En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

آمریکا: لبنان در آستانه فروپاشی است

رژیم صهیونیستی با تداوم تجاوزات روزانه به جنوب لبنان تلاش می‌کند به اشغال خاک این کشور ادامه دهد، اما فرستاده آمریکا در سخنانی جانبدارانه در منامه مدعی شد که «راه‌حل بحران لبنان در خلع سلاح حزب‌الله» است؛ اظهاراتی که تلاشی آشکار برای حمایت از منافع تل‌آویو و نادیده گرفتن نقش بازدارنده مقاومت در برابر تجاوزات اسرائیل است.
کد خبر: ۱۳۳۷۶۴۸
| |
39 بازدید

آمریکا: لبنان در آستانه فروپاشی است

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ «توماس باراک» فرستاده ویژه آمریکا در امور سوریه و لبنان در سخنرانی خود در کنفرانس سالانه «گفت‌وگوی منامه» که توسط موسسه بین‌المللی مطالعات استراتژیک (IISS) در بحرین برگزار شد، تأکید کرد که لبنان در آستانه فروپاشی اقتصادی کامل قرار دارد.

وی افزود: تمام بخش‌ها و بانک‌های لبنان با مشکلات جدی روبه‌رو هستند و کشور دیگر زمانی برای از دست دادن ندارد.

او در بخش دیگری از اظهارات مداخله جویانه خود به تنش میان لبنان و اسرائیل پرداخت و گفت: اسرائیل آماده است تا درباره توافق مرزی با لبنان به تفاهم برسد، اما این امر تنها در صورت خلع سلاح حزب‌الله ممکن خواهد بود. اگر سلاح حزب‌الله از میان برداشته شود، هیچ مشکلی میان لبنان و اسرائیل باقی نخواهد ماند.

باراک همچنین تأکید کرد که نبود گفت‌و‌گو میان لبنان و رژیم صهیونیستی غیرمنطقی است.

باراک همسو با سیاست‌های رژیم صهیونیستی و در تلاش برای توجیه تجاوزات روزانه به خاک لبنان، ادامه داد: اسرائیل هر روز جنوب لبنان را هدف قرار می‌دهد، زیرا سلاح حزب‌الله همچنان پابرجاست. لازم است لبنان در کوتاه‌ترین زمان ممکن این سلاح‌ها را مهار کند.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که رژیم صهیونیستی به صورت روزانه توافق آتش بس با لبنان را نقض کرده و مناطق مختلف این کشور را هدف حملات تجاوزکارانه خود قرار می‌دهد.

آمریکا نیز در تلاش برای پیاده‌سازی سیاست رژیم صهیونیستی در لبنان، در صدد است تا با تحت فشار قرار دادن بیروت و منوط کردن کمک‌ها به ارتش و دولت این کشور به خلع سلاح مقاومت اسلامی لبنان، مقامات آن کشور را وادار به پذیرش این توطئه علیه سلاح مشروع حزب‌الله کند.

اشتراک گذاری
برچسب ها
خلع سلاح حزب الله توماس باراک رژیم صهیونیستی
ری‌شهری که احضارم کرد ترسیدم!/روایت اعتصاب برخی‌خلبان‌های تبریز در روزهای اول انقلاب
درگذشت ملی‌پوش والیبال؛ صابر کاظمی فوت کرد؟
۵ بانک ناتراز دیگر هم باید ادغام یا منحل شوند/تصمیم ادغام بانک آینده درست بود
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
هشدار صریح عراقچی به اسرائیل
تهدید شدید تل‌آویو: حملات به لبنان شدت می‌گیرد
بهانه‌های نتانیاهو برای فرار از جلسه‌های دادگاه
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
کدام کالا را نسبت به قبل کمتر مصرف می‌کنید؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
ویدیوهای تازه از پژمان جمشیدی با شلوارک در کانادا  (۱۱۱ نظر)
درگذشت ملی‌پوش والیبال؛ صابر کاظمی فوت کرد؟  (۱۰۸ نظر)
صفر تا صد پرونده پژمان جمشیدی به روایت رضا جاودانی  (۸۹ نظر)
هر یک عدد خرما ۴۰هزار تومان/ یک کیلو خرمای ۱۴۰۴ مساوی با یک پراید صفر ۱۳۷۲  (۸۳ نظر)
تصاویر پژمان جمشیدی در فرودگاه  (۸۱ نظر)
زنان موتورسوار به مدرسه رسیدند / ترک‌نشینی دانش‌آموزان روی خط ریسک  (۷۸ نظر)
درآمد ۱۰ میلیونی؛ بلیت ورود به دهک بالا و خداحافظی با یارانه! / آقای میدری؛ از هزینه‌های زندگی مردم خبر دارید؟  (۷۲ نظر)
تلاش نافرجام عباس عراقچی برای دستبوسی  (۷۱ نظر)
ایران لیبی نمی‌شود، داریم موشک قاره پیما می‌سازیم!  (۷۰ نظر)
تخلف عجیب در بانک پاسارگاد/ ده‌ها هزار میلیارد تومان در هاله‌ای از ابهام  (۶۸ نظر)
مادر شاکی، جزئیات پرونده پژمان را فاش کرد  (۶۳ نظر)
چهار بانک خصوصی دیگر هم در آینده منحل می‌شوند/ ماجرای لابی‌های دهه ۸۰ و ضرر و زیان پنج بانک خصوصی به مردم  (۶۲ نظر)
فرار از کمیسیون اصل ۹۰ به مقصد ساری / ریخت و پاش میلیاردی برای «بازی وسطی» !  (۵۸ نظر)
مطالبه بمب اتم وظیفه نماینده مجلس نیست/ باید شنبه ها با آمریکا مذاکره می کردیم، دوشنبه ها با چین!  (۵۷ نظر)
فردوسی‌پور فقط ادای مردمی بودن را در می‌آورد!  (۵۵ نظر)
tabnak.ir/005byy
tabnak.ir/005byy