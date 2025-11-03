En
فوبیا‌های عجیب تام کروز، جانی دپ، تیلور سوئیفت

این بازیگر مشهور از کلروفوبیا رنج می برد که ترس غیرمنطقی از دلقک هاست.جانی دپ می گوید: «با توجه به صورت گریم شده دلقک ها، تشخیص این که واقعا این دلقک ها شاد هستند یا نه خیلی سخت است. و این همیشه باعث اضطراب من می شود.»
ترس یک احساس طبیعی بشر است که همه ما تجربه می کنیم و افراد مشهور هم از این قاعده مستثنا نیستند. البته برای برخی این ترس از حدود طبیعی خارج می شود و تبدیل به  فوبیا می گردد. به نقل از استارز اینسایدر در این مجال تعدادی از افراد مشهور که از فوبیاهای جالب و بعضا عجیبی رنج می برند را لیست کرده ایم:

فوبیا‌های عجیب تام کروز، جانی دپ، تیلور سوئیفت

آنگلا مرکل

به گزارش تابناک به نقل از عصرایران؛ آنگلا مرکل که در فاصله سال های 2005 تا 2021 صدراعظم آلمان بود  کتاب خاطرات خود با نام «آزادی» که در سال گذشته منتشر کرد. یکی از بخش های جالب این کتاب به اتفاقی در سال 2007 اشاره داشت که طی آن مرکل در سوچی روسیه با پوتین دیدار کرد.  مرکل چون می دانست که پوتین این عادت را دارد که در دیدار با رهبران خارجی بعضا سگ های خود را به حضور آن ها بیاورد از یکی نزدیکان پوتین خواست تا نگذارد پوتین سگش را به محل دیدار خود با مرکل بیاورد و علت آن ترس مرکل از سگ بود.

اما علی رغم این مساله و درخواست مرکل، پوتین سگ مشکی خود از نژاد لابرادور را که اسمی کانی بود به محل دیدارشان آورد. مرکل در کتابش می نویسد:« آیا قصد پوتین این بود که واکنش یک انسان ترسیده را ببیند؟ آیا می خواست قدرت خود را نشان دهد؟ نمی دانم اما به خودم در آن لحظه گفتم: آرامش خودت را حفظ کن و بر روی عکاسان تمرکز کن و این دقایق می گذرد.»

تیلور سوئیفت 

فوبیا‌های عجیب تام کروز، جانی دپ، تیلور سوئیفت

این ستاره موسیقی آمریکا از توتیای دریایی می ترسد.او می گوید: «توتیای دریایی همونجا در کف دریا نشسته منتشر تا به تو صدمه بزند. ممکن است حتی پا یا دست خودت را از دست بدهی.»

ریحانا

فوبیا‌های عجیب تام کروز، جانی دپ، تیلور سوئیفت

ریحانا از ایکتوفوبیا یا ترس از ماهی رنج می برد. البته حقیقت ماجرا این است که ریحانا گفته است: «به طور کلی از همه موجودات دریایی می ترسم. یک بار در آب های جزایر باربادوس در حال شنا بودم که دیدم ماهی های کوچکی در اطراف پاهایم در حال شنا هستند. واقعا یک حمله عصبی به من دست داد به طوری که نمی توانستم تکان بخورم.

جانی دپ

فوبیا‌های عجیب تام کروز، جانی دپ، تیلور سوئیفت

این بازیگر مشهور از کلروفوبیا رنج می برد که ترس غیرمنطقی از دلقک هاست.جانی دپ می گوید: «با توجه به صورت گریم شده دلقک ها، تشخیص این که واقعا این دلقک ها شاد هستند یا نه خیلی سخت است. و این همیشه باعث اضطراب من می شود.»

تام کروز

فوبیا‌های عجیب تام کروز، جانی دپ، تیلور سوئیفت

تام کروز هم گویا از این که کچل بشود می ترسد. این فوبیا نامش پلادوفوبیا است. این گونه گزارش شده است که تام کروز در گذشته تحت درمان قرار گرفته است تا از ریزش موهایش جلوگیری کند که  باتوجه به حجم انبوه موهای سرش مساله جالب توجهی است.

پ

