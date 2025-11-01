آمریکا: لبنان در آستانه فروپاشی است

رژیم صهیونیستی با تداوم تجاوزات روزانه به جنوب لبنان تلاش می‌کند به اشغال خاک این کشور ادامه دهد، اما فرستاده آمریکا در سخنانی جانبدارانه در منامه مدعی شد که «راه‌حل بحران لبنان در خلع سلاح حزب‌الله» است؛ اظهاراتی که تلاشی آشکار برای حمایت از منافع تل‌آویو و نادیده گرفتن نقش بازدارنده مقاومت در برابر تجاوزات اسرائیل است.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ «توماس باراک» فرستاده ویژه آمریکا در امور سوریه و لبنان در سخنرانی خود در کنفرانس سالانه «گفت‌وگوی منامه» که توسط موسسه بین‌المللی مطالعات استراتژیک (IISS) در بحرین برگزار شد، تأکید کرد که لبنان در آستانه فروپاشی اقتصادی کامل قرار دارد.

وی افزود: تمام بخش‌ها و بانک‌های لبنان با مشکلات جدی روبه‌رو هستند و کشور دیگر زمانی برای از دست دادن ندارد.

او در بخش دیگری از اظهارات مداخله جویانه خود به تنش میان لبنان و اسرائیل پرداخت و گفت: اسرائیل آماده است تا درباره توافق مرزی با لبنان به تفاهم برسد، اما این امر تنها در صورت خلع سلاح حزب‌الله ممکن خواهد بود. اگر سلاح حزب‌الله از میان برداشته شود، هیچ مشکلی میان لبنان و اسرائیل باقی نخواهد ماند.

باراک همچنین تأکید کرد که نبود گفت‌و‌گو میان لبنان و رژیم صهیونیستی غیرمنطقی است.

باراک همسو با سیاست‌های رژیم صهیونیستی و در تلاش برای توجیه تجاوزات روزانه به خاک لبنان، ادامه داد: اسرائیل هر روز جنوب لبنان را هدف قرار می‌دهد، زیرا سلاح حزب‌الله همچنان پابرجاست. لازم است لبنان در کوتاه‌ترین زمان ممکن این سلاح‌ها را مهار کند.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که رژیم صهیونیستی به صورت روزانه توافق آتش بس با لبنان را نقض کرده و مناطق مختلف این کشور را هدف حملات تجاوزکارانه خود قرار می‌دهد.

آمریکا نیز در تلاش برای پیاده‌سازی سیاست رژیم صهیونیستی در لبنان، در صدد است تا با تحت فشار قرار دادن بیروت و منوط کردن کمک‌ها به ارتش و دولت این کشور به خلع سلاح مقاومت اسلامی لبنان، مقامات آن کشور را وادار به پذیرش این توطئه علیه سلاح مشروع حزب‌الله کند.