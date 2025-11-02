معرفی قلک بلوجونیور‌

به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی بلوبانک سامان در حالی که بسیاری از بزرگترها آرزو میکنند کاش مهارت «مدیریت پول» یا «پسانداز کردن» را زودتر یاد گرفته بودند، آموزش مفاهیم مالی هنوز در زندگی روزمره کودکان و نوجوانان جایگاه پررنگی ندارد. یادگیری نحوه رفتار با پول، خرج کردن هوشمندانه و هدفگذاری مالی، از جمله مهارتهایی است که میتواند مسیر زندگی آینده افراد را تغییر دهد.
با وجود اهمیت این موضوع، بیشتر کودکان تا پیش از ورود به دنیای کار، درکی از جریان پول و ارزش آن ندارند. کارشناسان مالی معتقدند آموزش این مفاهیم از سنین پایین، به تصمیمگیریهای آگاهانهتر و مسئولانهتر در بزرگسالی منجر میشود.
آموزش مالی با تجربه عملی، نه فقط تئوری
مفهوم پول برای کودکان اغلب انتزاعی است؛ آنها نتیجه را میبینند، نه فرایند را. زمانی که اسباببازی تازهای میخرند، معمولاً به این فکر نمیکنند که آن پول از کجا آمده و چطور جمع شده است. در همین نقطه، نقش آموزش و تجربه عملی پررنگ میشود.
بهجای نصیحتهای تکراری، والدین میتوانند با ایجاد فرصتهای واقعی برای خرج کردن، پسانداز و تصمیمگیری، مفهوم «مسئولیت مالی» را به فرزندانشان منتقل کنند. پول توجیبی هفتگی یا ساخت برنامههای کوچک پسانداز برای رسیدن به هدف، از روشهای ساده و مؤثر برای این آموزش است.
بلوجونیور و تجربه واقعی پسانداز در دنیای دیجیتال
کودکان نسل امروز در محیطی دیجیتال رشد میکنند و طبیعی است که یادگیری مهارتهای مالی هم در همین فضا اتفاق بیفتد. اپلیکیشن بلوجونیور، محصول ویژه بلوبانک سامان برای کودکان و نوجوانان ۷ تا ۱۸ ساله، با همین هدف طراحی شده است تا مفاهیم مالی را به زبان ساده و قابلدرک آموزش دهد.
یکی از قابلیتهای مهم بلوجونیور، «قلک» است؛ امکانی که به کاربران کودک و نوجوان اجازه میدهد تا تجربه واقعی پسانداز را در محیطی جذاب و امن تجربه کنند. در این بخش، کودکان میتوانند تا ۱۰ قلک متفاوت با نام و هدف مشخص بسازند؛ برای مثال «دوچرخه جدید»، «کتابهای تابستانی» یا «سفر خانوادگی». هر قلک مسیر مشخصی دارد و کودک میتواند روند پیشرفت خود را در هر مرحله مشاهده کند.
والدین نیز در این فرایند نقش فعالی دارند. آنها میتوانند مبالغی را به شکل مستقیم به قلک فرزندشان واریز یا انتقال منظم هفتگی و ماهانه تنظیم کنند. از سوی دیگر، خود کودک نیز میتواند بخشی از پول توجیبیاش را به قلک اختصاص دهد. مشاهده افزایش موجودی و نزدیک شدن به هدف، برای کودک به تجربهای هیجانانگیز و انگیزهبخش تبدیل میشود؛ تجربهای که مفهوم «صبر برای رسیدن به هدف» را در عمل آموزش میدهد.
تعامل خانواده و شکلگیری عادتهای درست مالی
یکی از ویژگیهای مهم بلوجونیور، حضور والدین در تمام مراحل یادگیری است. در بخش قلک، والدین میتوانند روند پسانداز فرزندشان را بررسی کنند، اهداف جدید بسازند و درباره تصمیمهای مالی گفتوگو کنند. این تعامل، علاوه بر آموزش عملی، گفتوگویی سالم درباره پول و ارزش آن را در خانواده شکل میدهد؛ موضوعی که معمولاً کمتر بهصورت مستقیم در خانهها مطرح میشود.
ساختن نسلی آگاهتر در تصمیمهای مالی
بلوجونیور با معرفی قابلیت قلک، تلاش کرده است تا مفاهیم پایهای پول، ارزش و انتخاب آگاهانه را در زندگی روزمره کودکان جا بیندازد. هدف این محصول تنها پسانداز نیست، بلکه آموزش تدریجی تفکر مالی و مسئولیتپذیری است.
کودکی که برای خرید دوچرخهاش هدفگذاری میکند و با صبر و برنامهریزی به آن میرسد، در آینده نیز در مسیر شغلی و شخصی خود با همین ذهنیت حرکت خواهد کرد. قلک بلوجونیور فرصتی است برای تمرین نظم، برنامهریزی و تلاش؛ گامی کوچک اما مؤثر در ساختن نسلی که در تصمیمهای مالی آگاهتر عمل میکند.