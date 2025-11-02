واکنش کرباسچی به یک ادعا درباره رای او در سال ۸۸

به گزارش تابناک به نقل از انصاف نیوز، غلامحسین کرباسچی در واکنش به برخی ادعاهای پر تکرار دربارهی رای او در انتخابات ۸۸ که اخیرا هم مطرح شده گفت: من در آن انتخابات به آقای کروبی رای دادم و این ادعاها کذب است.
این فعال سیاسی گفت: در این سالها بارها و بارها این نوع ادعاها را تکذیب کردم. خاطرم هست یکبار آقای باهنر هم این را مطرح کرده بود. یکبار هم روزنامهی کیهان مطرح کرد. این ادعاها برای همان سالها یعنی ۱۰، ۱۵ سال پیش است و همان زمان بارها تکذیب کردم. این دروغیست که ساخته بودند.
کرباسچی گفت: خاطرم هست همراه آقای عبدی و باقی به یکی از حوزههای رأیگیری رفتیم. احتمالاً دانشگاه پلی تکنیک بود. هر سه نفرمان هم به آقای کروبی رأی دادیم.
او ادامه داد: حالا اگر کسی علم غیب دارد که ما رأیمان را آن زمان تغییر دادهایم که خب دروغ میگوید و کذب محض است.
گفتنی است، در روزهای گذشته خبرگزاری تسنیم در واکنش به اظهارات مهدی کروبی مدعی شده بود کروبی در ستاد انتخاباتی نتوانست انسجام سیاسی ایجاد کند؛ چرا که کرباسچی در نهایت به میرحسین موسوی رأی داد.