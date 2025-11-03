به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ سال تحصیلی ۱۴۰۴–۱۴۰۵ هنوز به نیمه مهر نرسیده بود که خبرهای تلخی یکی پس از دیگری منتشر شد، از زنجان تا شیراز و مشهد و ایلام، چهار خانواده داغدار شدند و افکار عمومی با پرسشهایی درباره سلامت فرزندان در مدارس روبهرو شد.
۹ مهر، دانشآموز مقطع اول متوسطه در روستای سهرین زنجان پس از تنبیه بدنی و اجبار به دویدن مکرر، دچار ایست قلبی شد و جان باخت.
چند روز بعد، ۱۲ مهر، دانشآموز پایه ششم در شیراز، پس از توبیخ، در خانه به زندگی خود پایان داد.
۲۱ مهر، نیز دانشآموز ۹ ساله مشهدی در کلاس دچار عارضه قلبی شد و جانش را از دست داد و سرانجام ۳ آبان، خبر مرگ ناگهانی دانشآموز ۹ سالهای در ایلام در زنگ تفریح منتشر شد.
این چهار واقعه، در فاصلهای حدود یک ماه، نه صرفاً آمارهایی تلخ، بلکه مسئله وضعیت سلامت جسمی و روانی دانشآموزان، میزان آگاهی و آمادگی مدارس برای واکنش سریع و همچنین چگونگی ارتباط میان خانه و مدرسه در اطلاعرسانی وضعیت جسمی دانشآموزان را نشانهگذاری میکند.
مرگ در مدرسه، هرچند ممکن است به دلایل مختلفی رخ دهد، اما تکرار آن در مدت کوتاه، ضرورت بازنگری در سازوکارهای مراقبت بهداشتی، روحی روانی و آموزشی را گوشزد میکند.
براین اساس علی فرهادی، سخنگوی وزارت آموزش و پرورش در گفتوگویی گفت: در مواردی اتفاقاتی در مدرسه رخ میدهد و دانشآموز دچار عارضه میشود که ممکن است به دلیل ضعف یا بیماری قلبی و زمینهای باشد. آموزش و پرورش نمیتواند تحرک را از دانشآموزان بگیرد، اما خانوادهها باید هنگام ثبتنام، هرگونه عارضه یا بیماری خاص فرزندشان را به مدیر یا مسئول بهداشت مدرسه اعلام کنند.
سخنگوی وزارت آموزش و پرورش توضیح داد: فرمی برای این منظور داریم تا اگر ولی دانشآموزی از نارسایی قلبی، کلیوی یا بیماری خاصی اطلاع دارد، آن را اعلام کند تا مسئولان مدرسه، از مدیر و معاون گرفته تا معلم ورزش، از وضعیت دانشآموز مطلع باشند و مراقبت لازم صورت گیرد.
سخنگوی وزارت آموزش و پرورش با تأکید بر ضرورت همکاری خانوادهها بیان کرد: اگر والدین در این زمینه همراهی لازم را داشته باشند، مدرسه نهتنها همکاری میکند بلکه استقبال هم میکند. معلم به اندازه پدر و مادر برای دانشآموز دلسوز است؛ زیرا از نظر دینی و اخلاقی، معلم، پدر و مادر دوم دانشآموز به شمار میرود.
فرهادی ادامه داد: زمانی که خانوادهها هیچ اطلاعاتی از وضعیت جسمی فرزندشان اعلام نمیکنند و دانشآموز در محیط مدرسه فعالیت بدنی دارد و دچار مشکل قلبی میشود، مسئولیتها پیچیدهتر میشود، بنابراین همه چیز از خانواده آغاز میشود و اطلاعرسانی بهموقع، نخستین گام در پیشگیری از چنین حوادثی است.
سخنگوی وزیر آموزش و پرورش ضمن بیان اینکه آموزش و پرورش سلامت دانشآموز را در زمره اولویتهای نخست خود و حتی مهمتر از موضوع آموزش میداند اظهارکرد: تمامی ارکان و زیرساختها از جمله وجود مدارس ایمن، سیستمهای استاندارد سرمایش و گرمایش، فضای آموزشی مناسب و پلههای استاندارد، همگی برای حفظ سلامت دانشآموزان و پیشگیری از بروز خطر طراحی و پیگیری میشوند.