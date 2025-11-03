En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

هشدار: بارندگی و سرما در راه کشور

سازمان هواشناسی از بارش باران و رعدوبرق در برخی مناطق کشور تا آخر هفته خبر داد و اعلام کرد:‌امروز و فردا در نیمه شمالی و نیمه شرقی کاهش دما روی می‌دهد.
کد خبر: ۱۳۳۷۹۳۳
| |
1235 بازدید
هشدار: بارندگی و سرما در راه کشور

سازمان هواشناسی از بارش باران و رعدوبرق در برخی مناطق کشور تا آخر هفته خبر داد و اعلام کرد:‌امروز و فردا در نیمه شمالی و نیمه شرقی کاهش دما روی می‌دهد.

به گزارش تابناک؛ بررسی نقشه‌های همدیدی و‌ آینده‌نگری سازمان هواشناسی نشان می‌دهد امروز یکشنبه در استان‌های ساحلی دریای خزر، خراسان شمالی و ارتفاعات البرز مرکزی و شرقی و فردا دوشنبه علاوه بر این مناطق در نیمه شمالی خراسان شمالی بارندگی، رعدوبرق و وزش باد شدید موقتی روی می‌دهد.

روز سه‌شنبه در برخی مناطق اردبیل، گیلان، شرق خراسان رضوی و روزهای چهارشنبه و پنجشنبه در برخی مناطق گیلان بارش‌های پراکنده پیش‌بینی می‌شود.

امروز در نوار شمالی کشور، فردا در نیمه شمالی و سه‌شنبه در نیمه شرقی کشور کاهش دما روی می‌دهد.

همچنین امروز در شمال شرق، شرق، دامنه‌های جنوبی البرز مرکزی و روزهای دوشنبه و سه‌شنبه در نیمه شرقی ایران، مرکز و دامنه های جنوبی البرز مرکزی در برخی ساعات وزش باد شدید، گردوخاک و کاهش کیفیت هوا پیش‌بینی می‌شود. از امروز تا سه‌شنبه دریای خزر و خلیج‌فارس مواج است.

هشدار فعالیت سامانه بارشی

نوع مخاطره: رگبار، رعدوبرق، وزش باد شدید موقت، در نواحی مستعد گردوخاک، کاهش محسوس دما و احتمال تگرگ

منطقه اثر:

دوشنبه 1404/08/12: گیلان، مازندران، گلستان، خراسان شمالی، نیمه شرقی و نیمه شمالی خراسان رضوی و ارتفاعات سمنان.

اثر مخاطره: لغزندگی جاده‌ها، احتمال جاری شدن روان آب، احتمال طغیان رودخانه‌های فصلی، احتمال تند بادهای لحظه‌ای، احتمال صاعقه، احتمال آب‌گرفتگی معابر، کاهش دید افقی، وزش باد شدید موقتی، احتمال سقوط سنگ و اشیا از ارتفاعات و احتمال خسارت به سازه‌های سبک و صنعت کشاورزی.

توصیه: عدم توقف در حاشیه و بستر مسیل‌ها و رودخانه‌ها، احتیاط در جابجایی عشایر کوچ‌رو، احتیاط در سفرهای بین شهری، خودداری دامداران از چرای دام در مناطق مرتفع یا دره‌ها در زمان رخداد ناپایداری‌ها، آمادگی دستگاه‌های اجرایی و امدادی، پاک‌سازی دهانه پل‌ها، لایروبی کانال‌ها و آب‌روها، عدم توقف در اطراف درختان فرسوده و ساختمان‌های نیمه کاره و جابجایی محصولات کشاورزی برداشت شده به مکان‌های مسقف، عدم سم پاشی و محلول پاشی باغات و مزارع.

هشدار افزایش گرادیان فشاری

نوع مخاطره: وزش باد نسبتا شدید تا شدید، در نواحی مستعد گردوخاک و کاهش کیفیت هوا

منطقه اثر:

دوشنبه 1404/08/12: خراسان شمالی، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، سمنان، البرز، تهران، اصفهان، یزد، کرمان، سیستان و بلوچستان، شرق هرمزگان و خوزستان.

سه‌شنبه 1404/08/13: جنوب خراسان رضوی، خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان، نیمه شرقی کرمان، نیمه شرقی هرمزگان.

اثر مخاطره: در نواحی مستعد کاهش کیفیت هوا به سبب افزایش غلظت آلاینده‌ها، احتمال سقوط اشیا از ارتفاعات، احتمال شکستن نهال و درختان فرسوده، احتمال خسارت به سازه‌های موقت، احتمال آسیب به تأسیسات حساس به گرد و خاک و سازه‌های سبک، احتمال اختلال در ناوگان حمل‌ونقل به سبب کاهش دید.

