۵ شرط بازگشایی تلگرام در ایران اعلام شد

شنیده ها حاکی از آن است که شروطی توسط تیم مذاکره کننده به تلگرام اعلام شده که بازگشایی این پلتفرم منوط به پذیرش این شروط است.
۵ شرط بازگشایی تلگرام در ایران اعلام شد

روز گذشته خبر آغاز مذاکرات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با تلگرام مطابق مصوبه شورای عالی فضای مجازی منتشر شد.

به گزارش تابناک به نقل از مهر، اخبار رسیده حاکی از آن است که شروطی توسط تیم مذاکره کننده، به تلگرام اعلام شده که امضای تفاهمنامه، منوط به پذیرش این شروط است.

محدودسازی مطالب تحریک آمیز قومیتی، حذف محتوا با شکایت شهروندان، همکاری تلگرام با دستگاه قضائی ایران، مسدودسازی ترویج کنندگان محتواهای تروریستی و خلاف امنیت ملی ایران، تعهد به ایران برای عدم ارائه اطلاعات کاربران ایرانی به سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه از جمله شروط اعلام شده به تلگرام است.

 

نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱۰
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۶ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۰
0
22
پاسخ
تلگرام هم می گه چشم حتما ...
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۸ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۰
2
23
پاسخ
یه چیزی گفتند که نشود.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۱ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۰
2
23
پاسخ
بفرمایید غذاهم چی بخورد
ناشناس
|
Netherlands (Kingdom of the)
|
۱۰:۵۰ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۰
3
16
پاسخ
پزشکیان نمیخواهیم فیلتر رو برداری جلوی افزایش قیمتهای ساعتی رو بگیر دست برادر از فیلم بازی کردن
محمد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۶ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۰
2
14
پاسخ
ولش کنید آقا ما عادت کردیم دیگه
یه هزینه فیلترشکنه که اونم قبول کردیم دیگه چاره ای نیست قط کاش واتس اپ رو دوباره فیلتر کنید چون ما الان مجبوریم برای واتس اپ فیلتر شکن رو خاموش کنیم . اونجوری راحت بودیم فیلتر شکن روشن بود کارهامون رو انجام میدادیم الان هی باید خاموش و روشن کنیم. لطفا پزشکیان رسیدگی کنه
مهدی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۷ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۰
1
13
پاسخ
همکاری بادستگاه قضایی؟؟؟؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۲ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۰
1
3
پاسخ
چشم قبول دیگه موردی جا ننداختید ؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۵ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۰
0
4
پاسخ
خوب بسلامتی یک تیم مذاکراتی تشکیل بدهید مثل مذاکرات هسته ای . البته یک جوری که هیچ وقت به نتیجه نرسد .
من
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۳ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۰
0
1
پاسخ
شما قیمت غذای مردم رو گرون نکن مردم خودشون بلدن چطوری تلگرام رو باز کنن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۹ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۰
0
1
پاسخ
ما که هم با فیلتر شکن و هم با پروکسی خود تلگرام داریم استفاده میکنیم!
