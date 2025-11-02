معاون اول رئیس‌جمهوری در پیامی درگذشت برادر سیدمصطفی تاج‌زاده را به او تسلیت گفت.

معاون اول رئیس‌جمهور به تاج‌زاده تسلیت گفت

به گزارش تابنک، متن پیام محمدرضا عارف به شرح زیر است:

«جناب آقای سیدمصطفی تاج‌زاده

درگذشت حاج سیدمحمد تاج‌زاده برادر گرامی‌تان موجب تأثر و تأسف گردید.

فقدان عزیزی چون برادر، ضایعه‌ای تلخ و دردناک است که تنها با تسلیم در برابر مشیت الهی و یاد نیکی‌های او قابل تسکین خواهد بود.

این مصیبت را صمیمانه به جناب‌عالی و خانواده محترم تسلیت عرض می‌کنم و از درگاه خداوند متعال برای آن فقید سعید رحمت و مغفرت واسعه و برای جنابعالی و بازماندگان گرامی صبر، سلامتی و اجر الهی مسئلت دارم.»

دادستانی تهران عصر پنجشنبه ۸ آبان ۱۴۰۴ در پی درگذشت برادر تاج‌زاده برای شرکت در مراسم، به وی مرخصی داده است.