توصیه: احتیاط در ترددها به ویژه بین شهری، عدم حضور بیماران تنفسی، افراد سالخورده و کودکان در فضای باز(در صورت ضرورت، استفاده از ماسک الزامی است.)، خودداری از توقف و پارک خودرو در اطراف درختان فرسوده و ساختمان‌های نیمه کاره و اطمینان از استحکام سازه‌های موقت از جمله تابلوهای تبلیغاتی و پوشش گلخانه‌‌ها.
 

اشتراک گذاری
برچسب ها
بارندگی سرما بارش سازمان هواشناسی آب و هوا دمای هوا خبر فوری
جزئیاتی از زمان قطعی مرگ مغزی صابر کاظمی/ نقش تقوی و فدراسیون والیبال در روایت‌سازی
رمزگشایی از ۴ برابر شدن قیمت برنج پاکستانی! / با گران‌ترین برنج جهان آشنا شوید
باید پذیرفت که فضای مجازی دیگر مجازی نیست/با ایجاد یک فضای امن از مواهب آن استفاده کنیم
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
از پاییز فقط نامی باقی مانده است
تداوم بارش‌های ضعیف در شمال کشور
خود را برای سرمای ناگهانی آماده کنید!
سامانه بارشی جدید به کشور وارد می‌شود
آخرین وضعیت از شرایط آب و هوای کشور
هوای تهران گرم‌تر می‌شود
آسمان ایران خاکستری می‌شود!
هشدار هواشناسی: بارش باران، رعد و برق و وزش باد شدید
آخرین وضعیت از دمای هوا در مناطق مختلف کشور
آخرین اخبار از آب و هوای کشور در ۵ روز آینده
وزش باد شدید و گردوخاک در نیمه شرقی کشور
هواشناسی: منتظر موج جدید گرما باشید
سال آینده ایران یک درجه گرم تر می‌شود
پیش‌بینی بارش‌های جوی در شمال و جنوب کشور
تداوم هوای گرم پاییزی در بیشتر مناطق کشور
هشدار نارنجی برای این استان‌ها
هشدار: آخرین وضعیت آب و هوا در ایران
پیش‌بینی وضع هوای استان تهران طی پنج روز آینده
ماندگاری هوای گرم در اغلب مناطق ایران
پیش‌بینی دمای هوا و بارش شدید برای 5 روز آینده
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
اقدام معنادار شهید رئیسی قبل از سقوط هلی کوپتر  (۱۸۳ نظر)
‏اعتراض ژاپنی‌ها به رفتار نخست‌وزیرشان با ‎ترامپ  (۱۱۳ نظر)
ویدیوهای تازه از پژمان جمشیدی با شلوارک در کانادا  (۱۱۳ نظر)
درگذشت ملی‌پوش والیبال؛ صابر کاظمی فوت کرد؟  (۱۰۸ نظر)
درخواست کمک نظامی ونزوئلا از ایران  (۱۰۷ نظر)
بازگشت سیمرغ به آسمان ایران/ هر آنچه باید درباره هواپیمای تمام ایرانی بدانیم!  (۹۱ نظر)
تصاویر پژمان جمشیدی در فرودگاه  (۸۱ نظر)
استعفا یا برکناری؟ / سرنوشت وزیر جهاد در جلسه فوری سران قوا چه شد؟  (۸۱ نظر)
زنان موتورسوار به مدرسه رسیدند / ترک‌نشینی دانش‌آموزان روی خط ریسک  (۷۹ نظر)
تلاش نافرجام عباس عراقچی برای دستبوسی  (۷۴ نظر)
درآمد ۱۰ میلیونی؛ بلیت ورود به دهک بالا و خداحافظی با یارانه! / آقای میدری؛ از هزینه‌های زندگی مردم خبر دارید؟  (۷۲ نظر)
ایران لیبی نمی‌شود، داریم موشک قاره پیما می‌سازیم!  (۷۰ نظر)
چهار بانک خصوصی دیگر هم در آینده منحل می‌شوند/ ماجرای لابی‌های دهه ۸۰ و ضرر و زیان پنج بانک خصوصی به مردم  (۶۵ نظر)
فرار از کمیسیون اصل ۹۰ به مقصد ساری / ریخت و پاش میلیاردی برای «بازی وسطی» !  (۵۹ نظر)
مطالبه بمب اتم وظیفه نماینده مجلس نیست/ باید شنبه ها با آمریکا مذاکره می کردیم، دوشنبه ها با چین!  (۵۷ نظر)
tabnak.ir/005c3Z
tabnak.ir/005c3Z