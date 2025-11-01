فرمول تعیین دستمزد ۱۴۰۵ اعلام شد

عضو شورای عالی کار درباره شروع چانهزنی تعیین حداقل دستمزد ۱۴۰۵ با اشاره به چالشهای زیاد با ابعاد گسترده این موضوع، گفت: بر اساس روال سال گذشته شاید از ماه آینده جلسات کمیته مزد آغاز شود.
به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ محمدرضا تاجیک درباره وضعیت رسیدگی به سبد معیشت کارگران برای تعیین دستمزد سال ۱۴۰۵ گفت: ساختار تعیین دستمزد طی سالهای آتی این گونه بوده که عدد آن با ملاک قرار دادن چند شاخص به دست میآید.
نماینده جامعه کارگری و عضو شورای عالی کار با بیان اینکه نرخ تورم یکی از این شاخصها است، افزود: مهمترین مؤلفه در حوزه تعیین دستمزد و سبد معیشت کارگران تبصره ۲ ماده ۴۱ قانون کار است و این ماده قانونی زمانی محقق میشود که شرکای اجتماعی با یکدیگر به یک اتفاق نظری برسند.
وی ادامه داد: در سالهای گذشته اعداد و ارقامی که هر یک از ۳ ضلع نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولتی برای تعیین دستمزد در شورای عالی کار تعیین میکردند لزوماً مبنا مذاکره نبود. در واقع اتفاق نظر بین ۳ ضلع باید عملیاتی میشد.
وی عنوان کرد: روی یک عدد باید اجماع به وجود آید که ملاک چانه زنی باشد. در جلسه کمیته مزد هر یک از طرفین یک جدول از سبد معیشت دارند. ساختار این جدولها از قبل مشخص شده است و فقط اعداد بر اساس گزارشهای ماهانه یا فصل به فصل مرکز آمار ایران جابجا میشود. این مسئله موضوعی پیچیده نیست و قیمتها در بازار کاملاً برای همه مردم ملموس است.
این عضو شورای عالی کار در ادامه سخنان خود گفت: در حوزه اقلام غیرخوراکی، عمده عدد در حوزه مسکن است؛ مسئله در شورای عالی کار اختلاف نظر روی عدد حداقلی، میانگین و حداکثری است. اگر پرسیده شود چرا جلسات کمیته مزد طولانی است به این برمیگردد که کف قیمت مرکز آمار ایران در برخی مواقع غیر قابل دسترس است. برخی نرخها استثنا در یک مقطع خاص زمانی و در یک فروشگاه خاص ملاک عمل، نرخ تورم اقلام خوراکی قرار میگیرد در حالی که قیمتهای معمول متفاوت با آنها است که عموم مردم خرید میکنند.
وی افزود: از سوی دیگر وقتی قرار است اعداد برای سبد معیشت محاسبه شود استناد به نرخها باید از یک مرجع رسمی و مورد تاکید باشد و در حال حاضر این عددها یا از مرکز آمار ایران یا بانک مرکزی باید گرفته شود. به همین دلیل در برخی بخشها برای اجماع چالش وجود دارد.
وی با اشاره به تغییرات سبد غذایی ارائه شده از سوی وزارت بهداشت، گفت: در چند سال اخیر با افزایش قیمت گوشت قرمز این قلم با تخم مرغ جایگزین شده یا مقدار در نظر گرفته مواد غذایی روند کاهشی داشته است. در واقع باید گفت در تعیین دستمزد حداقلی جامعه کارگری با چالشهای زیاد و ابعاد گسترده مواجه هستیم.
امروز با هر یک از تولیدکنندگان (کارفرماها) صحبت شود درباره چرایی افزایش قیمتها در چند نوبت یکی از دلایل شأن افزایش دستمزد کارگری را عنوان میکنند. در حالی که حداقل دستمزد جامعه کارگری سالانه یک بار افزایش مییابد و کف مزد است از سوی تولیدکنندگان قیمتها روزانه و ماهانه در حال تغییر بوده و کف مزد را حداکثر مزد لحاظ میکنند.
نماینده جامعه کارگری در خصوص میزان تأثیر دستمزد در بهای تمام شده محصولات تولید شده صنعتی و غیرصنعتی، گفت: با رشد فزاینده قیمت مواد اولیه تأثیر دستمزد نیروی انسانی در تولید کاهش یافته ضمن اینکه قیمت دلار از ابتدا سال تا انتها روند افزایشی دارد. این عوامل تأثیر دستمزد را به حداقل رسانده است. بنابراین سهم دستمزد در بهای تمام شده بسیار پایین آمده است.
نماینده جامعه کارگری در شورای عالی کار در پایان درباره شروع چانهزنی تعیین حداقل دستمزد ۱۴۰۵ گفت: بر اساس روال سال گذشته شاید جلسات کمیته مزد از ماه آینده آغاز شود.