هشدار: بارندگی و سرما در راه کشور

سازمان هواشناسی از بارش باران و رعدوبرق در برخی مناطق کشور تا آخر هفته خبر داد و اعلام کرد:امروز و فردا در نیمه شمالی و نیمه شرقی کاهش دما روی میدهد.
به گزارش تابناک؛ بررسی نقشههای همدیدی و آیندهنگری سازمان هواشناسی نشان میدهد امروز یکشنبه در استانهای ساحلی دریای خزر، خراسان شمالی و ارتفاعات البرز مرکزی و شرقی و فردا دوشنبه علاوه بر این مناطق در نیمه شمالی خراسان شمالی بارندگی، رعدوبرق و وزش باد شدید موقتی روی میدهد.
روز سهشنبه در برخی مناطق اردبیل، گیلان، شرق خراسان رضوی و روزهای چهارشنبه و پنجشنبه در برخی مناطق گیلان بارشهای پراکنده پیشبینی میشود.
امروز در نوار شمالی کشور، فردا در نیمه شمالی و سهشنبه در نیمه شرقی کشور کاهش دما روی میدهد.
همچنین امروز در شمال شرق، شرق، دامنههای جنوبی البرز مرکزی و روزهای دوشنبه و سهشنبه در نیمه شرقی ایران، مرکز و دامنه های جنوبی البرز مرکزی در برخی ساعات وزش باد شدید، گردوخاک و کاهش کیفیت هوا پیشبینی میشود. از امروز تا سهشنبه دریای خزر و خلیجفارس مواج است.
هشدار فعالیت سامانه بارشی
نوع مخاطره: رگبار، رعدوبرق، وزش باد شدید موقت، در نواحی مستعد گردوخاک، کاهش محسوس دما و احتمال تگرگ
منطقه اثر:
دوشنبه 1404/08/12: گیلان، مازندران، گلستان، خراسان شمالی، نیمه شرقی و نیمه شمالی خراسان رضوی و ارتفاعات سمنان.
اثر مخاطره: لغزندگی جادهها، احتمال جاری شدن روان آب، احتمال طغیان رودخانههای فصلی، احتمال تند بادهای لحظهای، احتمال صاعقه، احتمال آبگرفتگی معابر، کاهش دید افقی، وزش باد شدید موقتی، احتمال سقوط سنگ و اشیا از ارتفاعات و احتمال خسارت به سازههای سبک و صنعت کشاورزی.
توصیه: عدم توقف در حاشیه و بستر مسیلها و رودخانهها، احتیاط در جابجایی عشایر کوچرو، احتیاط در سفرهای بین شهری، خودداری دامداران از چرای دام در مناطق مرتفع یا درهها در زمان رخداد ناپایداریها، آمادگی دستگاههای اجرایی و امدادی، پاکسازی دهانه پلها، لایروبی کانالها و آبروها، عدم توقف در اطراف درختان فرسوده و ساختمانهای نیمه کاره و جابجایی محصولات کشاورزی برداشت شده به مکانهای مسقف، عدم سم پاشی و محلول پاشی باغات و مزارع.
هشدار افزایش گرادیان فشاری
نوع مخاطره: وزش باد نسبتا شدید تا شدید، در نواحی مستعد گردوخاک و کاهش کیفیت هوا
منطقه اثر:
دوشنبه 1404/08/12: خراسان شمالی، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، سمنان، البرز، تهران، اصفهان، یزد، کرمان، سیستان و بلوچستان، شرق هرمزگان و خوزستان.
سهشنبه 1404/08/13: جنوب خراسان رضوی، خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان، نیمه شرقی کرمان، نیمه شرقی هرمزگان.
اثر مخاطره: در نواحی مستعد کاهش کیفیت هوا به سبب افزایش غلظت آلایندهها، احتمال سقوط اشیا از ارتفاعات، احتمال شکستن نهال و درختان فرسوده، احتمال خسارت به سازههای موقت، احتمال آسیب به تأسیسات حساس به گرد و خاک و سازههای سبک، احتمال اختلال در ناوگان حملونقل به سبب کاهش دید.
توصیه: احتیاط در ترددها به ویژه بین شهری، عدم حضور بیماران تنفسی، افراد سالخورده و کودکان در فضای باز(در صورت ضرورت، استفاده از ماسک الزامی است.)، خودداری از توقف و پارک خودرو در اطراف درختان فرسوده و ساختمانهای نیمه کاره و اطمینان از استحکام سازههای موقت از جمله تابلوهای تبلیغاتی و پوشش گلخانهها.