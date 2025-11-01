تذکر نمایندگان به وزیر اقتصاد برای اجرای دلارزدایی چین

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ پیمان فلسفی، نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار مجلس خبرگزاری فارس از ارائه تذکری به همراه ۴٩ نماینده دیگر به سید علی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی خبر داد.
وی با اشاره به محور این تذکر گفت: ضرورت استفاده از تجربه موفق کشور چین در اجرای سیاست دلارزدایی با جایگزینی ارز دیجیتال ملی (RMB دیجیتال) به جای دلار، برای مقابله با جنگ اقتصادی آمریکا و تنظیم سیاستهای ارزی مورد تأکید ماست.
رئیس فراکسیون کشاورزی مجلس افزود: چینیها بلافاصله پس از اعمال تعرفههای سنگین آمریکا، ارز دیجیتال ملی خود را جایگزین دلار کرده و تمامی تعاملات تجاری خود را از این طریق انجام میدهند.
وی ادامه داد: بر این اساس، آنها سوئیفت را دور زده و در کسری از ثانیه تراکنشهای مالی بین بانکهای مرکزی جهان با چین انجام میگیرد.
فلسفی تأکید کرد: بنابراین به وزیر اقتصاد برای چندمین بار تذکر میدهم که در راستای تنظیم سیاستهای ارزی و با هدف دستیابی به ثبات اقتصادی و جلوگیری از نوسانات ارز و قیمتها، از تجربه موفق کشور چین در اجرای سیاست دلارزدایی با جایگزینی ارز دیجیتال ملی استفاده نماید و به اتکای اقتصاد کشور به دلار خاتمه دهد.