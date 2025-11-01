En
قیمت سکه پارسیان امروز شنبه ۱۰ آبان ماه

قیمت سکه پارسیان امروز شنبه ۱۰ آبان ماه ۱۴۰۴ اعلام شد.
قیمت سکه پارسیان امروز  شنبه ۱۰ آبان ماه ۱۴۰۴ اعلام شد.

به گزارش تابناک؛ سوت واحد اندازه گیری جرم طلا بوده و یک گرم =۱۰۰۰ میلی‌گرم = ۱۰۰۰ سوت است، لذا هر سوت برابر است با یک هزارم گرم.

بروزرسانی:شنبه ۱۰ آبان

سکه پارسیان (سوت)

قیمت (ریال)

سکه پارسیان ۰/۱۰۰

12,310,000

سکه پارسیان ۰/۲۰۰

22,810,000

سکه پارسیان ۰/۳۰۰

33,300,000

سکه پارسیان ۰/۴۰۰

43,820,000

سکه پارسیان ۰/۵۰۰

54,320,000

سکه پارسیان ۰/۶۰۰

64,830,000

سکه پارسیان ۰/۷۰۰

75,330,000

سکه پارسیان ۰/۸۰۰

85,840,000

سکه پارسیان ۰/۹۰۰

96,340,000

سکه پارسیان ۱/۰۰۰

107,550,000

سکه پارسیان ۱/۱۰۰

118,050,000

سکه پارسیان ۱/۲۰۰

128,550,000

سکه پارسیان ۱/۳۰۰

139,050,000

سکه پارسیان ۱/۴۰۰

149,550,000

سکه پارسیان ۱/۵۰۰

160,000,000
