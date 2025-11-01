En
جنبش جهانی بایکوت علیه دبی

گرتا تونبرگ، فعال سرشناس محیط‌زیست و آزادیخواه در تازه‌ترین پست اینستاگرامی خود کارزاری با عنوان «Habibi, Boycott Dubai (And the UAE)» را بازنشر کرده است.
به گزارش تابناک؛ گرتا تونبرگ، فعال سرشناس محیط‌زیست و آزادیخواه در تازه‌ترین پست اینستاگرامی خود کارزاری با عنوان «Habibi, Boycott Dubai (And the UAE)» را بازنشر کرده است.

در این پست تصویری چندبخشی، از کاربران خواسته می‌شود تا به‌دلیل نقش ادعایی امارات متحده عربی در بحران انسانی سودان، این کشور را تحریم کنند.

در اسلاید‌های منتشرشده، با استناد به منابع فعالان مدنی سودانی، آمده است که نیرو‌های موسوم به «نیرو‌های پشتیبانی سریع» (RSF) — که متهم به ارتکاب نسل‌کشی در سودان هستند — از سوی امارات «تسلیح و تأمین مالی» می‌شوند.

نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۴
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۴۴ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۰
1
18
پاسخ
آفرین
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۵۲ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۰
0
19
پاسخ
لعنت بر همه جنایتکاران عالم فقط کافیه عکسهای کشتار در سودان را ببینید تا ببینید امارات با تسلیح این گروهای تروریستی چه جنایاتی را داره انجام میده در سودان
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۱۰ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۰
0
3
پاسخ
سالهاست که امارات بعد از اسرائیل، غده سرطانی دوم منطقه است و باید زودتر از شرش خلاص بشویم.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۱۵ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۰
0
4
پاسخ
امارات یک اسرائیل جدید در منطقه لست و در ایجاد بسیاری از گروه‌های تروریستی نقش اساسی دارد.
