En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

عمان: ایران برای مذاکرات سازنده آمادگی نشان داده است

وزیر خارجه عمان تاکید کرد مشارکت ایران در سیستم جامع امنیت منطقه‌ای در تثبیت ثبات و همکاری مشترک نقش دارد و ایران در مراحل مختلف آمادگی خود را برای مذاکره سازنده اعلام کرده است.
کد خبر: ۱۳۳۷۶۲۹
| |
5 بازدید
عمان: ایران برای مذاکرات سازنده آمادگی نشان داده است

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ «بدر بن حمد البوسعیدی» وزیر خارجه عمان در همایش گفت‌وگوی منامه ۲۰۲۵ به میزبانی بحرین و همکاری مرکز بین‌المللی مطالعات استراتژیک گفت: امنیت واقعی با سیاست‌های انزوا یا مهار یا به حاشیه راندن ایجاد نمی‌شود بلکه بر پایه فراگیر بودن و مشارکت مثبت بین کشور‌های منطقه است. تجارب تاریخی ثابت کرده که سیاست‌های به حاشیه راندن تنها منجر به وخامت تنش‌ها و طولانی شدن دوره درگیری‌ها شده است.

وی در سخنان خود از بحرین و مؤسسه بین‌المللی مطالعات استراتژیک برای برگزاری این رویداد که به گفته وی به بستری مهم برای تبادل دیدگاه‌ها و ارتقای درک متقابل تبدیل شده است، قدردانی و تأکید کرد که ثبات منطقه‌ای تنها از طریق گفت‌وگوی سازنده و درک متقابل حاصل می‌شود.

طبق گزارش خبرگزاری عمان، وی گفت: ما از مدت‌ها پیش معتقد بودیم که سیاست منزوی کردن ایران راه حل نبوده و مشارکت این کشور در سیستم جامع امنیت منطقه‌ای در تثبیت ثبات و همکاری مشترک نقش دارد. ایران در مراحل مختلف آمادگی خود را برای مذاکرات سازنده نشان داده و در حوادث متعدد به رغم تجاوزات مکرر علیه آن، خویشتن داری کرده است. این نشان دهنده اهمیت روش دیپلماسی فراگیری است که شامل تمام طرف‌ها برای حل چالش‌های مشترک مثل امنیت، کشتیرانی، مبارزه با قاچاق و تغییرات آب و هوایی باشد.

وزیر خارجه عمان گفت: طی سال کنونی میلادی پرونده مذاکرات هسته‌ای ایران و آمریکا طی پنج دوره مذاکرات شاهد پیشرفت ملموسی بود. چند روز قبل از برگزاری دور ششم که قرار بود سرنوشت ساز باشد اسرائیل حملات نظامی غیرقانونی علیه ایران انجام داد.

وی افزود: اقدامات عمدی اسرائیل برای طولانی کردن دوره تنش منجر به کشته شدن صد‌ها غیرنظامی بی‌گناه ایرانی شد. به رغم این مسئله ایران با خویشتن‌داری چشمگیری پاسخ داد؛ همانطور که زمانی که اسرائیل کنسولگری آن را در سوریه هدف قرار داد و سفیر آن را در لبنان زخمی کرد و یکی از مذاکره کنندگان ارشد فلسطینی را در تهران ترور کرد این کار را انجام داد.

وی تاکید کرد: چنین اقدامات ویرانگرانه‌ای نقض خطرناک قوانین بین‌المللی است و به وضوح آشکار می‌کند که اسرائیل و نه ایران منبع اصلی نبود امنیت در منطقه است.

وزیر خارجه عمان گفت: سیاست‌های مبتنی بر به حاشیه راندن منجر به افزایش تندروی و بی‌ثباتی می‌شود، اما مشارکت فراگیر در ایجاد فضایی از اعتماد و احترام متقابل و توسعه مشترک نقش دارد.

وی خواهان ایجاد چارچوب امنیتی منطقه‌ای با مشارکت تمام کشور‌ها از جمله ایران، عراق و یمن برای برخورد کارآمد با چالش‌های مشترک شد.

وی گفت: ما به حمایت از مذاکرات فراگیر به عنوان یک گزینه استراتژیک برای تحقق امنیت، صلح و شکوفایی در منطقه ادامه می‌دهیم. مذاکره تنها راه برای ایجاد آینده‌ای باثبات‌تر و با توسعه بیشتر برای ملت‌های آن است.

در این نشست «عبدالطیف بن راشد الزیانی» وزیر خارجه بحرین و همچنین وزیر خارجه یونان و فرستاده اتحادیه اروپا در امور شورای همکاری خلیج فارس مشارکت داشتند.

اشتراک گذاری
برچسب ها
وزیر خارجه عمان بحرین ایران مذاکرات هسته‌ای
ری‌شهری که احضارم کرد ترسیدم!/روایت اعتصاب برخی‌خلبان‌های تبریز در روزهای اول انقلاب
درگذشت ملی‌پوش والیبال؛ صابر کاظمی فوت کرد؟
۵ بانک ناتراز دیگر هم باید ادغام یا منحل شوند/تصمیم ادغام بانک آینده درست بود
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
درخواست مذاکره آمریکا با ایران را تکذیب می‌کنم/آنها به دنبال عملیات روانی هستند
ارسال پیام آمریکا به ایران از طریق عمان؟/ کوثری: تکذیب می‌کنم
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
کدام کالا را نسبت به قبل کمتر مصرف می‌کنید؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
ویدیوهای تازه از پژمان جمشیدی با شلوارک در کانادا  (۱۱۱ نظر)
درگذشت ملی‌پوش والیبال؛ صابر کاظمی فوت کرد؟  (۱۰۸ نظر)
صفر تا صد پرونده پژمان جمشیدی به روایت رضا جاودانی  (۸۹ نظر)
هر یک عدد خرما ۴۰هزار تومان/ یک کیلو خرمای ۱۴۰۴ مساوی با یک پراید صفر ۱۳۷۲  (۸۳ نظر)
تصاویر پژمان جمشیدی در فرودگاه  (۸۱ نظر)
زنان موتورسوار به مدرسه رسیدند / ترک‌نشینی دانش‌آموزان روی خط ریسک  (۷۸ نظر)
درآمد ۱۰ میلیونی؛ بلیت ورود به دهک بالا و خداحافظی با یارانه! / آقای میدری؛ از هزینه‌های زندگی مردم خبر دارید؟  (۷۲ نظر)
تلاش نافرجام عباس عراقچی برای دستبوسی  (۷۱ نظر)
ایران لیبی نمی‌شود، داریم موشک قاره پیما می‌سازیم!  (۷۰ نظر)
تخلف عجیب در بانک پاسارگاد/ ده‌ها هزار میلیارد تومان در هاله‌ای از ابهام  (۶۸ نظر)
مادر شاکی، جزئیات پرونده پژمان را فاش کرد  (۶۳ نظر)
چهار بانک خصوصی دیگر هم در آینده منحل می‌شوند/ ماجرای لابی‌های دهه ۸۰ و ضرر و زیان پنج بانک خصوصی به مردم  (۶۲ نظر)
فرار از کمیسیون اصل ۹۰ به مقصد ساری / ریخت و پاش میلیاردی برای «بازی وسطی» !  (۵۸ نظر)
مطالبه بمب اتم وظیفه نماینده مجلس نیست/ باید شنبه ها با آمریکا مذاکره می کردیم، دوشنبه ها با چین!  (۵۷ نظر)
فردوسی‌پور فقط ادای مردمی بودن را در می‌آورد!  (۵۵ نظر)
tabnak.ir/005byf
tabnak.ir/005byf