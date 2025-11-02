نمایشگاهی برای بو کشیدن

به گزارش تابناک؛ در بخشهای مختلف نمایشگاه، بازدیدکنندگان میتوانند با مواد اولیه طبیعی، ترکیبات شیمیایی مدرن و طراحی بطریها و بستهبندیهای قدیمی آشنا شوند.
همچنین، تجربههای تعاملی به بازدیدکنندگان اجازه میدهد حس بویایی خود را فعال کرده و درک کنند که چگونه عطرها میتوانند خاطرات، احساسات و هویت فردی و جمعی را برانگیزند.
هدف اصلی نمایشگاه این است که عطر را نه فقط به عنوان کالایی تجملی، بلکه به عنوان پلی میان حواس، احساس و فرهنگ معرفی کند. این رویداد تجربهای چندحسی و هنری برای درک نقش بو در زندگی انسان ارائه میدهد.