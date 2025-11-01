En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

فرمول تعیین دستمزد ۱۴۰۵ اعلام شد

عضو شورای عالی کار درباره شروع چانه‌زنی تعیین حداقل دستمزد ۱۴۰۵ با اشاره به چالش‌های زیاد با ابعاد گسترده این موضوع، گفت: بر اساس روال سال گذشته شاید از ماه آینده جلسات کمیته مزد آغاز شود.
کد خبر: ۱۳۳۷۵۷۲
| |
199 بازدید
|
۲

فرمول تعیین دستمزد ۱۴۰۵ اعلام شد

عضو شورای عالی کار درباره شروع چانه‌زنی تعیین حداقل دستمزد ۱۴۰۵ با اشاره به چالش‌های زیاد با ابعاد گسترده این موضوع، گفت: بر اساس روال سال گذشته شاید از ماه آینده جلسات کمیته مزد آغاز شود.

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ محمدرضا تاجیک درباره وضعیت رسیدگی به سبد معیشت کارگران برای تعیین دستمزد سال ۱۴۰۵ گفت: ساختار تعیین دستمزد طی سال‌های آتی این گونه بوده که عدد آن با ملاک قرار دادن چند شاخص به دست می‌آید.

نماینده جامعه کارگری و عضو شورای عالی کار با بیان اینکه نرخ تورم یکی از این شاخص‌ها است، افزود: مهمترین مؤلفه در حوزه تعیین دستمزد و سبد معیشت کارگران تبصره ۲ ماده ۴۱ قانون کار است و این ماده قانونی زمانی محقق می‌شود که شرکای اجتماعی با یکدیگر به یک اتفاق نظری برسند.

وی ادامه داد: در سال‌های گذشته اعداد و ارقامی که هر یک از ۳ ضلع نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولتی برای تعیین دستمزد در شورای عالی کار تعیین می‌کردند لزوماً مبنا مذاکره نبود. در واقع اتفاق نظر بین ۳ ضلع باید عملیاتی می‌شد.

وی عنوان کرد: روی یک عدد باید اجماع به وجود آید که ملاک چانه زنی باشد. در جلسه کمیته مزد هر یک از طرفین یک جدول از سبد معیشت دارند. ساختار این جدول‌ها از قبل مشخص شده است و فقط اعداد بر اساس گزارش‌های ماهانه یا فصل به فصل مرکز آمار ایران جابجا می‌شود. این مسئله موضوعی پیچیده نیست و قیمت‌ها در بازار کاملاً برای همه مردم ملموس است.

یک سقف و دو هوای سبد معیشت

این عضو شورای عالی کار در ادامه سخنان خود گفت: در حوزه اقلام غیرخوراکی، عمده عدد در حوزه مسکن است؛ مسئله در شورای عالی کار اختلاف نظر روی عدد حداقلی، میانگین و حداکثری است. اگر پرسیده شود چرا جلسات کمیته مزد طولانی است به این برمی‌گردد که کف قیمت مرکز آمار ایران در برخی مواقع غیر قابل دسترس است. برخی نرخ‌ها استثنا در یک مقطع خاص زمانی و در یک فروشگاه خاص ملاک عمل، نرخ تورم اقلام خوراکی قرار می‌گیرد در حالی که قیمت‌های معمول متفاوت با آنها است که عموم مردم خرید می‌کنند.

وی افزود: از سوی دیگر وقتی قرار است اعداد برای سبد معیشت محاسبه شود استناد به نرخ‌ها باید از یک مرجع رسمی و مورد تاکید باشد و در حال حاضر این عددها یا از مرکز آمار ایران یا بانک مرکزی باید گرفته شود. به همین دلیل در برخی بخش‌ها برای اجماع چالش وجود دارد.

وی با اشاره به تغییرات سبد غذایی ارائه شده از سوی وزارت بهداشت، گفت: در چند سال اخیر با افزایش قیمت گوشت قرمز این قلم با تخم مرغ جایگزین شده یا مقدار در نظر گرفته مواد غذایی روند کاهشی داشته است. در واقع باید گفت در تعیین دستمزد حداقلی جامعه کارگری با چالش‌های زیاد و ابعاد گسترده مواجه هستیم.

حداقلی که حداکثر لحاظ می‌شود

امروز با هر یک از تولیدکنندگان (کارفرماها) صحبت شود درباره چرایی افزایش قیمت‌ها در چند نوبت یکی از دلایل شأن افزایش دستمزد کارگری را عنوان می‌کنند. در حالی که حداقل دستمزد جامعه کارگری سالانه یک بار افزایش می‌یابد و کف مزد است از سوی تولیدکنندگان قیمت‌ها روزانه و ماهانه در حال تغییر بوده و کف مزد را حداکثر مزد لحاظ می‌کنند.

