هشدار صریح عراقچی به اسرائیل

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ «سید عباس عراقچی» وزیر امور خارجه ایران در گفتوگو با الجزیره گفت: ما برای همه احتمالات آمادهایم و هرگونه برخورد متجاوزانه از سوی رژیم صهیونیستی را پیشبینی میکنیم. ما در تمام سطوح در بالاترین آمادگی هستیم و اسرائیل در هر جنگ آیندهای شکست دیگری را متحمل خواهد شد. ما از جنگ قبلی خود تجربه قابل توجهی کسب کردیم و موشکهای خود را در یک نبرد واقعی آزمایش کردیم. اگر رژیم صهیونیستی هرگونه اقدام متجاوزانهای انجام دهد، نتایج آن برایش وخیم خواهد بود.
وی در ادامه تاکید کرد: اسرائیل تلاش داشت با هدف قرار دادن تأسیسات نفتی ما جنگ را به منطقه گسترش دهد. ما جنگ با اسرائیل را به خوبی مدیریت کردیم و مانع گسترش آن در منطقه شدیم.
عراقچی همچنین با اشاره به اینکه رژیم اسرائیل بدون چراغ سبز ایالات متحده، جنگی علیه ایران به راه نمیانداخت، گفت: «بنیامین نتانیاهو»، جنایتکار جنگی است و به منطقه ثابت کرد که اسرائیل دشمن واقعی آن است. ما آماده مذاکره برای رفع نگرانی درباره برنامه هستهای خود هستیم و نسبت به مسالمت آمیز بودن آن اطمینان داریم.
وزیر خارجه ایران افزود: امکان رسیدن به یک توافق عادلانه وجود دارد، اما واشنگتن شروطی غیرقابل قبول و غیرممکن را مطرح کرد. ما هرگز درباره برنامه موشکی خود مذاکره نمیکنیم و هیچ فرد عاقلی خلع سلاح خود را نمیپذیرد. ما نمیتوانیم غنی سازی اورانیم را متوقف کنیم و آنچه با جنگ به دست نیامده با سیاست به دست نخواهد آمد. ما تمایلی به مذاکرات مستقیم با واشنگتن نداریم، اما میتوانیم به توافقی برای مذاکرات غیرمستقیم برسیم.
عراقچی در ادامه این گفتوگو تاکید کرد: مواد هستهای همچنان در زیر آوارهای تأسیسات هستهای هستند که بمباران شدند و به مکان دیگری منتقل نشدند. ما متحمل خسارت در سطح ساختمانها و دستگاههای هستهای شدیم اما فناوری همچنان پابرجاست.
وی گفت: فعال کردن مکانیزم ماشه توسط اروپاییها غیرقانونی است و اجماع بینالمللی درباره تحریمها علیه ما وجود ندارد. اولویت ما تقویت روابط با کشورهای همجوار است و آماده تعامل با غرب بدون دیکتهها هستیم.
سید عباس عراقچی افزود: ما از استقلال سوریه و تمامیت ارضی آن حمایت و تجاوز اسرائیل علیه آن را محکوم میکنیم.