (Google Translator) با راموس ارتباط برقرار می‌کنیم. البته حرف فوتسالی ما مشترک است و یکدیگر را از لحاظ فنی درک می‌کنیم.