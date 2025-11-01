هشدار مادورو؛ آمریکا در پی سرقت ذخایر نفت جهان

رئیس‌جمهوری ونزوئلا با انتقاد از جنگ چندجانبه‌ای که آمریکا علیه این کشور آمریکای جنوبی به راه انداخته است، اعلام کرد واشنگتن در تلاش است تا بزرگترین ذخایر نفتی جهان را سرقت کند.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا رئیس‌جمهوری ونزوئلا با انتقاد از جنگ چندجانبه‌ای که آمریکا علیه این کشور آمریکای جنوبی به راه انداخته است، اعلام کرد واشنگتن در تلاش است تا بزرگترین ذخایر نفتی جهان را سرقت کند.

«نیکلاس مادورو» رئیس‌جمهوری ونزوئلا در جریان «نشست پارلمانی کارائیب بزرگ در دفاع از صلح» (Encuentro Parlamentario del Gran Caribe en Defensa de la Paz) که در کاخ میرافلورس در کاراکاس برگزار شد، تاکید کرد: اگر ونزوئلا ۳۰ میلیون هکتار زمین زراعی نداشت، امروز در جایگاه فعلی خود نبود، تاریخ باشکوه بولیوار را نداشت، بزرگترین ذخایر نفتی و چهارمین ذخایر گازی جهان را هم نداشت؛ شاید حتی نامی از آن برده نمی‌شد.

رئیس‌جمهوری ونزوئلا بار دیگر تصریح کرد که دولت «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهوری آمریکا به دنبال تحمیل دستور کار تهدید‌های نظامی و جنگ روانی است.

وی گفت: آنها می‌خواهند روایتی را به ما تحمیل کنند. امروز آنها روایتی اغراق‌آمیز را انتخاب کرده‌اند. روایت ایالات متحده علیه ونزوئلا تهمت‌آمیز است.

مادورو افزود: برادران و خواهران آمریکای لاتین و کارائیبی ما باید بدانند که مبارزه ما برای حق استقلال، حاکمیت و صلح در ونزوئلا، مبارزه برای همه آمریکای ماست و پیروزی ما، پیروزی همه آمریکای ما خواهد بود؛ صلح علیه دروغ‌های امپریالیستی.

وی همچنین خواستار گردهمایی بزرگی از جنبش‌های اجتماعی، نیرو‌های سیاسی و نمایندگان مجلس در حمایت از صلح و احترام میان همه کشور‌های منطقه شد.

طی دو ماه گذشته، ارتش آمریکا مجموعه‌ای از ناو، جنگنده، بمب‌افکن‌ها، تفنگداران دریایی، پهپاد‌ها و هواپیما‌های جاسوسی را در کارائیب مستقر کرده است. بمب‌افکن‌های دوربرد B-۵۲ در مقابل سواحل ونزوئلا «رزمایش حمله با بمب‌افکن» انجام داده‌اند.

در حالی که تنش‌ها میان واشنگتن و کاراکاس رو به افزایش است، «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهوری آمریکا همچنین استقرار و فعالیت نیرو‌های سازمان سیا را در ونزوئلا مجاز دانسته است.

ایالات متحده مدعی است در حملاتی به قایق‌های کوچک از مبدا ونزوئلا که حامل «مواد مخدر» و «تروریست‌های مواد مخدر» بودند، ده‌ها نفر را کشته است؛ با این حال هیچ مدرک یا جزئیاتی درباره هویت سرنشینان این قایق‌ها ارائه نکرده است.