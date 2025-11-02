به گزارش تابنک، متن پیام محمدرضا عارف به شرح زیر است:
«جناب آقای سیدمصطفی تاجزاده
درگذشت حاج سیدمحمد تاجزاده برادر گرامیتان موجب تأثر و تأسف گردید.
فقدان عزیزی چون برادر، ضایعهای تلخ و دردناک است که تنها با تسلیم در برابر مشیت الهی و یاد نیکیهای او قابل تسکین خواهد بود.
این مصیبت را صمیمانه به جنابعالی و خانواده محترم تسلیت عرض میکنم و از درگاه خداوند متعال برای آن فقید سعید رحمت و مغفرت واسعه و برای جنابعالی و بازماندگان گرامی صبر، سلامتی و اجر الهی مسئلت دارم.»
دادستانی تهران عصر پنجشنبه ۸ آبان ۱۴۰۴ در پی درگذشت برادر تاجزاده برای شرکت در مراسم، به وی مرخصی داده است.