۱۰/آبان/۱۴۰۴
Saturday 01 November 2025
۲۲:۳۴
نیمروز
اکوشات
فناورتک
آرشیو
نظرسنجی
پیوندها
En
/
فا
En
العربیة
صفحه نخست
بین الملل
اقتصادی
ورزشی
سیاسی
اجتماعی
فرهنگی
فیلم
عکس
بازار و آگهی
فناوری
استانها
العربیة
/
English
صفحه نخست
بین الملل
اقتصادی
ورزشی
سیاسی
اجتماعی
فرهنگی
فیلم
عکس
بازار و آگهی
فناوری
استانها
آذربایجان شرقی
آذربایجان غربی
اردبیل
اصفهان
البرز
ایلام
بوشهر
تهران
چهارمحال و بختیاری
خراسان جنوبی
خراسان رضوی
خراسان شمالی
خوزستان
زنجان
سمنان
سیستان وبلوچستان
فارس
قزوین
قم
کردستان
کرمان
کرمانشاه
کهکیلویه و بویراحمد
کیش
گلستان
گیلان
لرستان
مازندران
مرکزی
هرمزگان
همدان
یزد
درباره ما
تماس با ما
خبرنامه
پیوندها
جستجو
آرشیو
نیمروز
اکوشات
فناورتک
آب و هوا
اوقات شرعی
RSS
ویدئو
پربازدیدها
آخرین اخبار
بالای صفحه
فرهنگی
»
تئاتر
بازدید
459
459
بازدید
پ
عکس: گریم تئاتری شبنم مقدمی و مونا فرجاد
شبنم مقدمی و مونا فرجاد بازیگران نمایش «بازیهای شبانه: در مجموعه تئاتر لبخند
کد خبر:
۱۳۳۷۶۸۶
تاریخ انتشار:
۱۰ آبان ۱۴۰۴ - ۲۱:۵۸
01 November 2025
کد خبر:
۱۳۳۷۶۸۶
|
۱۰ آبان ۱۴۰۴ - ۲۱:۵۸
01 November 2025
|
459
بازدید
459
بازدید
اشتراک گذاری
برچسب ها
شبنم مقدمی
مونا فرجاد
بازیگر
تئاتر
نمایش
خبر فوری
ریشهری که احضارم کرد ترسیدم!/روایت اعتصاب برخیخلبانهای تبریز در روزهای اول انقلاب
درگذشت ملیپوش والیبال؛ صابر کاظمی فوت کرد؟
۵ بانک ناتراز دیگر هم باید ادغام یا منحل شوند/تصمیم ادغام بانک آینده درست بود
گزارش خطا
مطالب مرتبط
عکس پشت صحنهای از شبنم مقدمی و احمد مهرانفر در روستا
عکس: شهره سلطانی و شبنم مقدمی در یک جشنواره
شباهت باورنکردنی خانم بازیگر با مادرش
تصاویر دیدنی شبنم مقدمی با استایلی خاص
عکس یادگاری شبنم مقدمی با تیم تاسیان
بیستمین شب کارگردانان تئاتر
جامعه تئاتری تولید کینه و نفرت دارد
عکس: لباس و گریم باشکوه الناز شاکردوست
برچسب منتخب
# آتش بس غزه
# خروج از ان پی تی
# جنگ ایران و اسرائیل
# عملیات وعده صادق 3
# مذاکره ایران و آمریکا
# آژانس بین المللی انرژی اتمی
# حمله آمریکا به ایران
# حمله اسرائیل به ایران
# مکانیسم ماشه
# اسنپ بک
نظرسنجی
کدام کالا را نسبت به قبل کمتر مصرف میکنید؟
پروتئین
لبنیات
برنج
میوه جات
مرجع جواهرات
سایت طلا و جواهر زر
خرید پلاک و آویز طلا زنانه
خرید طلا مردانه لاکچری
خرید انگشتر طلا زنانه جدید
الی گشت
آخرین اخبار
انفجار و آتشسوزی در کارگاه شارژ کپسول گاز در شیراز
دو دختربچه در بندرعباس قربانی آتش در خانه شدند
صداوسیما قطعا به پیرپسر مجوز اکران نمیدهد!
عکس: گریم تئاتری شبنم مقدمی و مونا فرجاد
ادعای مطهرنیا: اگر توافق با آمریکا نزدیک شود...
