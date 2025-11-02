En
دیدن مسی؛ ۱۲/۰۰۰/۰۰۰ یورو!

جالب و غیرمنتظره، فدراسیون فوتبال آنگولا اعلام کرد که این کشور در تاریخ ۱۴ نوامبر میزبان تیم ملی آرژانتین در یک دیدار دوستانه خواهد بود.
طبق گزارش‌ها، آنگولا برای برگزاری این مسابقه مبلغی در حدود ۱۲ میلیون یورو به فدراسیون فوتبال آرژانتین پرداخت کرده است؛ رقمی چشمگیر که عمدتاً به خاطر حضور لیونل مسی در ترکیب آلبی‌سلسته توجیه می‌شود.

به گزارش تابناک به نقل از فوتبالی، مقامات ورزشی آنگولا هدف از این دیدار را افزایش اعتبار فوتبال ملی و الهام‌بخشی به نسل جدید بازیکنان عنوان کرده‌اند. انتظار می‌رود تمام بلیت‌های ورزشگاه ۵۰ هزار نفری شهر لواندا ظرف چند ساعت به فروش برسد، چرا که حضور مسی در آفریقا، رویدادی بسیار نادر و تاریخی محسوب می‌شود. رسانه‌های محلی از هم‌اکنون از این مسابقه به‌عنوان بزرگ‌ترین رویداد ورزشی تاریخ آنگولا یاد می‌کنند.

از سوی دیگر، فدراسیون فوتبال آرژانتین نیز با استقبال از این پیشنهاد سخاوتمندانه، اعلام کرده که تیم ملی با ترکیب اصلی و حضور چهره‌هایی چون مسی، مارتینز، انزو فرناندز و آلوارز به آنگولا سفر خواهد کرد. این دیدار همچنین فرصتی است برای آلبی‌سلسته تا پیش از شروع رقابت‌های رسمی سال ۲۰۲۶، ترکیب خود را محک بزند.

با توجه به استقبال عظیم مردم و پوشش رسانه‌ای گسترده، پیش‌بینی می‌شود این مسابقه نه تنها برای آنگولا سودآور باشد، بلکه به یکی از پرتماشاگرترین بازی‌های دوستانه تاریخ فوتبال آفریقا تبدیل شود. بی‌تردید حضور مسی، بار دیگر نشان داده است که ستاره آرژانتینی هنوز هم قدرت جادویی‌اش برای جلب توجه جهانیان را از دست نداده است.

ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۲۹ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۱
1
1
پاسخ
فقر فرهنگی یعنی همین کشور فقیری مثل آنگولا 12 ملیون یورو میده که مسی را ببنند بعد مردمش گرسنه باشند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۳۷ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۱
1
1
پاسخ
ایران که شده بیابون برهوت نه کسی میره نه کسی میاد
شهروند
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۵۱ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۱
0
0
پاسخ
پیشنهاد میکنم به آنگولا تقاضا بدهیم ما حاضریم با ده میلیون یورو به جای آرژانتین با شما بازی کنیم به شرطی که طارمی وجهانبخش نیز فیکس بازی کنند و مربی هم امیر قلعه نوعی باشد .
الی گشت
