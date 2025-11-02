En
نمایشگاهی برای بو کشیدن

نمایشگاهی با محوریت «عطر و بو» در موزه کونست‌پالاست شهر دوسلدورف آلمان برگزار شده است. این نمایشگاه تاریخ و تحول عطر را از دوران باستان تا امروز بررسی می‌کند و نشان می‌دهد چگونه رایحه‌ها بر فرهنگ، هنر و زندگی انسان‌ها تأثیر گذاشته‌اند.
کد خبر: ۱۳۳۷۶۵۰
280 بازدید
نمایشگاهی برای بو کشیدن

به گزارش تابناک؛ در بخش‌های مختلف نمایشگاه، بازدیدکنندگان می‌توانند با مواد اولیه طبیعی، ترکیبات شیمیایی مدرن و طراحی بطری‌ها و بسته‌بندی‌های قدیمی آشنا شوند.

همچنین، تجربه‌های تعاملی به بازدیدکنندگان اجازه می‌دهد حس بویایی خود را فعال کرده و درک کنند که چگونه عطر‌ها می‌توانند خاطرات، احساسات و هویت فردی و جمعی را برانگیزند.

هدف اصلی نمایشگاه این است که عطر را نه فقط به عنوان کالایی تجملی، بلکه به عنوان پلی میان حواس، احساس و فرهنگ معرفی کند. این رویداد تجربه‌ای چندحسی و هنری برای درک نقش بو در زندگی انسان ارائه می‌دهد.

