اعتراف صریح لامین یامال پس از جدایی از نیکی نیکول

به گزارش تابناک؛ یامال در گفتوگو با خاوی اویوس (Javi Hoyos) این خبر را تأیید کرد و گفت: «ما دیگر با هم نیستیم»، و به این ترتیب هرگونه تردیدی درباره وضعیت فعلیشان را برطرف کرد. علاوه بر این، لامین یامال تأکید کرد که «هیچ خیانتی در میان نبوده است»: «فقط از هم جدا شدیم، همین. هر چیزی که در رسانهها منتشر میشود، هیچ ارتباطی با رابطه ما ندارد.»
این زوج طی ماههای گذشته بهخاطر پستهایشان در شبکههای اجتماعی و حضورهای مشترکشان در کانون توجه قرار داشتند، اما در نهایت تصمیم گرفتند راههای جداگانهای در پیش بگیرند.
لامین یامال در پاسخ به شایعات خیانت در رابطه اش گفت: «من به او خیانت نکردهام و با هیچ شخص دیگری نبودهام»، تا بدینوسیله جنجالها را پایان دهد