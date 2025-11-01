تانکر قیر با راننده ۱۴ ساله در جاده متوقف شد

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ ارسلان سرمدی در تشریح این خبر اظهار کرد: در حین گشت‌زنی همکاران پلیس‌راه به یک دستگاه کامیون تانکر حامل قیر که از مبدا کرمانشاه به مقصد بندرعباس در حال حرکت بود مشکوک و این کامیون را متوقف کردند.

وی با بیان اینکه با متوقف کردن این کامیون تانکر حامل قیر، تیم گشت‌زنی پلیس‌راه استان متوجه شدند که راننده این کامیون نوجوانی ۱۴ ساله بدون گواهینامه رانندگی است، افزود: طبق قانون این نوجوان ۱۴ ساله متخلف فاقد به دادگاه معرفی شد که دادگاه نیز این نوجوان را پس از جریمه، ماشین وی را ترخیص می‌کند.

سرمدی با بیان اینکه از ابتدای سال تاکنون پنج تا ۶ مورد رانندگان نوجوان فاقد گواهینامه در راه‌های مواصلاتی سطح استان متوقف شده‌اند، تصریح کرد: کوچکترین این رانندگان نوجوانی ۱۰ ساله بوده که این نوجوان در یکی از راه‌های مواصلاتی سطح استان شناسایی و خودرو آن متوقف شد.

وی گفت: متاسفانه در این موارد قانون بازدارندگی نداریم و این موارد به دادگاه معرفی شده و تنها جریمه مختصر می‌شوند و مجدد نسبت به تکرار تخلف خود اقدام می‌کنند.

سرمدی با بیان اینکه پلیس‌راه این موارد را نمی‌تواند جریمه کند و قانون بازدارندگی مناسبی برای آن وجود ندارد، خاطر نشان کرد: جریمه مختصر دادگاه متاسفانه بازدارنده نیست و مجدد موجب تخلف این رانندگان می‌شود.

وی در ادامه بیان کرد: در شش ماهه نخست سال جاری برابر گزارشات پزشکی قانونی میزان جانباختگان حوادث رانندگی در راه‌های مواصلاتی استان همدان دو درصد و میزان مصدومان ناشی از حوادث رانندگی ۱۱ درصد کاهش داشته است.

سرمدی همچنین با اشاره به علت افزایش مبالغ تصادفات خسارتی، افزود: علت افزایش مبالغ تصادفات خسارتی برای این بوده که از ابتدای سال برای همه تصادفات نسبت به کشیدن کروکی اقدام می‌شود و برای همین مبالغ تصادفات خسارتی افزایش داشته و بالا رفته است.