راننده مست، جان ۴ پاکبان شهرداری تهران را گرفت
سلاح هستهای دیگر برای ما بازدارندگی ایجاد نمیکند
تکرار تراژدی الهه؛ سه ماه و نیم بیخبری از یک زن جوان!
سامانه بارشی جدیددر راه/هشدار سرمازدگی در۱۳استان
انسداد ۸ سایت فاقد مجوز فروش بلیت هواپیما
آیندهای که تاریک شد
برق گرفتگی صابر کاظمی رد شده است
دیدار علی لاریجانی با خانواده «حاج رمضان» + عکس
تور هالوین ایرانی در جنگل از ۸ تا ۳۰ میلیون!
شهادت دو بسیجی طرح امنیت در مسیر خاش به زاهدان
وب گردی
قیمت آهن آلات در آهن ملل
بلیط هواپیما چارتر
دانلود اهنگ جدید
پربازدید ها
پربحث ترین عناوین
تلاش نافرجام عباس عراقچی برای دستبوسی
درگذشت ملیپوش والیبال؛ صابر کاظمی فوت کرد؟
رونمایی ترکها از طرح نهایی اسرائیل برای ایران
چهار بانک خصوصی دیگر هم در آینده منحل میشوند/ ماجرای لابیهای دهه ۸۰ و ضرر و زیان پنج بانک خصوصی به مردم
کتایون ریاحی به مهران مدیری: وقتی من بازیگر بودم شما بچه بودید
درخواست کمک نظامی ونزوئلا از ایران
صابر کاظمی هنوز زنده است؛ توضیح پزشک صابر را ببینید
یخبندان از امشب آغاز میشود + نقشه دمایی
خاخام یهودی: ایران، عامل اصلی لغو نشست باکو
ویدیوهای تازه از پژمان جمشیدی با شلوارک در کانادا
آخرین حرفهای صابر کاظمی
هادی چوپان: پسرم را از ارث محروم میکنم!
تصاویر صابر کاظمی روی تخت بیمارستان و توضیح معاون وزیر بهداشت
۵ بانک ناتراز دیگر هم باید ادغام یا منحل شوند/تصمیم ادغام بانک آینده درست بود
بارش برف در خراسان رضوی
ویدیوهای تازه از پژمان جمشیدی با شلوارک در کانادا
(۱۱۱ نظر)
درگذشت ملیپوش والیبال؛ صابر کاظمی فوت کرد؟
(۱۰۸ نظر)
صفر تا صد پرونده پژمان جمشیدی به روایت رضا جاودانی
(۸۹ نظر)
هر یک عدد خرما ۴۰هزار تومان/ یک کیلو خرمای ۱۴۰۴ مساوی با یک پراید صفر ۱۳۷۲
(۸۳ نظر)
تصاویر پژمان جمشیدی در فرودگاه
(۸۱ نظر)
زنان موتورسوار به مدرسه رسیدند / ترکنشینی دانشآموزان روی خط ریسک
(۷۸ نظر)
درآمد ۱۰ میلیونی؛ بلیت ورود به دهک بالا و خداحافظی با یارانه! / آقای میدری؛ از هزینههای زندگی مردم خبر دارید؟
(۷۲ نظر)
تلاش نافرجام عباس عراقچی برای دستبوسی
(۷۱ نظر)
ایران لیبی نمیشود، داریم موشک قاره پیما میسازیم!
(۷۰ نظر)
تخلف عجیب در بانک پاسارگاد/ دهها هزار میلیارد تومان در هالهای از ابهام
(۶۸ نظر)
مادر شاکی، جزئیات پرونده پژمان را فاش کرد
(۶۳ نظر)
چهار بانک خصوصی دیگر هم در آینده منحل میشوند/ ماجرای لابیهای دهه ۸۰ و ضرر و زیان پنج بانک خصوصی به مردم
(۶۲ نظر)
فرار از کمیسیون اصل ۹۰ به مقصد ساری / ریخت و پاش میلیاردی برای «بازی وسطی» !
(۵۸ نظر)
مطالبه بمب اتم وظیفه نماینده مجلس نیست/ باید شنبه ها با آمریکا مذاکره می کردیم، دوشنبه ها با چین!
(۵۷ نظر)
فردوسیپور فقط ادای مردمی بودن را در میآورد!
(۵۵ نظر)
tabnak.ir/005bza
tabnak.ir/005bza
کپی شد