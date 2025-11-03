En
انتقاد نماینده خراسان‎‌شمالی در مجلس از وضعیت معیشتی

نماینده مردم استان خراسان‎‌شمالی، در مجلس با بیان اینکه تورم افسارگسیخته، وضعیت معیشت مردم را به نقطه هشدار رسانده، گفت: افزایش بی‌رویه قیمت‌ها، عملاً توان خرید بسیاری از خانواده‌های متوسط و ضعیف را از بین برده است.
انتقاد نماینده خراسان‎‌شمالی در مجلس از وضعیت معیشتی

«سیدمحمد پاکمهر» نماینده مردم بجنورد، مانه و سملقان، گرمه، جاجرم و راز و جرگلان در مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار تابناک در استان خراسان شمالی، با انتقاد از شرایط نابسامان اقتصادی و گرانی‌های فزاینده، اظهار کرد: تورم افسارگسیخته به‌ویژه در بخش اقلام و ارزاق عمومی، وضعیت معیشت مردم را به نقطه هشدار رسانده است و افزایش بی‌رویه قیمت‌ها، عملاً توان خرید بسیاری از خانواده‌های متوسط و ضعیف را از بین برده است.

وی با بیان اینکه مردم دیگر تاب این فشار‌ها را ندارند، خطاب به وزیر جهاد کشاورزی گفت: آقای نوری قزلجه، لازم است هرچه سریع‌تر برای ساماندهی بازار و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر اقدام کنید. امروز برنج از سفره بسیاری از خانواده‌های نیازمند حذف شده و مرغ که زمانی غذای روزمره مردم بود، دیگر جایگاهی در سفره دهک‌های پایین جامعه ندارد.

نماینده مردم استان خراسان‎‌شمالی، با انتقاد از نبود نظارت مؤثر در بازار، افزود: سؤال اساسی این است که دستگاه‌های نظارتی در این وضعیت کجا هستند؟ قیمت حبوبات، میوه و سایر محصولات اساسی تولید داخل، روزبه‌روز در حال افزایش است و این نابسامانی‌ها نشان‌دهنده ضعف جدی در مدیریت و تنظیم بازار است.

پاکمهر در ادامه سخنان خود به وضعیت نگران‌کننده دامداران نیز اشاره کرد و یادآور شد: دامداران، که از زحمتکش‌ترین اقشار جامعه هستند، در شرایط بسیار سختی به سر می‌برند. قیمت نهاده‌های دامی افزایش چشمگیری یافته، تأمین آن دشوار شده و بسیاری از دامداران به دلیل فشار اقتصادی، ناچار به فروش یا حتی کشتار دام‌های مولد خود شده‌اند؛ اتفاقی که در آینده نزدیک می‌تواند امنیت غذایی کشور را به خطر اندازد.

وی با تأکید بر لزوم ورود فوری و جدی وزارت جهاد کشاورزی به این بحران، خاطرنشان کرد: وزیر جهاد کشاورزی مسئول مستقیم در حوزه تأمین کالا‌های اساسی و حمایت از تولیدکنندگان است و باید صدای دامداران، کشاورزان و مردم محروم را بشنود. اکنون زمان تصمیم‌های قاطع، اقدامات میدانی و تدابیر عملی است تا آرامش و ثبات دوباره به بازار و سفره مردم بازگردد.

نماینده مردم استان خراسان‎‌شمالی، در پایان گفت: ادامه این روند می‌تواند تبعات اجتماعی و اقتصادی گسترده‌ای برای کشور به همراه داشته باشد و بی‌توجهی به مطالبات معیشتی مردم، اعتماد عمومی را خدشه‌دار خواهد کرد. دولت باید با عزم جدی، سیاست‌های مؤثر و نظارت دقیق، از معیشت مردم صیانت کند.

نماینده مجلس خراسان‌شمالی تورم وزیر جهاد کشاورزی سیدمحمد پاکمهر
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۴ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۲
4
3
پاسخ
از این دولت پزشکیان و وزیرانش چه توقعی دارید؟ بی کفایت ترین دولت و وزیران در این دولت مشغول به کار هستند که هیچ پاسخگویی هم به مردم ندارند؟؟
ناشناس
|
France
|
۱۱:۱۳ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۲
0
2
پاسخ
شما وزیر اقتصاد را عوض کردین بعد از اون وضعیت خراب شد بنظرم شما عزیزان مجلس باید پاسخگوی اقدامات تان باشند .نفری که دولت اصرار بر ماندن داشت را عزل کردید که اوضاع بهتر شود ولی نشد بلکه بدترررر شد حالا ملت باید از شما این سوال را بکنند چرا نشد؟چرا عزل کردید؟
