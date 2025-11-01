۵ شرط بازگشایی تلگرام در ایران اعلام شد

شنیده ها حاکی از آن است که شروطی توسط تیم مذاکره کننده به تلگرام اعلام شده که بازگشایی این پلتفرم منوط به پذیرش این شروط است.

روز گذشته خبر آغاز مذاکرات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با تلگرام مطابق مصوبه شورای عالی فضای مجازی منتشر شد.

به گزارش تابناک به نقل از مهر، اخبار رسیده حاکی از آن است که شروطی توسط تیم مذاکره کننده، به تلگرام اعلام شده که امضای تفاهمنامه، منوط به پذیرش این شروط است.

محدودسازی مطالب تحریک آمیز قومیتی، حذف محتوا با شکایت شهروندان، همکاری تلگرام با دستگاه قضائی ایران، مسدودسازی ترویج کنندگان محتواهای تروریستی و خلاف امنیت ملی ایران، تعهد به ایران برای عدم ارائه اطلاعات کاربران ایرانی به سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه از جمله شروط اعلام شده به تلگرام است.