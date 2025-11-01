مداخله و توهین هوادار خارج نشین علیه کاپیتان پرسپولیس

به گزارش تابناک به نقل از فارس، انتشار یک فایل صوتی از فرد خارج‌نشین به‌اصطلاح هوادار و توهین عجیب او به امید عالیشاه، کاپیتان تیم پرسپولیس، یک‌بار دیگر از روابط پشت پرده و دخالت‌های او در این تیم پرده برداشت.

عالیشاه، کاپیتان تیم پرسپولیس سال گذشته به دلیل برخی از اتفاقات، با این فرد ارتباطات خود را قطع کرد اما درست بعد از همین اتفاق، زمزمه‌های کنارگذاشتن عالیشاه در پایان فصل مطرح شد؛ اتفاقی که شاید اگر فشار رسانه‌ها و هواداران پرسپولیس نبود، عملی می‌شد.

درباره فرد خارج‌نشین و دخالت‌های او در پرسپولیس اخبار زیادی وجود دارد؛ حتی برخی از بازیکنان پرسپولیس معتقدند که در تمرین و رختکن تیم، هر اتفاقی که رخ می‌دهد به گوش این فرد خارج‌نشین می‌رسد تا در جریان همه امورات قرار داشته باشد.

یکی از بازیکنان پرسپولیس که درخواست داشت نامش محفوظ بماند درباره این فرد و اطلاعاتش از درون تیم به خبرگزاری فارس گفته بود: «وقتی در تمرین توپ به تیر دروازه برخورد می‌کند او خبردار می‌شود!»

این در حالی است که برخی از بازیکنان پرسپولیس می‌گویند او اعلام کرده دیگر کاری به پرسپولیس ندارد و قصدی هم برای هزینه‌کرد نخواهد داشت اما در همین فصل او برای چند بازیکن پرسپولیس هزینه‌هایی کرده که این ادعا را نقض می‌کند.

البته دایره فعالیت این فرد به بازیکنان منتهی نیست؛ او در بین برخی از اطرافیان تیم هم افرادی دارد که از طریق آنها در جریان امورات داخلی پرسپولیس قرار می‌گیرد. حتی گفته می‌شود که در سال‌های اخیر در کادر فنی هم با افرادی در ارتباط بوده است.

به نظر می‌رسد در زمان مدیریت قبلی، این فرد خارج‌نشین قدرت بیشتری در پرسپولیس به دست آورده بود اما حالا امید می‌رود که با تغییرات صورت‌گرفته، نقش عوامل بیرونی در اتفاقات باشگاه به کمترین حد ممکن برسد.