افزایش قیمت طلا و سکه در اولین روز هفته

به گزارش تابناک، در بازار، هر گرم طلای ۱۸ عیار با ۲۰۵ هزارتومان افزایش و با نرخ ۱۰ میلیون و ۵۸۷ هزارتومان معامله شد؛ سکه امامی با ۲۰۰ هزارتومان افزایش، ۱۱۱ میلیون و ۶۳۰ هزارتومان و سکه بهار آزادی با ۸۰۰ هزارتومان افزایش، ۱۰۴ میلیون و ۹۹۰ هزارتومان قیمتگذاری شدند.
نیمسکه و ربع سکه نیز به ترتیب، ۵۸ میلیون و ۵۳۰ هزارتومان و ۳۳ میلیون و ۶۹۰ هزارتومان تومان در تابلو اعلان قیمتها نمایان شدند.
قیمت طلا و انواع سکه را در جدول زیر مشاهده میکنید.
نرخ دلار در بازار ارز
طبق اعلام شبکه اطلاعرسانی طلا، دلار در بازار امروز ۱۰۸.۴۹۵ تومان معامله شد.