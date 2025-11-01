En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

اعتراف صریح لامین یامال پس از جدایی از نیکی نیکول

لامین یامال به‌صورت علنی جدایی خود از خواننده نیکی نیکول را تأیید کرده و به شایعاتی که درباره فاصله گرفتن آن‌ها منتشر شده بود پایان داد.
کد خبر: ۱۳۳۷۶۴۹
| |
1610 بازدید
اعتراف صریح لامین یامال پس از جدایی از نیکی نیکول

به گزارش تابناک؛ یامال در گفت‌و‌گو با خاوی اویوس (Javi Hoyos) این خبر را تأیید کرد و گفت: «ما دیگر با هم نیستیم»، و به این ترتیب هرگونه تردیدی درباره وضعیت فعلی‌شان را برطرف کرد. علاوه بر این، لامین یامال تأکید کرد که «هیچ خیانتی در میان نبوده است»: «فقط از هم جدا شدیم، همین. هر چیزی که در رسانه‌ها منتشر می‌شود، هیچ ارتباطی با رابطه ما ندارد.»

این زوج طی ماه‌های گذشته به‌خاطر پست‌هایشان در شبکه‌های اجتماعی و حضور‌های مشترکشان در کانون توجه قرار داشتند، اما در نهایت تصمیم گرفتند راه‌های جداگانه‌ای در پیش بگیرند.

لامین یامال در پاسخ به شایعات خیانت در رابطه اش گفت: «من به او خیانت نکرده‌ام و با هیچ شخص دیگری نبوده‌ام»، تا بدین‌وسیله جنجال‌ها را پایان دهد

اشتراک گذاری
برچسب ها
لامین یامال نیکی نیکول جدایی خیانت
ری‌شهری که احضارم کرد ترسیدم!/روایت اعتصاب برخی‌خلبان‌های تبریز در روزهای اول انقلاب
درگذشت ملی‌پوش والیبال؛ صابر کاظمی فوت کرد؟
۵ بانک ناتراز دیگر هم باید ادغام یا منحل شوند/تصمیم ادغام بانک آینده درست بود
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
جزئیات جدایی پرحاشیه تام کروز و آنا د آرماس فاش شد
سخنان خبرساز سحر دولتشاهی درباره طلاق، حسادت و خیانت
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
کدام کالا را نسبت به قبل کمتر مصرف می‌کنید؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
ویدیوهای تازه از پژمان جمشیدی با شلوارک در کانادا  (۱۱۱ نظر)
درگذشت ملی‌پوش والیبال؛ صابر کاظمی فوت کرد؟  (۱۰۸ نظر)
صفر تا صد پرونده پژمان جمشیدی به روایت رضا جاودانی  (۸۹ نظر)
هر یک عدد خرما ۴۰هزار تومان/ یک کیلو خرمای ۱۴۰۴ مساوی با یک پراید صفر ۱۳۷۲  (۸۳ نظر)
تصاویر پژمان جمشیدی در فرودگاه  (۸۱ نظر)
زنان موتورسوار به مدرسه رسیدند / ترک‌نشینی دانش‌آموزان روی خط ریسک  (۷۸ نظر)
درآمد ۱۰ میلیونی؛ بلیت ورود به دهک بالا و خداحافظی با یارانه! / آقای میدری؛ از هزینه‌های زندگی مردم خبر دارید؟  (۷۲ نظر)
تلاش نافرجام عباس عراقچی برای دستبوسی  (۷۱ نظر)
ایران لیبی نمی‌شود، داریم موشک قاره پیما می‌سازیم!  (۷۰ نظر)
تخلف عجیب در بانک پاسارگاد/ ده‌ها هزار میلیارد تومان در هاله‌ای از ابهام  (۶۸ نظر)
مادر شاکی، جزئیات پرونده پژمان را فاش کرد  (۶۳ نظر)
چهار بانک خصوصی دیگر هم در آینده منحل می‌شوند/ ماجرای لابی‌های دهه ۸۰ و ضرر و زیان پنج بانک خصوصی به مردم  (۶۲ نظر)
فرار از کمیسیون اصل ۹۰ به مقصد ساری / ریخت و پاش میلیاردی برای «بازی وسطی» !  (۵۸ نظر)
مطالبه بمب اتم وظیفه نماینده مجلس نیست/ باید شنبه ها با آمریکا مذاکره می کردیم، دوشنبه ها با چین!  (۵۷ نظر)
فردوسی‌پور فقط ادای مردمی بودن را در می‌آورد!  (۵۵ نظر)
tabnak.ir/005byz
tabnak.ir/005byz