وزیر دفاع انگلیس اعلام کرد که «اندرو»، برادر چارلز سوم پادشاه انگلیس، به‌زودی از آخرین سمت نظامی خود برکنار خواهد شد.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ «جان هیلی» وزیر دفاع انگلیس گفت که روند سلب عنوان دریابُد از شاهزاده اندرو در نیروی دریایی آغاز شده است.

وی افزود: پادشاه چارلز سوم خواستار اجرای این تصمیم بوده و ما در حال اقدام هستیم.

پادشاه انگلیس هفته گذشته، در ادامه تلاش‌ها برای کاهش آسیب‌های وارده به وجهه خاندان سلطنتی به‌دلیل ارتباطات گذشته اندرو با جفری اپستین (سرمایه‌گذار آمریکایی متهم به قاچاق انسان)، او را از عنوان «شاهزاده» محروم و دستور تخلیه اقامتگاه مجلل او را صادر کرد.

اندرو در سال ۲۰۲۲ از بیشتر مناصب نظامی خود کناره‌گیری کرده بود، اما عنوان دریابد را تا امروز در اختیار داشت.

فرمان بی‌سابقه پادشاه انگلیس برای سلب عناوین سلطنتی از برادرش اندرو، موجی از شوک و بحث در جامعه انگلیس برانگیخته و تازه‌ترین رسوایی خاندان ویندزور را به بحرانی حیثیتی برای نهاد سلطنت در این کشور بدل کرده است.

کاخ باکینگهام با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که پادشاه دستور آغاز روند حقوقی برای لغو تمامی عناوین و امتیازات تشریفاتی برادرش را صادر کرده است.

هم‌زمان، قرارداد اجاره اقامتگاه «رویال لاج» در ویندزور نیز لغو شده و به اندرو اخطار داده شده که ظرف هفته‌های آینده این عمارت را ترک کند. بر اساس تصمیم جدید، او از این پس با نام «اندرو مونت‌باتن ویندزور» شناخته خواهد شد و دیگر حق استفاده از هیچ‌یک از عناوین سلطنتی خود را ندارد.

این تصمیم در پی فشار‌های فزاینده افکار عمومی و رسانه‌های انگلیس پیرامون پرونده ارتباطات اندرو با اپستین اتخاذ شد. باکینگهام در بیانیه خود ادعا کرده است که «پادشاه در راستای حفظ شأن و اعتبار نهاد سلطنتی» چنین فرمانی صادر کرده است.

سلب عناوین سلطنتی از یکی از اعضای بلندپایه خاندان ویندزور در دوران معاصر بی‌سابقه است. آخرین مورد مشابه در تاریخ سلطنت انگلیس، به سال ۱۹۳۶ بازمی‌گردد که ادوارد هشتم پس از ازدواج با والیس سیمپسون، از مقام سلطنت کناره‌گیری کرد و لقب «اعلیحضرت» را از دست داد.

در دهه‌های اخیر نیز شاهزاده هری و همسرش مگان مارکل از انجام وظایف سلطنتی کناره گرفتند، اما عناوین رسمی خود را حفظ کردند. اما اکنون نخستین بار است که یک پادشاه مستقر به‌طور رسمی برادر خود را از تمامی القاب و امتیازات سلطنتی خلع می‌کند.