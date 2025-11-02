En
تأکید بر تداوم حمایت از قهرمانی، رفتار پهلوانی و اخلاق ورزشی

تجلیل از قهرمانان تیم ملی وزنه‌برداری در آیین ویژه بانک صادرات ایران

در مراسم تجلیل از قهرمانان تیم ملی وزنه‌برداری ایران که با حضور نمایندگان مجلس، مقامات وزارت ورزش و جمعی از مسئولان اقتصادی و ورزشی کشور و مدیران عالی بانک صادرات ایران و به میزبانی این بانک در هتل المپیک تهران برگزار شد، از مدال‌آوران و افتخارآفرینان مسابقات جهانی ۲۰۲۵ نروژ تقدیر و بر ادامه حمایت این بانک از ورزش‌های اخلاق‌مدار و پهلوانی تأکید شد.
کد خبر: ۱۳۳۷۸۷۳
2 بازدید

تجلیل از قهرمانان تیم ملی وزنه‌برداری در آیین ویژه بانک صادرات ایران

حمایت از ورزش اخلاق‌مدار، مایه افتخار است

به گزارش تابناک به نقل از روابط‌ عمومی بانک صادرات ایران، محسن سیفی در آیین بزرگداشت و تجلیل از قهرمانان تیم ملی وزنه‌برداری ایران با اشاره به اینکه قهرمانان ایرانی نماد غیرت و استقامت‌اند گفت: بانک صادرات ایران خود را نه‌تنها یک بنگاه اقتصادی بلکه نهادی اجتماعی با بیش از ۷۴ سال سابقه اعتماد مردم و نقش‌آفرینی در جامعه می‌داند. از این‌رو، حمایت از فرهنگ، هنر و به‌ویژه ورزش برای این بانک هم وظیفه است و هم مایه افتخار.

سیفی با بیان اینکه حضور در جمع قهرمانان و پهلوانان ایرانی، حس غرور و افتخار را در همه زنده می‌کند، افزود: بانک صادرات ایران حمایت از ورزش‌هایی را که ریشه در پهلوانی و اخلاق دارند، نه‌تنها یک وظیفه بلکه افتخار خود می‌داند. خوشحالیم که ثمره این حمایت‌ها افتخارات بزرگ جهانی است و اطمینان داریم قهرمانان کشورمان در المپیک آینده افتخارات تازه‌ای خواهند آفرید.

مدیرعامل بانک صادرات ایران خطاب به ورزشکاران گفت: پهلوانان ورزشی و تلاشگران اقتصادی در یک مسیر گام برمی‌دارند؛ چرا که ماندگاری و اعتلای نام ایران عزیز، گاه در قدرت بازوان شما و گاه در اعتماد مردم به نظام اقتصادی کشور نهفته است. افتخار ماست که این دو عرصه در کنار هم، برای سربلندی ایران می‌کوشند.

سیفی با قدردانی از زحمات مسئولان و کادر فنی فدراسیون وزنه‌برداری کشور اظهار کرد: امیدوارم این حمایت‌ها هم در بانک صادرات ایران و هم در مجموعه‌های اقتصادی کشور تداوم داشته باشد. اگر قرار است هزینه‌های تبلیغاتی در مسیر درست به‌کار گرفته شود، ورزش قهرمانی یکی از مناسب‌ترین حوزه‌هاست؛ حوزه‌ای شریف، اثرگذار و الهام‌بخش است که می‌تواند ارزش‌های اخلاقی و پهلوانی را به جامعه منتقل کند.

هدف‌گذاری از نروژ تا المپیک 2028

سجاد انوشیروانی، رئیس فدراسیون وزنه‌برداری، در این آیین از سه سال تلاش پیوسته در مسیر بازسازی، پشتوانه‌سازی و جوان‌گرایی سخن گفت و تأکید کرد: افتخارات جهانی نروژ آغاز مسیر تازه‌ای است که تا مسابقات ناگویا و المپیک لس‌آنجلس ادامه خواهد داشت. بانک صادرات ایران از نخستین روزها، پشتیبان جدی فدراسیون بوده و نقش مهمی در تقویت روحیه تیم ملی داشته است.

او افزود: هدف‌گذاری ما تنها کسب سهمیه نیست؛ با همین نسل جوان برای سکوهای قهرمانی و مدال‌های ارزشمند‌تر می‌جنگیم.

معاون وزیر ورزش و جوانان: ورزش، نقطه امید جامعه است

علیرضا رحیمی، معاون وزیر ورزش و جوانان، در این مراسم با تمجید از رشد ورزش ایران گفت: ورزش امروز نقطه امید جامعه است و بدون پشتیبانی مالی و بنگاه‌های اقتصادی امکان تداوم ندارد.

وی با قدردانی از بانک صادرات ایران به‌عنوان یکی از الگوهای موفق مسئولیت اجتماعی افزود: این حمایت‌ها تبلیغات نیست، بلکه سرمایه‌گذاری اجتماعی برای آینده قهرمانی کشور است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس: وزنه‌برداری در مسیر اعتلاست

سید شمس‌الدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، نیز با تبریک به قهرمانان گفت: وزنه‌برداری ایران از رکود خارج شده و در مسیر اعتلاست. ورزش با بودجه‌های دیرهنگام اداره نمی‌شود؛ اگر مقصد المپیک است، باید از امروز برنامه‌ریزی و تخصیص منابع انجام شود. قدر حامیان واقعی مانند بانک صادرات ایران را باید دانست.

رئیس فراکسیون ورزش مجلس: بانک صادرات الگوی مسئولیت اجتماعی است

محمدمهدی فروردین، رئیس فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی، نیز در این آیین با تأکید بر ضرورت اجرای قانون نظام باشگاه‌داری گفت: نباید بار رشته وزنه‌برداری بر دوش چند باشگاه باشد. بانک صادرات ایران با حمایت مؤثر از این رشته نشان داد مسئولیت اجتماعی واقعی یعنی پشتیبانی از قهرمانان. امیدواریم سایر بانک‌ها و هلدینگ‌ها نیز از این الگو پیروی کنند.

اهدای کاپ جهانی به بانک صادرات ایران

در بخشی از این مراسم، با حضور معاون وزیر ورزش، رئیس فدراسیون وزنه‌برداری و جمعی از مقامات عالی‌رتبه کشور، کاپ قهرمانی مسابقات جهانی وزنه‌برداری مردان ۲۰۲۵ نروژ به پاس نقش‌آفرینی و حمایت مؤثر بانک صادرات ایران، به این بانک اهدا شد.

در ادامه نیز از قهرمانان و مدال‌آوران تیم ملی در حضور مسئولان ارشد اقتصادی و ورزشی کشور تجلیل به عمل آمد.

