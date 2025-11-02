حیات دوباره یک مجله/مصمم به دفاع از کیان ایران هستیم

به گزارش خبرنگار فرهنگی تابناک، فصلنامه تخصصی «کیان ایران» در دوازدهمین نشست مطالعات راهبردی مرکز اسناد، تحقیقات و نشر معارف دفاع مقدس و مجاهدتهای سپاه، رونمایی شد.
نشریهای که با هدف تعمیق پژوهشهای مستند و پاسخگویی علمی به مسائل و چالشهای نوپدید پیرامون دفاع مقدس و امنیت ملی کشور منتشر میشود
مراسم رونمایی از اینمجله با حضور سردار سرتیپ پاسدار رمضان شریف، مشاور فرمانده کل سپاه و رئیس مرکز اسناد، تحقیقات و نشر معارف دفاع مقدس و مجاهدتهای سپاه، و جمعی از فرماندهان عالیرتبه پیشکسوت دفاع مقدس از جمله سردار سرتیپ پاسدار احمد غلامپور، سردار سرتیپ پاسدار حسین علایی، سردار سرتیپ پاسدار محمد جعفری، سردار سرتیپ پاسدار نبیالله رودکی، سردار سرتیپ پاسدار یعقوب زهدی و سردار سرتیپ پاسدار فتحالله جعفری همراه بود.
سردار شریف در این مراسم، انتشار فصلنامه «کیان ایران» را گامی مؤثر در جهت بازتولید و روزآمدسازی گفتمان دفاع مقدس در فضای علمی و پژوهشی کشور دانست و گفت: این نشریه در حقیقت ادامه فصلنامه نگین ایران است که پس از چند سال وقفه، اکنون با ساختار، مأموریت و هویتی تازه فعالیت خود را از سر گرفته است. انتشار فصلنامه کیان ایران با هدف تعمیق مطالعات مأموریتمحور مرکز و پاسخ علمی به پرسشهای اساسی درباره جنگ تحمیلی و مقاومت ملت ایران طراحی شده است. این مجله بر مبنای اسناد معتبر تاریخی و روایتهای مستند، در پی ایجاد پیوندی میان پژوهش، سیاستگذاری و انتقال تجربه به نسل جوان است.
وی با اشاره به برنامهریزیهای انجامشده برای انتشار نخستین شماره فصلنامه در خردادماه ۱۴۰۴ گفت: به دلیل وقوع جنگ تحمیلی ۱۲ روزه آمریکا و رژیم صهیونی علیه ایران اسلامی، تصمیم گرفته شد این رخداد نیز در محتوای نخستین شماره گنجانده شود. همین امر باعث افزایش حجم نشریه به بیش از ۴۰۰ صفحه و انتشار همزمان شمارههای بهار و تابستان ۱۴۰۴ شد.
رئیس مرکز اسناد، تحقیقات و نشر معارف دفاع مقدس و مجاهدتهای سپاه درباره انتخاب نام جدید فصلنامه گفت: دوره جدید فعالیت این نشریه با الهام از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظلهالعالی) و تحت تأثیر از فضای پرشور و معنادار مقاومت ملی در جامعه، با عنوان کیان ایران آغاز شده است. این عنوان برگرفته از سخنان سرلشکر پاکپور، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است که "مصمم به دفاع از کیان ایران هستیم". همانگونه که دفاع مقدس ۱۲ روزه امتداد دفاع مقدس ۸ ساله است، کیان ایران نیز امتداد نگین ایران ؛ با تمرکز بر موضوعات راهبردی، نظامی و تاریخی و توجه به ابعاد گوناگون جهاد، مقاومت و امنیت ملی کشور محسوب میشود.
در پایان این مراسم، از نخستین شماره فصلنامه «کیان ایران» با حضور فرماندهان، راویان و پژوهشگران پیشکسوت دفاع مقدس رونمایی شد.
ناگفتهها، پیامدها و درسهای جنگ ۱۲ روزه؛ نگاهی پسکاوانه به آثار و پیامدهای فتح خرمشهر؛ دلایل پیروزی یا شکست در برخی عملیاتهای جنگ ۸ ساله؛ گزارش مستند از نقش پل صدام در مقاومت نیروهای عراقی برای حفظ خرمشهر؛ نقد فیلم سینمایی صیاد و دلنوشتههایی در خصوص سپهبدان شهید غلامعلی رشید، محمد باقری و حسین سلامی و ... ازجمله مطالب اینشماره از مجله مورد اشاره هستند.