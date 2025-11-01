عمان: ایران برای مذاکرات سازنده آمادگی نشان داده است

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ «بدر بن حمد البوسعیدی» وزیر خارجه عمان در همایش گفت‌وگوی منامه ۲۰۲۵ به میزبانی بحرین و همکاری مرکز بین‌المللی مطالعات استراتژیک گفت: امنیت واقعی با سیاست‌های انزوا یا مهار یا به حاشیه راندن ایجاد نمی‌شود بلکه بر پایه فراگیر بودن و مشارکت مثبت بین کشور‌های منطقه است. تجارب تاریخی ثابت کرده که سیاست‌های به حاشیه راندن تنها منجر به وخامت تنش‌ها و طولانی شدن دوره درگیری‌ها شده است.

وی در سخنان خود از بحرین و مؤسسه بین‌المللی مطالعات استراتژیک برای برگزاری این رویداد که به گفته وی به بستری مهم برای تبادل دیدگاه‌ها و ارتقای درک متقابل تبدیل شده است، قدردانی و تأکید کرد که ثبات منطقه‌ای تنها از طریق گفت‌وگوی سازنده و درک متقابل حاصل می‌شود.

طبق گزارش خبرگزاری عمان، وی گفت: ما از مدت‌ها پیش معتقد بودیم که سیاست منزوی کردن ایران راه حل نبوده و مشارکت این کشور در سیستم جامع امنیت منطقه‌ای در تثبیت ثبات و همکاری مشترک نقش دارد. ایران در مراحل مختلف آمادگی خود را برای مذاکرات سازنده نشان داده و در حوادث متعدد به رغم تجاوزات مکرر علیه آن، خویشتن داری کرده است. این نشان دهنده اهمیت روش دیپلماسی فراگیری است که شامل تمام طرف‌ها برای حل چالش‌های مشترک مثل امنیت، کشتیرانی، مبارزه با قاچاق و تغییرات آب و هوایی باشد.

وزیر خارجه عمان گفت: طی سال کنونی میلادی پرونده مذاکرات هسته‌ای ایران و آمریکا طی پنج دوره مذاکرات شاهد پیشرفت ملموسی بود. چند روز قبل از برگزاری دور ششم که قرار بود سرنوشت ساز باشد اسرائیل حملات نظامی غیرقانونی علیه ایران انجام داد.

وی افزود: اقدامات عمدی اسرائیل برای طولانی کردن دوره تنش منجر به کشته شدن صد‌ها غیرنظامی بی‌گناه ایرانی شد. به رغم این مسئله ایران با خویشتن‌داری چشمگیری پاسخ داد؛ همانطور که زمانی که اسرائیل کنسولگری آن را در سوریه هدف قرار داد و سفیر آن را در لبنان زخمی کرد و یکی از مذاکره کنندگان ارشد فلسطینی را در تهران ترور کرد این کار را انجام داد.

وی تاکید کرد: چنین اقدامات ویرانگرانه‌ای نقض خطرناک قوانین بین‌المللی است و به وضوح آشکار می‌کند که اسرائیل و نه ایران منبع اصلی نبود امنیت در منطقه است.

وزیر خارجه عمان گفت: سیاست‌های مبتنی بر به حاشیه راندن منجر به افزایش تندروی و بی‌ثباتی می‌شود، اما مشارکت فراگیر در ایجاد فضایی از اعتماد و احترام متقابل و توسعه مشترک نقش دارد.

وی خواهان ایجاد چارچوب امنیتی منطقه‌ای با مشارکت تمام کشور‌ها از جمله ایران، عراق و یمن برای برخورد کارآمد با چالش‌های مشترک شد.

وی گفت: ما به حمایت از مذاکرات فراگیر به عنوان یک گزینه استراتژیک برای تحقق امنیت، صلح و شکوفایی در منطقه ادامه می‌دهیم. مذاکره تنها راه برای ایجاد آینده‌ای باثبات‌تر و با توسعه بیشتر برای ملت‌های آن است.

در این نشست «عبدالطیف بن راشد الزیانی» وزیر خارجه بحرین و همچنین وزیر خارجه یونان و فرستاده اتحادیه اروپا در امور شورای همکاری خلیج فارس مشارکت داشتند.