همسر دوم در قتل خواننده مازندرانی دست دارد؟

مرگ صفر گلردی، خواننده مازنی، بر اثر مسمومیت و با احتمال عمدی بودن حادثه، شمال کشور را در شوک فرو برد.
به گزارش تابناک به نقل از هشهری آنلاین؛ مرگ صفر گلردی، خواننده مازنی، بر اثر مسمومیت و با احتمال عمدی بودن حادثه، شمال کشور را در شوک فرو برد؛ همسر دوم و دختر او به‌عنوان مظنونان اصلی پرونده دستگیر شدند.

آنطور که پزشکی قانونی گزارش کرده بود، مرگ خواننده محبوب بر اثر مسمومیت بوده نه سکته قلبی. به‌نظر می‌رسید که وی عمداً مسموم شده و به قتل رسیده است.

۲۷ شهریور سال گذشته، خبر فوت خواننده مازنی به نام صفر گلردی در خانه‌اش در شهرستان چمستان، مردم شمال کشور را در شوک فرو برد.

آنطور که پزشکی قانونی گزارش کرده بود، مرگ خواننده محبوب بر اثر مسمومیت بوده نه سکته قلبی. به‌نظر می‌رسید که وی عمداً مسموم شده و به قتل رسیده است.

در این شرایط بود که پسران متوفی راهی دادسرا شدند و از خانواده همسر دوم او به اتهام قتل پدرشان شکایت کردند.

همسر دوم مقتول و دخترش مظنونان اصلی این پرونده بودند؛ چرا که آنها تنها افرادی بودند که شب حادثه همراه مقتول در خانه بودند.

روز چهارشنبه، تیمی از مأموران با دستور قضایی راهی خانه متهمان شدند و هر ۳ نفر را به اتهام قتل خواننده معروف دستگیر و به اداره آگاهی منتقل کردند.

هر چند در این مدت پلیس شواهد زیادی علیه متهمان به‌دست آورده که نشان می‌دهد هر ۳ نفر در قتل صفر گلردی نقش دارند، اما آنها اظهارات ضدو نقیضی را مطرح کرده و هنوز درباره انگیزه خود از جنایت چیزی نگفته و سکوت کرده‌اند.

