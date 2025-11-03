En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

جریمه سنگین شرکت معروف به‌دلیل احتکار برنج

رئیس پلیس امنیت اقتصادی کشور از کشف ۲۱۶ تُن برنج احتکاری در یکی از انبار‌های جنوب تهران خبر داد و گفت: برخی افراد فرصت‌طلب با هدف کسب سود‌های بادآورده، از هر طریق ممکن در پی رسیدن به منافع شخصی خود هستند.
کد خبر: ۱۳۳۷۹۵۴
| |
502 بازدید
|
۲

جریمه سنگین شرکت معروف به‌دلیل احتکار برنج

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ سردار حسین رحیمی در این خصوص افزود: در شرایطی که دشمنان تلاش دارند با فشار‌ها و تحریم‌های اقتصادی به اهداف شوم خود دست یابند، متأسفانه برخی سودجویان داخلی با اقدامات مجرمانه‌ای همچون احتکار کالا‌های اساسی، در زمین دشمن بازی می‌کنند.

وی با تأکید بر اینکه محتکران در چنین شرایطی اقتصاد کشور را با چالش‌های جدی مواجه می‌سازند، تصریح کرد: عزم پلیس امنیت اقتصادی برای مقابله با مفسدان و مجرمان اقتصادی جدی و قاطع است.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی ادامه داد: کارآگاهان این پلیس در بازرسی از یک انبار در جنوب تهران، موفق به کشف نزدیک به ۲۱۶ تُن برنج احتکاری شدند که متعلق به یکی از شرکت‌های مطرح فعال در حوزه خرید و فروش برنج است.

وی گفت: برای این شرکت پرونده‌ای در سازمان تعزیرات حکومتی تشکیل و در نهایت شرکت مذکور به پرداخت جریمه‌ای بالغ بر ۵.۱۱ میلیارد تومان محکوم شد.

سردار رحیمی در پایان از مردم خواست تا در راستای مقابله با جرائم و مفاسد اقتصادی، هرگونه اطلاعات درباره محل‌های احتکار کالا یا فعالیت محتکران را از طریق شماره تلفن ۰۹۶۳۰۰ به پلیس امنیت اقتصادی اطلاع دهند.

اشتراک گذاری
برچسب ها
احتکار برنج محتکران مفسدان مجرمان اقتصادی سردار حسین رحیمی جرائم
جزئیاتی از زمان قطعی مرگ مغزی صابر کاظمی/ نقش تقوی و فدراسیون والیبال در روایت‌سازی
رمزگشایی از ۴ برابر شدن قیمت برنج پاکستانی! / با گران‌ترین برنج جهان آشنا شوید
باید پذیرفت که فضای مجازی دیگر مجازی نیست/با ایجاد یک فضای امن از مواهب آن استفاده کنیم
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
قیمت لوبیا چیتی و برنج در بازار + جزییات
قیمت برنج پاکستانی، دو برابر هندی!
هشدار: موج جدید رانت با برنج به جای چای دبش!
اولین کالای وارداتی به کشور معرفی شد
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۴۷ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۲
0
3
پاسخ
خوب چی به مردم میرسه؟دولت جریمشو میگیره و برنج هم که گران شده!!
محسن
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۵۵ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۲
0
0
پاسخ
ممنون و تشکر ... ممنون و تشکر .... سوال 80 میلیون ایرانی آیا قیمت برنج پایین می آید ...؟ این پول جریمه به دهک های پایین کمک می کند ...! آیا نباید این پول به مردم اذیت شده تقدیم گردد ...؟ آیا شرکت متخلف از مردم عذرخواهی می کند ...؟ دوستان شما 99درصد زحمت کار را کشیدید ... من دست شما را می بوسم .... ولی تاثیر زحمت شما به چه صورت باید توسط مردم دیده شود ... اون شرکت باید عذرخواهی کند .... پول تک تک این مردم را ده برابر پس دهد. . یا علی
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
اقدام معنادار شهید رئیسی قبل از سقوط هلی کوپتر  (۱۹۶ نظر)
‏اعتراض ژاپنی‌ها به رفتار نخست‌وزیرشان با ‎ترامپ  (۱۲۲ نظر)
ویدیوهای تازه از پژمان جمشیدی با شلوارک در کانادا  (۱۱۳ نظر)
درگذشت ملی‌پوش والیبال؛ صابر کاظمی فوت کرد؟  (۱۰۸ نظر)
درخواست کمک نظامی ونزوئلا از ایران  (۱۰۷ نظر)
بازگشت سیمرغ به آسمان ایران/ هر آنچه باید درباره هواپیمای تمام ایرانی بدانیم!  (۹۱ نظر)
تصاویر پژمان جمشیدی در فرودگاه  (۸۱ نظر)
استعفا یا برکناری؟ / سرنوشت وزیر جهاد در جلسه فوری سران قوا چه شد؟  (۸۱ نظر)
زنان موتورسوار به مدرسه رسیدند / ترک‌نشینی دانش‌آموزان روی خط ریسک  (۷۹ نظر)
تلاش نافرجام عباس عراقچی برای دستبوسی  (۷۴ نظر)
ایران لیبی نمی‌شود، داریم موشک قاره پیما می‌سازیم!  (۷۰ نظر)
چهار بانک خصوصی دیگر هم در آینده منحل می‌شوند/ ماجرای لابی‌های دهه ۸۰ و ضرر و زیان پنج بانک خصوصی به مردم  (۶۶ نظر)
فرار از کمیسیون اصل ۹۰ به مقصد ساری / ریخت و پاش میلیاردی برای «بازی وسطی» !  (۵۹ نظر)
مطالبه بمب اتم وظیفه نماینده مجلس نیست/ باید شنبه ها با آمریکا مذاکره می کردیم، دوشنبه ها با چین!  (۵۷ نظر)
هزینه‌های حمایت از غزه در دنیای سینما/از فرش قرمز تا ترس از فهرست سیاه  (۵۵ نظر)
tabnak.ir/005c3u
tabnak.ir/005c3u