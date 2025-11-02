En
استوری طعنه‌دار المیرا شریفی‌مقدم درباره گرانی‌ها

المیرا شریفی‌مقدم مجری صداوسیما با انتشار یک استوری جدید به گرانی‌های عجیب در بازار اشاره کرد.
کد خبر: ۱۳۳۷۷۵۶
| |
1201 بازدید
|
۵

به گزارش تابناک، المیرا شریفی‌مقدم مجری صداوسیما با انتشار یک استوری جدید به گرانی‌های عجیب در بازار اشاره کرد و به برخی مسئولین کنایه انداخت.

استوری طعنه‌دار المیرا شریفی‌مقدم درباره گرانی‌ها

 

برچسب ها
استوری المیرا شریفی مقدم مجری تلویزیون گرانی بازار
مطالب مرتبط
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۵
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۱۷ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۱
3
19
پاسخ
وقتی طرف میگه برنامه ندارم و ما باز بهش رای میدیم، انتظار دیگه‌ای داریم؟؟؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۲ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۱
11
11
پاسخ
باز دولت از جناح دیگه اومد این زبونش باز شد
محمد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۴ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۱
3
14
پاسخ
خانم شریفی نیا حرف درستی زده
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۶ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۱
0
0
پاسخ
خانم المیرا در رابطه با گرانی مردم در 50 سال اخیر همیشه وضعیتی بدتر از سال قبل داشته و دارند فقط یه سئوال شما چرا تو هر چیزی نظر میدی؟؟؟تو فوتبال- سیاست- اقتصاد و...پس لطفا برای ریاست جمهوری کاندید شو شاید کل مشکلات کشور رو حل کردی واقعا از اینکه هر روز تو همه چیز نظر میدی آدم تعجب میکنه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۲ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۱
0
0
پاسخ
مرحبا
