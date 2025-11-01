افزایش قیمت طلا و سکه در اولین روز هفته

طلا و دلار که بازار صبح امروز (شنبه) را با افزایش قیمت‌ها آغاز کرده بودند در تابلوی عصر نیز به روند افزایشی خود ادامه دادند؛ اما سکه که صبح اندکی کاهش قیمت پیدا کرده بود در بازار عصر افزایشی شد و به کانال ۱۱۱ میلیون‌تومان بازگشت.

به گزارش تابناک، در بازار، هر گرم طلای ۱۸ عیار با ۲۰۵ هزارتومان افزایش و با نرخ ۱۰ میلیون و ۵۸۷ هزارتومان معامله شد؛ سکه امامی با ۲۰۰ هزارتومان افزایش، ۱۱۱ میلیون و ۶۳۰ هزارتومان و سکه بهار آزادی با ۸۰۰ هزارتومان افزایش، ۱۰۴ میلیون و ۹۹۰ هزارتومان قیمت‌گذاری شدند.

نیم‌سکه و ربع سکه نیز به ترتیب، ۵۸ میلیون و ۵۳۰ هزارتومان و ۳۳ میلیون و ۶۹۰ هزارتومان تومان در تابلو اعلان قیمت‌ها نمایان شدند.

قیمت طلا و انواع سکه را در جدول زیر مشاهده می‌کنید.

نرخ دلار در بازار ارز

طبق اعلام شبکه اطلاع‌رسانی طلا، دلار در بازار امروز ۱۰۸.۴۹۵ تومان معامله شد.