نماینده جامعه کارگری در خصوص میزان تأثیر دستمزد در بهای تمام شده محصولات تولید شده صنعتی و غیرصنعتی، گفت: با رشد فزاینده قیمت مواد اولیه تأثیر دستمزد نیروی انسانی در تولید کاهش یافته ضمن اینکه قیمت دلار از ابتدا سال تا انتها روند افزایشی دارد. این عوامل تأثیر دستمزد را به حداقل رسانده است. بنابراین سهم دستمزد در بهای تمام شده بسیار پایین آمده است.

نماینده جامعه کارگری در شورای عالی کار در پایان درباره شروع چانه‌زنی تعیین حداقل دستمزد ۱۴۰۵ گفت: بر اساس روال سال گذشته شاید جلسات کمیته مزد از ماه آینده آغاز شود.

اشتراک گذاری
برچسب ها
شورای عالی کار محمدرضا تاجیک دستمزد کارگری معیشت کارگران سبد معیشت
ری‌شهری که احضارم کرد ترسیدم!/روایت اعتصاب برخی‌خلبان‌های تبریز در روزهای اول انقلاب
درگذشت ملی‌پوش والیبال؛ صابر کاظمی فوت کرد؟
۵ بانک ناتراز دیگر هم باید ادغام یا منحل شوند/تصمیم ادغام بانک آینده درست بود
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
پیشنهادی برای جبران عقب ماندگی دستمزد
مزد کارگران افزایش می‌یابد؟
دولتمردان ما به بهانه واهی، سرکوب مزدی دارند!
دستمزد ۱۴۰۳ کارگران مطابق هیچ اصلی نبود!
سال سختی برای تعیین سبد معیشت داریم
آخرین وضعیت تعیین دستمزد در شورای عالی کار
نرخ «سبد معیشت» به یازده میلیون تومان رسید
دستمزد سال ۹۸ کارگران واقعی شود
شرط تعیین دستمزدها در کشور
ملاک تعیین هزینه سبد معیشت کارگران برای سال آینده
دستمزد کارگران را شناور کنید
کمیته مزد ۱۴۰۲ کارگران این هفته تشکیل می‌شود
سبد معیشت به ۱۰ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسید
پرونده دستمزد ۹۸ بسته شد
دستمزد کارگران ترمیم می‌شود؟
جلسه شورای عالی کار بدون تعیین دستمزد پایان یافت
شکاف ۸۷ درصدی دستمزد تا هزینه معیشت جامعه کارگری
رقم سبد معیشت کارگران تعیین شد
ادامه چانه زنی ها بر سر مزد ۹۵
آغاز ماراتن مذاکرات دستمزد کارگران
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۰ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۰
0
0
پاسخ
از الان میخوان سر ریال ها بحث کنن. در حالیکه قیمت ها و رقم اختلاس ها هر ثانیه افزایش پیدا می کنه.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۲ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۰
0
0
پاسخ
حقوق کمتر از 50 میلیون
خیانت و ظلم است
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
کدام کالا را نسبت به قبل کمتر مصرف می‌کنید؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
درگذشت ملی‌پوش والیبال؛ صابر کاظمی فوت کرد؟  (۱۰۸ نظر)
ویدیوهای تازه از پژمان جمشیدی با شلوارک در کانادا  (۱۰۷ نظر)
صفر تا صد پرونده پژمان جمشیدی به روایت رضا جاودانی  (۸۹ نظر)
هر یک عدد خرما ۴۰هزار تومان/ یک کیلو خرمای ۱۴۰۴ مساوی با یک پراید صفر ۱۳۷۲  (۸۳ نظر)
تصاویر پژمان جمشیدی در فرودگاه  (۷۸ نظر)
زنان موتورسوار به مدرسه رسیدند / ترک‌نشینی دانش‌آموزان روی خط ریسک  (۷۷ نظر)
درآمد ۱۰ میلیونی؛ بلیت ورود به دهک بالا و خداحافظی با یارانه! / آقای میدری؛ از هزینه‌های زندگی مردم خبر دارید؟  (۷۲ نظر)
ایران لیبی نمی‌شود، داریم موشک قاره پیما می‌سازیم!  (۷۰ نظر)
تخلف عجیب در بانک پاسارگاد/ ده‌ها هزار میلیارد تومان در هاله‌ای از ابهام  (۶۸ نظر)
تلاش نافرجام عباس عراقچی برای دستبوسی  (۶۵ نظر)
مادر شاکی، جزئیات پرونده پژمان را فاش کرد  (۶۳ نظر)
چهار بانک خصوصی دیگر هم در آینده منحل می‌شوند/ ماجرای لابی‌های دهه ۸۰ و ضرر و زیان پنج بانک خصوصی به مردم  (۵۹ نظر)
فرار از کمیسیون اصل ۹۰ به مقصد ساری / ریخت و پاش میلیاردی برای «بازی وسطی» !  (۵۸ نظر)
مطالبه بمب اتم وظیفه نماینده مجلس نیست/ باید شنبه ها با آمریکا مذاکره می کردیم، دوشنبه ها با چین!  (۵۷ نظر)
فردوسی‌پور فقط ادای مردمی بودن را در می‌آورد!  (۵۵ نظر)
tabnak.ir/005bxk
tabnak.ir/005bxk