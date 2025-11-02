تصویری پربازدید از شباهت علی دایی و تام هاردی

به گزارش تابناک؛ تصویری از شباهت چهره علی دایی و تام هاردی که این روزها در شبکه‌های اجتماعی بازتاب گسترده‌ای یافته است.

ادوارد توماس هاردی؛ زادهٔ ۱۵ سپتامبر ۱۹۷۷ بازیگر انگلیسی است. او پس از تحصیل در رشته بازیگری در مرکز درام لندن، نخستین فعالیت سینمایی خود را در سال ۲۰۰۱ در فیلم سقوط شاهین سیاه ساختهٔ ریدلی اسکات تجربه کرد. او در طول حرفهٔ خود نامزد دریافت یک جایزهٔ اسکار، دو جایزهٔ فیلم به انتخاب منتقدان و دو جایزهٔ آکادمی فیلم بریتانیا شده‌است. تام هاردی در سال ۲۰۱۱ جایزه ستاره نوظهور بفتا را دریافت کرد.