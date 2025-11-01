جنبش جهانی بایکوت علیه دبی

به گزارش تابناک؛ گرتا تونبرگ، فعال سرشناس محیطزیست و آزادیخواه در تازهترین پست اینستاگرامی خود کارزاری با عنوان «Habibi, Boycott Dubai (And the UAE)» را بازنشر کرده است.
در این پست تصویری چندبخشی، از کاربران خواسته میشود تا بهدلیل نقش ادعایی امارات متحده عربی در بحران انسانی سودان، این کشور را تحریم کنند.
در اسلایدهای منتشرشده، با استناد به منابع فعالان مدنی سودانی، آمده است که نیروهای موسوم به «نیروهای پشتیبانی سریع» (RSF) — که متهم به ارتکاب نسلکشی در سودان هستند — از سوی امارات «تسلیح و تأمین مالی» میشوند.