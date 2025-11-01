En
مدل های زنانه کفش ملی، سال ۱۳۵۲+عکس

کفش ملی تنوع زیادی از مدل‌های زنانه را تولید می‌کرد که شامل کفش‌های روزمره، مجلسی و صندل می‌شد. تبلیغات آن دوران، نشان‌دهنده سبک‌های محبوب و متنوعی است.
مدل های زنانه کفش ملی، سال ۱۳۵۲+عکس

به گزارش تابناک؛ کفش ملی تنوع زیادی از مدل‌های زنانه را تولید می‌کرد که شامل کفش‌های روزمره، مجلسی و صندل می‌شد. تبلیغات آن دوران، نشان‌دهنده سبک‌های محبوب و متنوعی است.

کفش ملی می خریدی یک سال شبانه روز پات بود آخ نمی گفت ، یعنی بعضی وقتها می رفتم به دیوار جلو خونه لگد می زدم پاره شه از دستش راحت شم ، یک کفش نو بخرن برام ، الان روز اول داری قدم می زنی ته کفش درمیاد
