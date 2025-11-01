En
اتفاقی که باعث افزایش قیمت تون ماهی شد!

دبیر سندیکای کنسرو ایران با اشاره به توقف واردات ماهی تون گفت: ثبات 16ماهه قیمت کنسرو که با همکاری دستگاه‌های دولتی و تولیدکنندگان حفظ شده بود، با محدودیت‌های وارداتی پایان یافت و جهش قیمت ماهی صید داخل و افزایش قیمت کنسرو را رقم زد.
کد خبر: ۱۳۳۷۵۹۶
| |
718 بازدید
|
۴

اخیرا قیمت کنسرو تون ماهی در بازار با افزایش قیمت قابل توجهی روبرو شده است. دبیر سندیکای کنسرو ایران با اشاره به نقش واردات ماهی تون در ثبات بازار کنسرو، نسبت به پیامدهای توقف واردات این محصول هشدار داد و گفت این تصمیم موجب جهش قیمت ماهی صید داخل و افزایش قیمت کنسرو ماهی شده است.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ قدیریان در تشریح روند قیمت‌ها اظهار داشت: باید برگردیم به سال 1402؛ از ابتدای مهرماه 1402 تا دی‌ماه 1403، یعنی به مدت 16 ماه، قیمت کنسرو ماهی 87500 تومان بود و با کمک معاونت توسعه وزارت جهاد، سازمان شیلات، سازمان حمایت و تولیدکنندگان صنعت کنسرو٫ قیمت مصرف‌کننده در این مدت ثابت نگه داشته شد.

وی افزود: مهم‌ترین اهرم برای کنترل قیمت بازار، واردات ماهی تون بود اما از آبان و آذر سال گذشته، با دستورالعمل های خلق الساعه سازمان دامپزشکی کشور و همچنین تغییرات در معاونت توسعه وزارت جهاد و جلوگیری از واردات، علیرغم مکاتبات سازمان شیلات و سندیکای صنایع کنسرو ایران و اعلام نیاز رسمی، واردات ماهی تون متوقف شد؛ این موضوع باعث کمبود ماهی تون وارداتی و افزایش قیمت ماهی صید داخل شد.

دبیر سندیکای کنسرو ایران ادامه داد: با توجه به افزایش قیمت ملزومات تولید، پس از 16 ماه، در بهمن 1403 قیمت مصرف‌کننده به بازه 95 تا 99 هزار تومان رسید. از اسفند نیز با تشدید مشکلات وارداتی، قیمت ماهی صید داخل افزایش یافت؛ در خرداد قیمت کنسرو به 108 هزار تومان و در مرداد به 119 هزار تومان رسیده است.

قیمت ماهی صید داخل از 140 به 217 هزار تومان رسیده است

به گفته قدیریان: قیمت ماهی صید داخل در فروردین 140 تا 145 هزار تومان بود اما اکنون حدود 217 هزار تومان است. در همین دوره، تولیدکنندگان با کمبود روغن و افزایش روزانه قیمت ماهی مواجه هستند و این موضوع تاب‌آوری صنعت را کاهش داده است؛ بنابراین منطقی‌سازی قیمت با توجه به شرایط موجود اجتناب‌ناپذیر است.

وی تاکید کرد: از ابتدای سال تا امروز، کنسرو ماهی تون دو نوبت افزایش قیمت داشته است.

نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۴
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۱ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۰
0
0
پاسخ
نیاز به هیچ اتفاقی نیست همه چیز به صورت لحظه ای و اتومات گران میشود . دیگه سوپر مارکتها مثل طلا فروشها باید قیمت لحظه اجناس رو نگاه کنن !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۵ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۰
0
0
پاسخ
" تن " گونه ای ماهی است . لطفا به جای " تن ماهی " بگویید " کنسرو ماهی " ( کنسرو ماهی تن - کنسرو ماهی قزل الا - کنسرو ماهی هوور - کنسرو ماهی آزاد و ... 9
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۵ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۰
0
0
پاسخ
کدام توقف 16 ماهه تواین 16 ماه حداقل چند بار کنسروها گرون شده تا جایی که حداقل نسبت به 16 ماه پیش دو برابر شده چرا دروغ میگید به مردم
ناشناس
|
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
|
۱۳:۱۸ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۰
0
0
پاسخ
ماهی تون درسته. تون ماهی از کجا اومد
