\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062a\u0627\u0628\u0646\u0627\u06a9\u060c \u0627\u0644\u0645\u06cc\u0631\u0627 \u0634\u0631\u06cc\u0641\u06cc\u200c\u0645\u0642\u062f\u0645 \u0645\u062c\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627 \u0628\u0627 \u0627\u0646\u062a\u0634\u0627\u0631 \u06cc\u06a9 \u0627\u0633\u062a\u0648\u0631\u06cc \u062c\u062f\u06cc\u062f \u0628\u0647 \u06af\u0631\u0627\u0646\u06cc\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0639\u062c\u06cc\u0628 \u062f\u0631 \u0628\u0627\u0632\u0627\u0631 \u0627\u0634\u0627\u0631\u0647 \u06a9\u0631\u062f \u0648 \u0628\u0647 \u0628\u0631\u062e\u06cc \u0645\u0633\u0626\u0648\u0644\u06cc\u0646 \u06a9\u0646\u0627\u06cc\u0647 \u0627\u0646\u062f\u0627\u062e\u062a.\n\n\u00a0