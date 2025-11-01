En
عرضه پیام‌رسان X Chat توسط ایلان ماسک

«ایلان ماسک»، کارآفرین میلیاردر، قصد دارد یک اپلیکیشن پیام‌رسان مستقل به نام «ایکس چت» (X Chat) برای رقابت با تلگرام و واتس‌اپ راه‌اندازی کند. او می‌گوید رمزنگاری این پیام‌رسان همانند بیت‌کوین است و داده‌های کاربران را نمی‌فروشد. انتظار می‌رود این پیام‌رسان طی چند ماه آینده عرضه شود.
ایلان ماسک در جدیدترین گفت‌وگوی پادکستی خود از برنامه‌ای تازه پرده برداشت که می‌تواند رقابت در دنیای پیام‌رسان‌ها را متحول کند. ایلان ماسک می‌گوید اپلیکیشن پیام‌رسان جدیدی با نام X Chat را معرفی خواهد کرد که مستقیماً به جنگ تلگرام و واتساپ می‌رود و قرار است طی ماه‌های آینده در دسترس کاربران قرار گیرد.

به گزارش تابناک به نقل از زومیت، ماسک در توضیح ویژگی‌های فنی پیام‌رسانش گفت: «X Chat از سیستم رمزنگاری مشابه با شیوه‌ی امنیتی بیت‌کوین یعنی همتا‌به‌همتا (P۲P) استفاده می‌کند. این رمزگذاری در سطح بسیار بالایی انجام می‌شود و درحال انجام تست‌های نهایی هستیم.» او همچنین تأکید کرد که در اپلیکیشن هیچ تبلیغاتی مبتنی‌بر داده‌های کاربر یا محتوای چت‌ها وجود نخواهد داشت؛ نکته‌ای که به‌وضوح آن را از پیام‌رسان‌هایی مثل واتساپ متمایز می‌کند.

به گفته‌ی ماسک، بسیاری از رقبا از جمله واتساپ، تبلیغات را بر اساس محتوای گفت‌و‌گو‌های کاربران هدف‌گذاری می‌کنند؛ موضوعی که نگرانی‌های زیادی درباره‌ی حریم خصوصی ایجاد کرده است. ماسک با اشاره به این مسئله افزود که هدف اصلی X Chat، ایجاد یک فضای ارتباطی ایمن، سریع و بدون ردیابی اطلاعات شخصی است.

