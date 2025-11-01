حادثه دلخراش و مرگبار زانتیا در بیستون

رئیس سازمان آتش‌نشانی کرمانشاه با ابراز تأسف از این واقعه، عنوان کرد: متأسفانه در این حادثه سه نفر در دم جان خود را از دست دادند و یک نفر نیز دچار مصدومیت شد که با همکاری نیروهای امدادی جهت درمان به مراکز درمانی منتقل شد.

آتشپاد سعید قادری اظهار داشت: در ساعت ۲:۴۵ بامداد شنبه، دهم آبان‌ماه، حادثه انحراف یک دستگاه خودروی سواری زانتیا از مسیر اصلی در محور کرمانشاه بیستون به ستاد فرماندهی سازمان آتش‌نشانی اعلام شد.

به گزارش تابناک به نقل از مهر، وی افزود: بلافاصله نیروهای عملیاتی ما از ایستگاه‌های شماره پنج و هفت به محل اعزام شدند و پس از حضور در صحنه، اقدامات لازم برای ایمن‌سازی و کنترل محیط حادثه آغاز شد.

به گفته قادری، با وجود سرعت عمل و تلاش تیم‌های امدادی، شدت حادثه به حدی بود که جان سه سرنشین خودرو گرفته شد.

رئیس سازمان آتش‌نشانی کرمانشاه با ابراز تأسف از این واقعه، عنوان کرد: متأسفانه در این حادثه سه نفر در دم جان خود را از دست دادند و یک نفر نیز دچار مصدومیت شد که با همکاری نیروهای امدادی جهت درمان به مراکز درمانی منتقل شد.

قادری با اشاره به اینکه علت وقوع حادثه در حال بررسی است، بیان کرد: علت این حادثه مرگبار توسط کارشناسان پلیس راهنمایی و رانندگی در دست بررسی قرار دارد و نتایج پس از اعلام مراجع ذی‌صلاح اطلاع‌رسانی خواهد شد.

وی در پایان ضمن تسلیت به خانواده‌های جان‌باختگان، از رانندگان خواست با رعایت سرعت مطمئنه و توجه به قوانین راهنمایی و رانندگی، از تکرار چنین حوادث تلخی جلوگیری کنند.