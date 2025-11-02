مراکز فلسطینی رسیدگی به امور اسرا از وخامت اوضاع معیشتی، بهداشتی و ضرب و شتم مداوم اسرای فلسطینی در زندان «مگیدو» رژیم صهیونیستی خبر دادند.

سازمان امور اسرا و دفتر اطلاع‌رسانی اسرا در گزارشی اعلام کردند که اسرای فلسطینی در زندان مگیدو با شرایط معیشتی و بهداشتی ناگوار و بی‌سابقه‌ای مواجه بوده و به طور مکرر مورد سرکوب و ضرب و شتم و انتقال بین سلول‌ها بدون اطلاع قبلی، قرار می‌گیرند.

بر اساس این گزارش، زمان هواخوری منظم نیست، با وجود سرد شدن هوا تاکنون لباس‌های زمستانی بین اسرا توزیع نشده، خدمات بهداشتی عملا وجود ندارد و حمام کردن اسرا تنها به زمان‌های هواخوری محدود شده است.

در این گزارش همچنین به کاهش کیفیت غذا، کمبود شدید مواد شوینده اصلی و جراحات ناشی از اصابت گلوله جنگی به اسرا اشاره شده است.

سازمان امور اسرای فلسطینی با اشاره به اینکه این اتفاقات، نقض آشکار حقوق بشر است، خواستار مداخله فوری بین‌المللی به منظور تضمین شرایط انسانی بازداشت اسرای فلسطینی در زندان‌های رژیم اشغالگر شد.

دفتر اطلاع‌رسانی اسرا نیز تأکید کرد که آنچه در زندان مگیدو رخ می‌دهد، در راستای سیاست انتقام‌گیری هدفمند به منظور تحقیر اسرا و شکستن اراده آنها از طریق محروم کردن، سرکوب و مجازات جمعی است.

در این گزارش همچنین تیراندازی به اسرا و محروم کردن مجروحان از درمان، محکوم شده و آمده است که این اقدامات، جنایت جنگی و مستلزم مداخله بین‌المللی سریع و مؤاخذه مسئولان است.

به گزارش ایرنا، در بحبوحه رسوایی رژیم صهیونیستی در شکنجه زندانیان فلسطینی و درخواست وزیر امنیت داخلی این رژیم برای اعدام آنها، مقامات فلسطینی روز شنبه از جامعه بین‌المللی خواستند تا برای توقف جنایات اشغالگران در داخل زندان‌ها اقدام فوری انجام دهد.

آنها با اعلام اینکه رژیم صهیونیستی و نظام استعماری آن از دستگیری‌های خودسرانه و شکنجه به عنوان ابزار جنگی استفاده می‌کند، تأکید کردند که جنایاتی که اشغالگران علیه زندانیان فلسطینی مرتکب شده‌اند، طبق قوانین بین‌المللی، جنایات جنگی علیه بشریت محسوب می‌شود که مستلزم پاسخگویی و مجازات است.

افزون بر این، ممانعت مداوم اشغالگران از بازدید کمیته بین‌المللی صلیب سرخ از زندانیان در داخل زندان‌ها، علاوه بر محرومیت آنها از دیدار با خانواده، نقض آشکار قوانین بین‌المللی بشردوستانه و کنوانسیون‌های ژنو است.

مقامات فلسطینی رژیم صهیونیستی را مسئول کامل جان و امنیت زندانیان دانستند و تأکید کردند که سکوت جامعه بین‌المللی، این رژیم را به ادامه جنایات و نقض‌های سیستماتیک علیه آنها تشویق می‌کند.

ایتمار بن گویر وزیر تندرو امنیت داخلی رژیم صهیونیستی روز جمعه ویدئوی جدیدی از اسرای فلسطینی با دستان بسته که کف زمین دراز کشیده‌اند را منتشر کرد و گفت: «ما اینگونه با آنها رفتار می‌کنیم و فقط مانده اعدامشان کنیم!»

انتشار این ویدئوی تحریک‌آمیز بار دیگر رفتار غیرانسانی با اسرای فلسطینی در زندان‌های رژیم صهیونیستی را نشان می‌دهد.

منابع حقوقی و پزشکی فلسطینی اعلام کردند که روی پیکر‌های شهدایی که به تازگی تحویل گرفته شدند، به وضوح آثار شکنجه پیداست که نشان می‌دهد این افراد قبل از شهادت به شدت مورد ضرب و شتم و انواع شکنجه و بدرفتاری قرار گرفتند.